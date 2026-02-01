SDP:n Pia Hiltunen: On jo aikakin hallituksen herätä ja ryhtyä virvoittamaan asuntomarkkinoita
1.2.2026 14:15:50 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituspuolueiden riveistä ehdotetaan asuntokauppoihin liittyvän varainsiirtoveron väliaikaista poistamista tai puolittamista. Hienoa, että hallituksen riveistä löytyy vihdoin kiinnostusta toimelle, jota SDP on pitänyt esillä jo usean vuoden ajan, kansanedustaja Pia Hiltunen huomauttaa.
Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on huteraa, joka heijastuu myös asuntomarkkinoilla. Asuntojen hintatasot ovat laskeneet merkittävästi tarjonnan kasvaessa, mutta ostajia vaivaa silti epävarmuus.
– Orpo-Purran hallitus poisti kauden alussa ensi töikseen ensiasunnon ostajien verovapauden. Samalla hallitus alensi varainsiirtoveroa ja maksatti alennuksen nuorilla. Hallitus on vain toivonut asuntomarkkinan tilanteen paranevan, vaivautumatta tekemään toimia sen eteen, Hiltunen toteaa.
Talous sakkaa ja kuluttajien luottamus taloutta kohtaan on matala. Erityisen haastavassa asemassa ovat nuoret: optimistisesti omaan tulevaisuuteensa suhtautuvien nuorten määrä on romahtanut lähes 20 prosenttiyksiköllä. Hallituksen olisi nyt aika ryhtyä toimiin, jotta myös nuoret pääsisivät takaisin asemaan, jossa he luottavat sekä tulevaisuuteen että talouteen.
– Mukavaa että edes joku hallituksen riveistä on valmis toimiin, joita olemme esittäneet jo usean vuoden ajan. Keinoja olisivat Wickströmin (rkp) ehdottaman varainsiirtoveron väliaikaisen poiston tai puolittamisen lisäksi myös ensiasunnon ostajien määräaikainen korkovähennys sekä ensiasunnon ostajien verovapauteen, Hiltunen muistuttaa.
Pia HiltunenKansanedustajaPuh:044 522 7447pia.hiltunen@eduskunta.fi
