Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 2.2.2026

Konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot omistajatavoitteiden näkökulmasta.

Valtuuston konserniyhteisöille päättämästä 29 tulostavoitteesta toteutui suunnitellusti 16 tavoitetta, 12 tulostavoitetta toteutui osittain ja yksi tulostavoite jäi toteutumatta.

Omistajalinjaukset jatkovalmisteluun

Konserni- ja tilajaosto kävi lähetekeskustelun, jonka pohjalta se päätti käynnistää Espoon kaupungin konserni- ja yhteisöohjausta koskevien omistajalinjausten jatkovalmistelun.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla Espoon kaupunki omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yli 130 yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kaupungin omistajaohjaus perustuu valtuuston päättämiin Espoo-tarinaan, omistajapolitiikkaan ja konserniohjeeseen.

Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätös 2025

Konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2025.

Liikelaitoksen tulostavoite toteutui 5,4 milj. euroa parempana verrattuna muutettuun talousarvioon. Talousarvion tulostavoite oli 24 milj. euroa ja toteuma oli 29,4 milj. euroa.

Investointiohjelma toteutuu kokonaisuutena, mutta joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on ollut muutoksia. Toteuma oli 53,8 milj. euroa, joka oli 15,5 milj. euroa muutettua talousarviota alempi.

Varsinainen tilinpäätös käsitellään konserni- ja tilajaoston maaliskuun kokouksessa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötaloussuunnitelma 2026

Konserni- ja tilajaosto (johtokunta) hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2026 käyttötalouden osalta.

Käyttösuunnitelman tulostavoite vuodelle 2026 on talousarvion mukaisesti 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo tiettyjen tytäryhtiöiden rahoitusvastikkeista, jotka kirjataan tilinpäätöksessä investointimenoksi. Talousarviota valmistellessa tytäryhtiöiden rahastoitavien vastikkeiden arvioitiin olevan 19,3 milj. euroa.

Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Lahnuksen koulun korjausselvityksen, mutta täydensi ensin päätösehdotusta. Jaosto edellyttää, että ennen päätöstä Lahnuksen koulun jatkosta kohteesta tehdään rakennushistoriaselvitys ja että vaihtoehdoksi nostetaan esitettyjen vaihtoehtojen ohella myös elinkaarta jatkavat korjaustoimenpiteet.

Selostus Toteutusmuotojen kustannusten vertailusta jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

