Ilmiöksi muodostunut MP Jonnela toi ennätysmäärän nuoria MP 26 -messuille

MP 26 -messuilla kävi kolmen päivän aikana yhteensä yli 55 000 motoristia ja lajista kiinnostunutta. Tapahtuman kävijäärä kasvoi hieman viime vuodesta.



MP 26 -messut esitteli noin 1000 moottoripyörää, mopoa, mönkijää ja sähköavusteista polkupyörää. Esillä oli yli 20 merkin uutuuksia ja Petrol Circus Custom Bike Show’ssa 100 rakennettua moottoripyörää sekä alle 18-vuotiaiden MP Jonnelassa 300 tuunattua mopoa tai muuta menopeliä. Sähköavusteisia polkupyöriä oli esillä 19 merkiltä.



”MP Jonnelassa oli tänä vuonna kolmanneksen enemmän osallistujia, mikä toi messuille myös entistä suuremman joukon nuoria kävijöitä. Nuorten vahva panostus näkyi sekä tekemisen tason nousuna että Jonnela‑alueen merkittävänä kasvuna. MP Jonnelan valinnat herättävät tunteita, ja nuoret suhtautuvat niihin ihailtavalla intohimolla. Nuorten mopokulttuuri ja kasvava kiinnostus lajia kohtaan kantavat moottoripyöräilyn tulevaisuuteen ja tukevat koko toimialan kehitystä”, toteaa projektijohtaja Niko Kantola.



”Messujen uutuus Simulaatiomaailma oli erittäin suosittu ja pyörät olivat radalla koko ajan. Nyt toista kertaa järjestettyyn Uuden motoristin polkuun osallistui yli 100 henkilöä”, kertoo Kantola. ”Upea tapahtuma taas takana ja kaikesta näkee, että moottoripyörät ja moottoripyöräily kiinnostavat suomalaisia ja myös kansainvälisiä vieraita. Ruotsista ja Virosta messuille tuli useita satoja motoristeja.”

MP-messujen toimeksiantaja Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Ari-Pekka Vanhala arvostaa tapahtuman kaupallisuutta ja messujen tuomaa positiivista näkyvyyttä moottoripyöräalalle. ”MP-messut on moottoripyöräalalle vuoden tärkein tapahtuma, jossa päästään esittelemään uutuuksia motoristeille ja toisaalta myös esittelemään hienoa harrastustamme lajin pariin haluaville.“



“Moottoripyöräkauppa on ollut viime vuonna valitettavan alavireistä, johtuen osaltaan maailman epävakaasta tilanteesta. Parhaiten on mennyt kaupaksi Adventure- ja keskikokoluokan pyöriä, eli noin 500 kuutioluokan vahvistuminen jatkuu edelleen. Osa uusien moottoripyörien kaupasta on siirtynyt käytettyinä maahantuotuihin moottoripyöriin. Tämä ilmiö aiheutuu paljolti epätasa-arvoisen ja hivenen vanhanaikaisen autoverotusmallin vuoksi, jota uusien moottoripyörien osalta joudumme kantamaan. Tuo malli ei myöskään suosi moottoripyöräkannan uusiutumista, joka on valitettavaa myös melu-, päästö- ja turvallisuudenkin kannalta katseltuna.

Ajankohta moottoripyörän ostamiselle on nyt oikea, sillä nyt on hyviä tarjouksia ja mikä parasta - keväällä pääsee heti kruisailemaan uudella moottoripyörällä”, toteaa Vanhala.



Petrol Circus Custom Biken ja MP Jonnelan voittajat palkittiin



Petrol Circus Custom Bike Show’n rakennetut moottoripyörät palkittiin neljässä luokassa. Custom-luokan voitti Rasmus Leib H-D V-Rod VRSCA 2003 (nro 115), Street-luokan Miika Aihio Honda CBR900RR Fireblade 1998 (nro 203), Classic-luokan Marcus Hyden Honda CB750K ”EVO” 1979 (nro 302) ja Open-luokan Väinö Harvia Monkey 190 Super Charger (nro 422). Näyttelyn parhaaksi pyöräksi valittiin Marcus Hyden Honda CB750K ”EVO” 1979 (nro 302) ja Tuomariston valinta oli Matias Kajula Omavalmiste/H-D The Therapist (nro 105).

MP Jonnelassa Jesse Salinin Derbi DRD Pro (nro 310) voitti sekä Tuomariston valinta että Jonnejen valinta –kategorioissa. Bike-lehden valinta oli Romario Pärnin Derbi DRD Pro (nro 383). Lisäksi Jonnelan palkintoja jaettiin viidessä kategoriassa. Pienistä mopoista palkittiin Timi Tyyskän Honda Monkey(nro 117), Isoista mopoista Jesse Salinin Derbi DRD Pro (nro 310), Kevareista Emil Jordbergin KTM EXC125 (nro 441), Moottoripyöristä Aleksi Koskisen Honda CRF450R (501) ja Muut tuunatut ajopelit –kategoriasta Jesse Luhion Honda GX270SNO (nro 616).



Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut



MP 26 -messut järjestettiin perjantaista sunnuntaihin 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Messukeskus järjestää MP-messut vuosittain Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Petrol Circus Custom Bike Show ja MP Jonnela on osa MP-messuja. Seuraava Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä yleisötapahtuma on Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt, jotka järjestetään 6. – 15.2.2026.



