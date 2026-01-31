EräViikingit iski lopussa – OLS:lle kauden toinen kotitappio

OLS maisteli pelin alussa vielä eilistä SPV-voittoaan samalla kun EräViikingit karkasi 4–1-johtoon. Iiro Savela ja Eerik Lukkari nostivat isännät jo maalin päähän, mutta Benjamin Tenhonen laukoi kolmannen erän alussa eron vielä kerran kahteen. Iiro Savelan kavennus sekä Riku Ruonakankaan seitsemän minuuttia ennen loppua laukoma 5–5-tasoitus herättivät Kastellin uskon, mutta vierailta löytyi sittenkin vielä yksi isku. Kellossa oli jäljellä runsaat kolme minuuttia, kun pallo pomppi onnekkaasti OLS:n maalin edustalle ja Ville Heiska tyrkkäsi sen isoja torjuntoja venyttäneen Riku Panuman alta verkkoon.

Jasper Auvinen ja Waltteri Vesterinen takoivat kumpikin tehot 2+2, kun mestari Oilers näytti sarjakärjen ja häntäpään eron kaatamalla kotonaan LASBin 14-3. Öljymiehet tekivät pelin selväksi, jo avauserässä, jossa Oliver Sillanpää, Santeri Lindfors, Jesperi Lindfors, Eetu Sorvali ja Waltteri Vesterinen nakuttivat taukolukemiksi 5-0. LASBin maalitilin avasi Niko Laiti toisen erän lopussa kaventamalla tilanteeksi 10-1. Teemu Korhoselle merkittiin lahtelaisten maalissa tänään 32 torjuntaa, kun Oilers-vahti Markus Laakso puuttui peliin 16 kertaa.

F-liigan miesten sarja jatkuu heti maanantaina otteluilla Classic–FB Turku ja Nurmon Jymy–SPV.