Vuoden tiedetoimittaja Juha Merimaa taitaa myös puujalkahuumorin
3.2.2026 00:30:00 EET | Suomen tiedetoimittajain liitto | Tiedote
Jos Vuoden tiedetoimittajalta Juha Merimaalta kysytään, kumpi on jännittävämpää, tieteestä tiedottaminen vai tiedejuttujen kirjoittaminen, vastaus on selvä.
– Teräsmies on salaiselta identiteetiltään toimittaja Clark Kent. Onkohan missään koskaan ollut supersankaria, jonka ammatti siviilissä on viestinnän asiantuntija, huokaa Merimaa.
Merimaan vastauksesta tunnistaa hänen tapansa katsoa ja kuvailla maailmaa.
Tiedetoimittajain liitto on myöntänyt Vuoden 2026 tiedetoimittajapalkinnon Juha Merimaalle. Palkintoperusteluissa todetaan, että alalla Merimaa tunnetaan innostuneena, valppaana ja tarmokkaana toimittajana ja viestijänä, joka pystyy haastattelemaan niin opiskelijaa kuin nobelistia samalla intensiteetillä. Puujalkahuumori keventää tarpeen tullen tieteellisten rinkien ilmapiiriä, mutta vankka tiedeosaaminen kertoo siitä, että hän ottaa työnsä tosissaan.
Merimaa on tehnyt tiedejuttuja muun muassa Helsingin Sanomiin, Tiede-lehteen ja Yliopisto-lehteen. Hän on toimittanut Lasten tiedekysymykset -palstaa Hesarissa ja selittänyt lukijoille matemaattisia havaintoja, taloustieteen päätelmiä ja ihmiskehon toimintaa.
Pitkään vapaana tiedetoimittajana työskennellyt Merimaa toimii nykyisin viestinnän asiantuntijana Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Vastuualueisiin kuuluvat kemia, fysiikka, geotieteet, maantieteet ja fysiikan instituutti.
– Journalismin resurssien kaventuessa tiedotusvälineissä tiedettä popularisoidaan tulevaisuudessa entistä enemmän yliopistojen ja tutkimuslaitosten viestintäyksiköissä, Juha Merimaa toteaa.
Muinais-DNA:n tutkijalle tiedeviestintäpalkinto
Suomen Tiedetoimittajain Liitto palkitsi tiedeviestintäpalkinnolla arkeologi Ulla Nordforsin Tampereen Museokeskus Vapriikin muinais-DNA-näyttelykokonaisuudesta.
– Muinais-DNA -tutkimuksessa on paljon sellaista, joka on alan ammattilaisillekin vaikeaa. Kaikille termeille ei ole edes suomenkielisiä sanoja, kertoo näyttelyn projektipäällikkö Ulla Nordfors.
Muinais-DNA on kuolleiden eliöiden perimäainesta, jota voidaan eristää muun muassa ihmisten ja eläinten hampaista ja luista ja kasvien jäännöksistä. Talteen on saatu kiehtovaa tietoa entisaikojen ihmisistä ja heidän ominaisuuksistaan kymmenien tuhansien vuosien takaa.
Vasta nelisenkymmentä vuotta hallussa olleet tutkimusmenetelmät ovat 2000-luvulla nostaneet muinais-DNA:n ”tiedemaailman julkkikseksi”, kertoo Nordfors. Vapriikissa voi kasvoennallistusten ansiosta nähdä, miltä esi-isämme näyttivät. Myös Suomessa puhuttuja muinaiskieliä on ennallistettu.
– Suomen alueella on asuttu heti jääkauden jälkeen, ja geneettisesti nämä ihmiset ovat muistuttaneet muita Euroopan metsästäjä-keräilijöitä. Ajatus Volgan mutkasta suomalaisten alkukotina ei siis pidä paikkaansa, vaikka se pesiytyi oppikirjoihin vuosikymmeniksi, kertoo Ulla Nordfors.
Tiedeviestintäpalkittu Satu Räsänen vie tiedettä kouluihin
Mitä tutkija ja ympäristöhankkeen vetäjä voi tehdä, kun hän haluaisi näyttää, miten läheisen joen valuma-alue toimii, mutta peruskoulun opetussuunnitelmassa ei ole tilaa maastoretkille? Hän ryhtyy askertelemaan.
Oululainen maantieteilijä Satu Räsänen palkittiin Vuoden 2026 tiedeviestintäpalkinnolla Kiiminkijoen valuma-alueen ympäristön parantamisen koordinaatiohankkeeseen sisältyvästä kansalais- ja erityisesti koululaisviestinnästä. Räsänen on kouluja kiertäessään tavoittanut alueen satoja koululaisia ja havainnollistanut itse rakentamansa valuma-alueen pienoismallin avulla, miten vesistöt toimivat ja kuinka ihmisen toiminta muuttaa vesiekosysteemejä.
Jo toistakymmentä vuotta Satu Räsänen on myös opettanu tOulun yliopiston tutkijakoulussa tutkijoille suunnatulla tiedeviestinnän johdantokurssilla.
