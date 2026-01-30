Tervetuloa Antti Helanterän kirjan Muistiinmerkintöjä Moskovasta infotilaisuuteen 9.2.

Muistiinmerkintöjä Moskovasta piirtää sukupolven mittaisen Venäjän kehityksen kaaren Gorbatšovista Putiniin, kylmän sodan lopusta hyökkäykseen Ukrainaan.

Miksi Venäjästä ei tullutkaan demokratiaa, miten se valmistautui sotaan ja millainen maa oli ennen sotaa? Kirja kuvaa jännitystä Moskovassa sotaa edeltävinä viikkoina ja epäuskoa sodan alettua. Se pohtii myös vastauksia moniin suomalaisia askarruttaviin kysymyksiin: Mitä Venäjällä lopulta ajatellaan sodasta, maailmasta tai Suomesta? Miten Venäjä muuttui sotavuosina ja onko muutos peruuttamaton?

Kirja nojautuu laajaan lähdeaineistoon ja Antti Helanterän suurlähettiläskauden aikaisiin päiväkirjamerkintöihin. Millaista oli edustaa epäystävälliseksi julistettua Suomea ja millaista oli suurlähetystön työ poikkeusoloissa?

Kuva Konstantin Gribov

Antti Helanterä on ulkoasiainneuvos ja ulkoministeriön strategiajohtaja. Hän toimi Suomen Moskovan-suurlähettiläänä syyskuusta 2020 elokuuhun 2024.

Hänen edellinen kirjansa, vuonna 2002 ilmestynyt Maantieteelle Venäjä ei voi mitään(yhdessä Veli-Pekka Tynkkysen kanssa) palkittiin Tieto-Finlandia-palkinnolla.