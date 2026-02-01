SDP:n Aki Lindén: Miksei ministeri Juuso ota vastuuta vanhustenhoivan ongelmista?

Poliisi tutkii ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapahtuneita kuolemantapauksia. Onko vanhustenhuolto kriisissä – jälleen kerran? Vastuuministeri Juuso on paheksunut hyvinvointialueita näiden noudattaessa hallituksen säätämää hoitajamitoitusta. Hän ei näe puutteita omassa tai hallituksen toiminnassa.

– Poliittisten päättäjien keinot turvata inhimillistä vanhusten hoivaa ja kotipalveluja ovat lainsäädäntö ja rahoitus valtion budjetin kautta. Näitä molempia nykyinen Orpo-Purran hallitus on heikentänyt, Lindén muistuttaa.

Orpo-Purran hallitus on heikentänyt kahdesti lakisääteistä hoitajamitoitusta, jolla turvataan riittävä henkilöstön määrä ympärivuorokautisessa hoivassa. Ensiksi hoitajamitoitusta pienennettiin 0,7:sta 0,65:en ja sen jälkeen 0,6:een. Hallitukselle nämä voivat olla ”vain desimaaleja”, mutta todellisuudessa kyse on 5000 hoitajan vähentämisestä ja hoivan laadun heikentämisestä.

– Eduskunnassa käsitellään lisäksi parhaillaan lakiesitystä, jonka on tarkoitus lisätä teknologisten välineiden käyttöä. Todellisuudessa lakiesityksellä leikataan 50 miljoonaa euroa ikääntyneiden hoivasta ja kotihoidosta. Turvallisuutta lisäävän teknologian käyttö on perusteltua, mutta sen ei tule johtaa vanhustenhuollon nykyisen henkilöstön vähentämiseen, kuten hallitus esittää, Lindén toteaa.

– On syytä nostaa keskustelu vanhustenhuollon tilasta uudelleen politiikan painavimpien asioiden joukkoon. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden lahjomaton mittari on se, miten suhtaudutaan – ei sanoissa vaan teoissa – heikoimmassa asemassa oleviin, Lindén päättää.