OLS karkasi SPV:ltä kolmannessa erässä

31.1.2026 21:15:38 EET | Fliiga | Tiedote

Vahvaa kautta pelaava OLS nappasi hattuunsa taas uuden sulan, kun se kaatoi kotonaan 16 pistettä edellään olleen SPV:n komeasti 4-1. Lauantain muut voittajat olivat Hawks ja TPS.

Ratkaisu venyi Oulussa kolmanteen erään, kun ensimmäisessä Aaro Haverinen oli vienyt OLS:n johtoon ja Eemeli Karjanlahti pommittanut ylivoimalla tasoituksen. Päätöserän puolivälissä kotijoukkue siirtyi uudelleen edelle pallon pomppiessa maalin edestä Kimi Vänttilästä verkkoon, ja kuusi minuuttia ennen loppua tuli lisää. Pallon hyökkäysalueelle pelannut Kimi Vänttilä syötti oikealle Iiro Savelalle, tämä tarjoili vielä poikittain ja Riku Ruonakangas sai iskeä takatolpalta eron kahteen. SPV alkoi vetää maalivahtia pois jo neljä minuuttia ennen loppua mutta ei löytänyt aukkoa OLS:n nöyrästi kyykkineestä puolustuksesta. Viimeisen niitin iski Jeri Heikkilän laukauksen peittänyt Riku Ruonakangas nostamalla pallon omalta alueelta tyhjään verkkoon.

Hawks jätti LASBin edelleen karsijan paikalle kaatamalla lahtelaiset näiden kotikaukalossa 4-1. Eroa syntyi avauserän maaliryöpyssä, jossa Tuure Ailio sijoitti takakulmaan avausosuman, Rasmus Vanhala siirsi läpiajosta elegantisti eron kahteen ja vielä Samuli Pilloud linkosi laidasta lukemiksi 0-3. Aaro Pohjanmaa teputti vielä kolmannessa erässä rangaistuslaukauksesta eron neljään ennen isäntien Jere Sulanderin kavennusta.

TPS nappasi Nurmossa viikon toisen voittonsa lyömällä Jymyn lopulta 8-6. Kotijoukkue johti avauserässä jo 4-1, TPS:n tultua tasoihin toisessa 5-4 ja vielä kolmannessa 6-5, mutta Palloseura ei taipunut. Alle minuutti Jymyn johtomaalista Aatu Koivisto ja Veikko Paajanen olivat nostaneet TPS:n rinnalle ja ohi, ja jo ennen erän puoliväliä Paajanen laukoi vielä loppunumerot. Paajanen (3+1) ja Eero Jalo (2+2) olivat voittajien neljän pisteen pelimiehet.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Oilers–LASB ja OLS–EräViikingit.

