Administer panostaa taloyhtiöpalveluihin uudella tytäryhtiöllä
2.2.2026 10:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 2.2.2026 klo 10.30
Administer tilitoimisto kokoaa konsernin taloyhtiöpalvelut yhteen perustamalla uuden yhtiön, joka keskittyy taloushallinnon ohella taloyhtiöiden johtamiseen, kehittämiseen sekä moderniin isännöintiin. Konsernissa on eri liiketoiminnoissa jo ennestään isännöintiliiketoimintaa ja taloyhtiöasiakkuuksia, ja ne siirretään uuden yhtiön alle rakentamaan pohjaa kasvuhakuiselle palvelukokonaisuudelle.
Uuden yhtiön perustan muodostaa Good House Oy:n liiketoiminta. Good Housen perustaja ja yrittäjä Kimmo Karvinen on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Administerin omistusosuus yhtiöstä on 80 %.
”Taloyhtiöiden palvelutarpeet muuttuvat nopeasti. Haluamme tuoda markkinoille kattavat taloyhtiöiden johtamis- ja kehittämispalvelut, joissa keskiössä ovat uudentyyppiset, proaktiiviseen kehittämiseen perustuvat isännöintipalvelut. Tavoitteena on taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön ja naapurustojen yhteisen kehittämisen tukeminen uusien palvelujen avulla. Tavoitteemme on tehostaa liiketoimintaa yhdistämällä konsernin isännöinti- ja taloushallinto-osaaminen uuteen yhtiöön sekä laajentaa taloyhtiösegmentin palveluita uudella toimintamallilla", sanoo Administer tilitoimiston liiketoimintajohtaja Peter Aho.
Good House tarjoaa taloyhtiöille laajan ja innovatiivisen palveluvalikoiman, johon kuuluvat isännöinnin ja tilitoimistopalvelujen lisäksi muun muassa taloyhtiön säästöpalvelut, lakipalvelut, energiajohtaminen ja taloyhtiöiden strateginen johtaminen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi ja olla alan suunnannäyttäjä taloyhtiöiden johtamis- ja kehittämispalveluissa.
”Taloyhtiöiden taloudellinen vakaus ja pitkäjänteiset päätökset ovat suomalaisen asumisen kivijalka. Taloyhtiöt tarvitsevat uudenlaisia palveluita, jotka auttavat ennakoimaan tulevia korjaustarpeita, hallitsemaan kustannuksia ja tekemään kestäviä päätöksiä. On hienoa päästä rakentamaan kasvuhakuista, modernia palvelukokonaisuutta, jossa yhdistyvät Administerin vahva talousosaaminen, Good Housen kehittämismallit ja taloyhtiöiden keskinäinen yhteistyö”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Karvinen, Good House Oy:n perustaja.
Lisätietoja antavat:
Peter Aho
liiketoimintajohtaja
Administer tilitoimisto
puh. 040 501 3661
sähköposti: peter.aho@administer.fi
Kimmo Karvinen
toimitusjohtaja
Good House Oy
puh. 0445045952
sähköposti: kimmo.karvinen@goodhouse.fi
Administer tilitoimisto
Administer tilitoimisto on suomalainen digitaalisiin taloushallinnon palveluihin erikoistunut auktorisoitu tilitoimisto. Kokonaisvaltainen palvelutarjooma vastaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin aina kirjanpidosta palkkahallintoon, laki– ja HR-palveluihin sekä talousjohtopalveluihin. Tavoitteenamme on helpottaa yritysten arkea tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat jokaisen liiketoiminnan yksilöllisiin tarpeisiin. Administer tilitoimistolla on toimipisteitä yli 30 eri paikkakunnalla, mikä mahdollistaa paikallisen palvelun tarjoamisen asiakkaillemme. Asiakkainamme on eri alan yrityksiä pörssiyhtiöistä yhden henkilön konsulttitoimistoihin.
Administer tilitoimisto on osa Administer Groupia, joka on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla. Konserniin kuuluvat Administer tilitoimisto, Silta, Econia ja EmCe Solution Partner sekä muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. www.administer.fi
Good House Oy on perustettu vuonna 2014. Yhtiö on tehnyt pioneerityötä asunto-osakeyhtiötoimialalla mm. taloyhtiöiden johtamispalveluiden, taloyhtiöstrategia- ja asukaskyselytyökalujen kehittäjänä, isännöinnin asiakaskokemusta mittaavien laajojen tutkimusten toteuttajana sekä taloyhtiöiden keskinäisen yhteistyön (Taloyhtiöklubi®) toimintamallien rakentajana. Administer on nyt Good House Oy:n enemmistöomistaja. www.goodhouse.fi
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj
Kilpailuviranomainen on antanut hyväksyntänsä Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallinnon liiketoimintakaupalle30.1.2026 16:30:00 EET | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 30.1.2026 klo 16.30
The competition authority has approved the deal of financial and payroll services business of Sarastia’s wellbeing services county customers30.1.2026 16:30:00 EET | Press release
Administer Plc Press release 30 January 2026 at 16.30 EET
Administer ostaa Administer Oy Jämsän kokonaan omistukseensa2.1.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 2.1.2026 klo 12.30
Administer Oyj acquires Administer Oy Jämsä to its sole ownership2.1.2026 12:30:00 EET | Press release
Administer Oyj Press release 2 January 2026 at 12.30 EET
Administer ja Numera Palvelut ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Sarastian hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkahallintoliiketoiminnan ostamisesta19.12.2025 11:45:00 EET | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 19.12.2025 klo 11.45
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme