Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 2.2.2026
2.2.2026 13:10:35 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsi tiedoksi konserniraportin tammi-joulukuu 2025 ja kävi omistajalinjauksia koskevan lähetekeskustelun.
Konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta.
Valtuuston konserniyhteisöille päättämästä 29 tulostavoitteesta toteutui suunnitellusti 16 tavoitetta, 12 tulostavoitetta toteutui osittain ja yksi tulostavoite jäi toteutumatta.
Omistajalinjaukset jatkovalmisteluun
Konserni- ja tilajaosto kävi lähetekeskustelun, jonka pohjalta se päätti käynnistää Espoon kaupungin konserni- ja yhteisöohjausta koskevien omistajalinjausten jatkovalmistelun.
Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla Espoon kaupunki omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yli 130 yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kaupungin omistajaohjaus perustuu valtuuston päättämiin Espoo-tarinaan, omistajapolitiikkaan ja konserniohjeeseen.
Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätös 2025
Konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2025.
Liikelaitoksen tulostavoite toteutui 5,4 milj. euroa parempana verrattuna muutettuun talousarvioon. Talousarvion tulostavoite oli 24 milj. euroa ja toteuma oli 29,4 milj. euroa.
Investointiohjelma toteutuu kokonaisuutena, mutta joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on ollut muutoksia. Toteuma oli 53,8 milj. euroa, joka oli 15,5 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.
Varsinainen tilinpäätös käsitellään konserni- ja tilajaoston maaliskuun kokouksessa.
Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2026
Konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 käyttötalouden osalta.
Käyttösuunnitelman tulostavoite vuodelle 2026 on talousarvion mukaisesti 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.
Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavien vastikkeiden arvioitiin olevan 19,3 milj. euroa.
---
Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Lahnuksen koulun korjausselvityksen, mutta täydensi ensin päätösehdotusta. Jaosto edellyttää, että ennen päätöstä Lahnuksen koulun jatkosta kohteesta tehdään rakennushistoriaselvitys ja että vaihtoehdoksi nostetaan esitettyjen vaihtoehtojen ohella myös elinkaarta jatkavat korjaustoimenpiteet.
Selostus Toteutusmuotojen kustannusten vertailusta jätettiin pöydälle.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
I Esbo färdigställdes drygt 2 400 nya bostäder i fjol30.1.2026 13:25:50 EET | Pressmeddelande
Antalet färdigställda bostäder var mer än 800 färre än året innan. Det beror på bostadsbyggandets konjunktursvacka. Det finns dock groende tecken på att produktionen håller på att återhämta sig.
Espooseen valmistui viime vuonna reilut 2 400 uutta asuntoa30.1.2026 13:25:50 EET | Tiedote
Valmistuneiden asuntojen määrä laski yli 800:lla verrattuna vuoteen 2024. Laskua selittää asuntorakentamisen suhdannekuoppa. Orastavia merkkejä tuotannon elpymisestä on kuitenkin havaittavissa.
Espoo Cateringin Tytti Saari voitti PRO-palkinnon 202630.1.2026 10:06:47 EET | Tiedote
Espoo Cateringin tiimiesihenkilö Tytti Saari on voittanut Ammattikeittiön päällikkö -sarjan PRO-palkinnon 2026. Palkinto jaettiin torstaina 29.1.2026 Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä PRO-gaalassa.
Info från nämnden Svenska rum 29.1.202629.1.2026 20:09:29 EET | Pressmeddelande
På årets första möte godkände nämnden verksamhetsplanen för nämnden Svenska rum för år 2026 och utvärderingsrapporten för resultatenheten Svenska bildningstjänster för år 2025.
Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.1.202628.1.2026 22:01:16 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksymisestä sekä esitti kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon ja kertoimet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme