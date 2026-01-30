Administer panostaa taloyhtiöpalveluihin uudella tytäryhtiöllä

Administer tilitoimisto kokoaa konsernin taloyhtiöpalvelut yhteen perustamalla uuden yhtiön, joka keskittyy taloushallinnon ohella taloyhtiöiden johtamiseen, kehittämiseen sekä moderniin isännöintiin. Konsernissa on eri liiketoiminnoissa jo ennestään isännöintiliiketoimintaa ja taloyhtiöasiakkuuksia, ja ne siirretään uuden yhtiön alle rakentamaan pohjaa kasvuhakuiselle palvelukokonaisuudelle.

Uuden yhtiön perustan muodostaa Good House Oy:n liiketoiminta. Good Housen perustaja ja yrittäjä Kimmo Karvinen on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Administerin omistusosuus yhtiöstä on 80 %.

”Taloyhtiöiden palvelutarpeet muuttuvat nopeasti. Haluamme tuoda markkinoille kattavat taloyhtiöiden johtamis- ja kehittämispalvelut, joissa keskiössä ovat uudentyyppiset, proaktiiviseen kehittämiseen perustuvat isännöintipalvelut. Tavoitteena on taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön ja naapurustojen yhteisen kehittämisen tukeminen uusien palvelujen avulla. Tavoitteemme on tehostaa liiketoimintaa yhdistämällä konsernin isännöinti- ja taloushallinto-osaaminen uuteen yhtiöön sekä laajentaa taloyhtiösegmentin palveluita uudella toimintamallilla", sanoo Administer tilitoimiston liiketoimintajohtaja Peter Aho.

Good House tarjoaa taloyhtiöille laajan ja innovatiivisen palveluvalikoiman, johon kuuluvat isännöinnin ja tilitoimistopalvelujen lisäksi muun muassa taloyhtiön säästöpalvelut, lakipalvelut, energiajohtaminen ja taloyhtiöiden strateginen johtaminen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi ja olla alan suunnannäyttäjä taloyhtiöiden johtamis- ja kehittämispalveluissa.

”Taloyhtiöiden taloudellinen vakaus ja pitkäjänteiset päätökset ovat suomalaisen asumisen kivijalka. Taloyhtiöt tarvitsevat uudenlaisia palveluita, jotka auttavat ennakoimaan tulevia korjaustarpeita, hallitsemaan kustannuksia ja tekemään kestäviä päätöksiä. On hienoa päästä rakentamaan kasvuhakuista, modernia palvelukokonaisuutta, jossa yhdistyvät Administerin vahva talousosaaminen, Good Housen kehittämismallit ja taloyhtiöiden keskinäinen yhteistyö”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Karvinen, Good House Oy:n perustaja.

Administer tilitoimisto

Administer tilitoimisto on suomalainen digitaalisiin taloushallinnon palveluihin erikoistunut auktorisoitu tilitoimisto. Kokonaisvaltainen palvelutarjooma vastaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin aina kirjanpidosta palkkahallintoon, laki– ja HR-palveluihin sekä talousjohtopalveluihin. Tavoitteenamme on helpottaa yritysten arkea tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat jokaisen liiketoiminnan yksilöllisiin tarpeisiin. Administer tilitoimistolla on toimipisteitä yli 30 eri paikkakunnalla, mikä mahdollistaa paikallisen palvelun tarjoamisen asiakkaillemme. Asiakkainamme on eri alan yrityksiä pörssiyhtiöistä yhden henkilön konsulttitoimistoihin.

Administer tilitoimisto on osa Administer Groupia, joka on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla. Konserniin kuuluvat Administer tilitoimisto, Silta, Econia ja EmCe Solution Partner sekä muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. www.administer.fi

Good House Oy on perustettu vuonna 2014. Yhtiö on tehnyt pioneerityötä asunto-osakeyhtiötoimialalla mm. taloyhtiöiden johtamispalveluiden, taloyhtiöstrategia- ja asukaskyselytyökalujen kehittäjänä, isännöinnin asiakaskokemusta mittaavien laajojen tutkimusten toteuttajana sekä taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön (Taloyhtiöklubi®) toimintamallien rakentajana. Administer on nyt Good House Oy:n enemmistöomistaja. www.goodhouse.fi