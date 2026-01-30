Kattavaa tilastotietoa Helsingin ympäristöstä nyt helposti saatavilla
2.2.2026 12:18:53 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin ympäristötilasto kuvaa muun muassa luonnon ja vesistöjen tilaa, kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä, maankäyttöä ja liikennettä. Ympäristötilastoa on uudistettu ja täydennetty vuoden 2025 aikana, ja se on nyt selkeä, helppokäyttöinen ja teknisesti toimiva.
Tilastojen avulla voi seurata Helsingin ympäristön muutoksia pitkällä aikavälillä. Niistä on myös helppo luoda valmiita kuvaajia, jotka auttavat hahmottamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia.
– Olemme tehneet ison työn ympäristötilaston päivittämisessä, minkä ansiosta se on nyt aiempaa kattavampi ja helpompi hyödyntää. Tilasto tarjoaa kiinnostavaa ympäristötietoa Helsingistä, ja se onkin ainoa paikka, jossa nämä tiedot ovat kootusti saatavilla, kertoo projektipäällikkö Aino Kostiainen.
– Suosittelen tutustumaan ympäristötilastoon ja hyödyntämään sitä tietolähteenä. Esimerkiksi energiankulutuksen tilastoja tutkimalla on todettavissa, että ulkovalaistuksen kulutus on vähentynyt Helsingissä 2000-luvulla selvästi, vaikka ulkovalaisimien määrä on samaan aikaan kasvanut. Mielenkiintoinen tieto on sekin, että pienhiukkasten määrä Kallion mittausasemalla on puolittunut vuodesta 1999 vuoteen 2024 mennessä, Kostiainen kuvailee tilastojen antia.
Ympäristötilasto on ainutlaatuinen tietopohja Helsingin ympäristön tilasta
Ympäristötilastoon on koottu keskeiset ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat tilastot.
Tilastoja on yli 90 ja niiden teemoja ovat muun muassa
- energia
- ilma
- ilmasto
- jätteet
- kiertotalous
- liikenne
- luonto
- maankäyttö
- melu
- vedet
Ympäristötilastoon on koottu myös Helsingin vuosittaisen ympäristöraportin tiedot aikasarjoiksi.
Helsingin omien tietojen lisäksi tietokannassa on Suomen kuuden suurimman kaupungin vertailutietoja, jotka jatkossa päivitetään tietokantaan neljän vuoden välein.
Tilastoihin on päivitetty vuoden 2024 tai viimeisimmän saatavilla olevan vuoden tiedot. Vuoden 2025 tiedot päivitetään tietokantaan kevään ja alkusyksyn 2026 aikana.
Yhteyshenkilöt
Aino Kostiainen
projektipäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
puh. 040 6782454
aino.kostiainen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
