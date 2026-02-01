Kaikkonen: Roskaralli kuriin
2.2.2026 13:16:02 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vakavasti huolissaan siitä, että Suomeen tuodaan yhä kasvavia määriä jätettä ulkomailta, myös vaarallista jätettä. Viimeaikaiset uutiset osoittavat, että Suomi on ajautumassa jätteen vastaanottajamaaksi tavalla, jota ei voi pitää kestävänä ympäristön, ihmisten terveyden eikä suomalaisen jätehuollon kannalta.
– On väärä suunta, että Suomeen kuljetetaan jätettä pitkienkin matkojen päästä vain käsiteltäväksi tai poltettavaksi. Tämä ei ole vastuullista ympäristöpolitiikkaa eikä sellaista kiertotaloutta, johon Suomi on sitoutunut. Tällainen vastuuton roskaralli on saatava loppumaan, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että Suomeen tuodaan myös vaarallisia jätteitä ja kierrätyspolttoaineita, joiden alkuperä ja käsittely herättävät vakavia kysymyksiä.
– Puhutaan jätteistä, joihin liittyy ympäristö- ja terveysriskejä. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että Suomi ei toimi kaatopaikkana tai riskijätteiden päätepisteenä muulle Euroopalle, Kaikkonen painottaa.
Jätetuonnin kasvu ei hänen mukaansa ole vain ympäristökysymys, vaan se heikentää myös kotimaisen jätehuollon ja kierrätyksen kehittämistä.
– Kun jätettä rahdataan tänne ulkomailta, se vie tilaa ja investointeja pois kotimaisilta ratkaisuilta. Painopisteen pitää olla jätteen vähentämisessä, kierrätyksessä ja materiaalien uudelleenkäytössä Suomessa, ei jäterallissa halki Euroopan, Kaikkonen toteaa.
Kaikkonen peräänkuuluttaa selkeää linjaa ja tiukempia toimia.
– Lupakäytäntöjä ja valvontaa on kiristettävä, viranomaisille on annettava riittävät resurssit, Kaikkonen sanoo.
Hänen mukaansa kyse on lopulta vastuusta.
– Suomi tunnetaan puhtaasta luonnosta ja korkeasta ympäristönsuojelun tasosta. Tätä mainetta ei saa pilata lyhytnäköisellä jätebisneksellä. Roskaralli on saatava kuriin, Kaikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
