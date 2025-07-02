Presto ostaa Next Safety Groupin paloturvallisuusliiketoiminnan Suomessa ja Ruotsissa
2.2.2026 15:00:00 EET | Presto Oy | Tiedote
Ruotsalainen Presto Group (”Presto”) on hankkinut Next Safety Groupin (”Next”) paloturvallisuusliiketoiminnan Ruotsissa ja Suomessa. Yritysosto on luonnollinen askel Preston paloturvallisuuspalveluiden kehityksessä Pohjoismaiden markkinoilla.
Next Safety Group perustettiin vuonna 2021 Göteborgissa, Ruotsissa ja se on tänä päivänä vakiintunut toimija, jolla on korkea asiantuntemus paloturvallisuuden palveluiden parissa. Yritys toimii tällä hetkellä sekä Ruotsissa että Suomessa. Presto, joka on perustettu vuonna 1959 ja toimii tällä hetkellä seitsemässä maassa Euroopassa, näkee Next Safety Groupin yrityskaupan luontevana jatkumona kehitykselle, jota Presto on vienyt eteenpäin jo useiden vuosien ajan. Presto on kasvanut määrätietoisesti yhdistämällä orgaanista kasvua ja harkittuja yritysostoja, joiden tavoitteena on ollut vahvistaa osaamista, laajentaa palvelutarjontaa ja syventää paikallista läsnäoloa.
Tämä yrityskauppa yhdistää kaksi organisaatiota, joilla on samankaltaiset arvot ja yhteinen tavoite: ihmishenkien pelastaminen turvallisten, kestävien ja tehokkaiden paloturvallisuusratkaisujen avulla.
Suomessa yrityskauppa tarkoittaa, että Presto on ostanut Vaasassa toimivan Wasasafen, kaarinalaisen Safety Partnersin sekä oululaisen Hasakin. Yrityskaupat tukevat Preston tavoitteita vahvistaa asemaansa paloturvallisuuden palveluiden tarjoajana.
Yrityskauppojen kohteena olevat yhtiöt jatkavat toimintaansa osana Preston kokonaisuutta. Kaupat vahvistavat erityisesti palvelutarjontaa, alueellista kattavuutta, asiantuntijaosaamista, ja ne luovat edellytyksiä entistä paremmalle asiakaskokemukselle.
”Nämä yritysostot ovat luonnollinen jatkumo strategiallemme. Ne tukevat kasvua, vahvistavat osaamistamme ja mahdollistavat entistä kattavammat ratkaisut asiakkaillemme”, sanoo Tero Roivainen, maajohtaja, Presto Oy.
Presto Group
Presto on Euroopan johtava paloturvallisuuteen, ensiapuun ja turvallisuuskoulutukseen erikoistunut konserni. Presto perustettiin vuonna 1959 Ruotsin Katrineholmissa ja siitä on sittemmin kasvanut konserni, jonka liikevaihto on yli 330 miljoona euroa. Tänä päivänä Prestolla on yli 2 400 työntekijää 7 eri maassa Euroopassa. Presto palvelee vuosittain noin 145 000 asiakasta tarjoten turvallisuuden kokonaisratkaisuja, jotka luovat turvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä.
Tietoa Next Safety Groupista
Konsernilla on noin 200 työntekijää Ruotsissa ja Suomessa. Vahvan markkina-aseman ja kokeneiden asiantuntijoiden ansiosta Next Safety Group on omistautunut tarjoamaan korkealaatuisia turvallisuusratkaisuja, jotka ylittävät markkinoiden odotukset. Konserniin kuuluu useita vahvoja palo- ja turvallisuusbrändejä sekä Ruotsissa että Suomessa. Lisätietoja: www.nextsafetygroup.com
Tero Roivainen
Presto Oy
tero.roivainen@presto.fi
