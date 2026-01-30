Tervetuloa Antti Helanterän kirjan Muistiinmerkintöjä Moskovasta infotilaisuuteen 9.2.
2.2.2026 12:14:11 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Tervetuloa Antti Helanterän MUISTIINMERKINTÖJÄ MOSKOVASTA -kirjan info- ja julkistustilaisuuteen maanantaina 9.2. kello 13.30–14.30 Asiastudioon, Bulevardi 6 A, 2. kerros, Helsinki. (Ovisummeri alaovella Boulevard Lounge.)
Helanterän kanssa kirjan teemoista on keskustelemassa pitkän linjan poliitikko Annika Saarikko, joka nykyisin on YTHS:n toimitusjohtaja.
(Keskustelu tallennetaan, joten toivomme, että yleisö on paikalla hieman ennen klo 13.30.)
Yst ilm tilaisuuteen viimeistään sunnuntaina 8.2. tiedotus@siltalapublishing.fi, tai 0400 328 300/Reetta Ravi
Muistiinmerkintöjä Moskovasta piirtää sukupolven mittaisen Venäjän kehityksen kaaren Gorbatšovista Putiniin, kylmän sodan lopusta hyökkäykseen Ukrainaan.
Miksi Venäjästä ei tullutkaan demokratiaa, miten se valmistautui sotaan ja millainen maa oli ennen sotaa? Kirja kuvaa jännitystä Moskovassa sotaa edeltävinä viikkoina ja epäuskoa sodan alettua. Se pohtii myös vastauksia moniin suomalaisia askarruttaviin kysymyksiin: Mitä Venäjällä lopulta ajatellaan sodasta, maailmasta tai Suomesta? Miten Venäjä muuttui sotavuosina ja onko muutos peruuttamaton?
Kirja nojautuu laajaan lähdeaineistoon ja Antti Helanterän suurlähettiläskauden aikaisiin päiväkirjamerkintöihin. Millaista oli edustaa epäystävälliseksi julistettua Suomea ja millaista oli suurlähetystön työ poikkeusoloissa?
Antti Helanterä on ulkoasiainneuvos ja ulkoministeriön strategiajohtaja. Hän toimi Suomen Moskovan-suurlähettiläänä syyskuusta 2020 elokuuhun 2024.
Hänen edellinen kirjansa, vuonna 2002 ilmestynyt Maantieteelle Venäjä ei voi mitään(yhdessä Veli-Pekka Tynkkysen kanssa) palkittiin Tieto-Finlandia-palkinnolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kuvat
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