– Tunnen suurta tyydytystä, kun sytytän tutkijoissa tarpeen ja halun kertoa omasta tutkimuksestaan yleistajuisesti. Haluan heidän ymmärtävän roolinsa ja omat mahdollisuutensa siinä, mitä kaikkea voi viestiä ja millaisia kanavia pitkin, mitä valmiuksia heidän tulisi kehittää itsessään, jotta pystyy viestimään paremmin, Räsänen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla Järvi
Pääsihteeri, Suomen tiedetoimittajain liitto
puh 040 7378614
ulla.jarvi@tiedetoimittajat.fi
www.tiedetoimittajat.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Suomen tiedetoimittajain liitto on noin 1150 journalistin, tiedeviestinnän asiantuntijan ja tieteellisten julkaisujen toimittajan liitto, jonka tavoitteena on edistää tieteellisen tiedon leviämistä ja käyttöä ja tukea alan ammattilaisten osaamista. Liitto jakaa myös Kopiosto-apurahoja tiedeviestintää edistävään toimintaan. Palkinnot rahoitetaan Kopiosto-korvauksilla. Tiedetoimittaja-palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja tiedeviestintäpalkinnon 2 000 euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen tiedetoimittajain liitto
Ihminen on tunnevetoinen eläin, joka janoaa tarinoita – Palkitut tiedetoimittajat ja tiedeviestijät hiovat tieteestä esiin kiinnostavan ja tärkeän2.2.2023 01:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2023 tiedetoimittaja Kirsi Heikkinen tunnustaa, ettei tiedä muuta työtä, joka olisi samaan aikaan hauskaa, loputtoman kiinnostavaa ja tärkeää. Samanlaisella intohimolla työhönsä suhtautuvat myös Vuoden tiedeviestintäpalkinnon saaneen Tiedetripin toimittaja Henry Tikkanen ja palkitut informaatiomuotoilijat Juuso Koponen ja Jonatan Hildén.
Vuoden tiedetoimittaja Ilpo Salonen selvittää vaikka V-indeksin3.2.2022 01:00:00 EET | Tiedote
Lohen surma -dokumenttisarja ja Luontotrilogia-elokuvat palkittua tiedeviestintää
Korona käänsi valokeilan tieteeseen, uutiskone ei käy ilman sitä – Vuoden 2021 tiedetoimittaja on Annikka Mutanen3.2.2021 12:00:00 EET | Tiedote
Vuoden tiedetoimittaja, Helsingin Sanomain Annikka Mutanen sanoo, että koronavirusepidemia on tietysti ikävä juttu, mutta sukupolvellamme ei ole syytä viritellä itkuvirsiä sen takia. Paljon pahemminkin voisi olla. Tämän vuoden tiedeviestintäpalkinto myönnettiin Tieteen päivien tapahtumatuottaja Mandi Vermilälle ja Museoliiton Museokortille. Tiedetoimittajain liiton historian ensimmäisen Vuoden ilmiö -tunnustuksen saa koronavirus, joka nosti tutkitun tiedon kysynnän aivan uudelle tasolla kaikkialla maailmassa.
/Embargo ma 3.2.2020 klo 00.01. Tiede elää faktoista, mutta ei tylsyydestä3.2.2020 00:01:00 EET | Tiedote
Vuoden tiedetoimittaja Leena Mattila on radion suorasuu Kun lääketieteen asiantuntija haluaa puhua alaraajoista Ylen toimittaja Leena Mattila tarkentaa: "tarkoitat siis jalkoja". Vuoden tiedetoimittaja Mattila ei kursaile yleistajuistaa huippututkijankaan puheita. Turhaa tieteellistä jargonia karsivat puheistaan myös Vuoden 2020 tiedeviestintäpalkinnon saajat, Ursan tiedottaja, tähtitieteilijä Anne Liljeström ja arkeologi, bloggaaja Ilari Aalto. "Kuuntelijamme haluavat tietoa, eivät he halua kevyitä lässyohjelmia, joissa julkkikset puuhaavat jotakin keskenään. Jotkut kuuntelijamme ovat todellisia tieteen suurkuluttajia, varsinkin liittyen avaruusaiheisiin, genetiikkaan tai psykologiaan." Tämä suorasukainen puhetyyli on juuri tyypillistä Leena Mattilaa, jonka Suomen tiedetoimittajan liitto palkitsi Vuoden 2020 tiedetoimittajana. Vuodesta 1998 asti Ylessä työskennellyt Mattila kuuluu Yle Radio 1:n Tiedeykkösen tiimiin, jossa aiheiden kirjo on lavea. Kuluneen vuoden aikana hän on valistan
Vuoden tiedetoimittaja Heljä Salonen valistaa iltapäivälehdessä3.2.2017 13:00:00 EET | Tiedote
Tiedote 3.2.2017, klo 13. Suomen tiedetoimittajain liitto palkitsee Vuoden tiedetoimittajana Iltalehden toimittaja Heljä Salosen. Tiedeviestintäpalkinnon saavat Ylen luontotoimittaja Kimmo Ohtonen ja sosiologi Sari Näre Helsingin yliopistosta.