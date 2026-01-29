Ylen Muumit-lukumaraton tavoitti yli 1,7 miljoonaa tv-katsojaa

Perjantaista sunnuntaihin lähetetty Muumit-lukumaraton tavoitti Yle Teema -kanavalla Finnpanelin mukaan yli 1,7 miljoonaa tv-katsojaa. Yle Areenassa Muumit-lukumaratonin parissa vietettiin viikonlopun aikana yhteensä 400 000 tuntia. Yle Areenassa yleisö sai myös osallistua reaaliaikaiseen keskusteluun live-chatin kautta koko lukumaratonin ajan. Chatiin lähetettiin viikonlopun aikana yhteensä yli 25 000 viestiä.

Ennätyksellisen pitkässä lukumaratonissa luettiin kaikki Tove Janssonin yhdeksän alkuperäistä muumikirjaa 123 lukijan voimin. Suora lähetys kesti yhteensä 32 tuntia. Ensimmäinen kirja, Muumit ja suuri tuhotulva (Småtrollen och den stora översvämningen), luettiin alkuperäiskielellä ruotsiksi, muut teokset suomeksi. Ensimmäinen lukuhetki myös viitottiin suomenruotsalaiselle viittomakielelle.

Lukumaraton on oleellinen osa Yle 100 -juhlavuotta, jonka teemana ovat yhteiset hetket. Lukumaratonin kaltaisilla tempauksilla halutaan juhlistaa Ylen roolia paitsi yhteisten hetkien välittäjänä, myös niiden luojana. Muumikirjojen teemat – ystävyys, erilaisuuden hyväksyminen, pelot, haaveet ja ihmisyys – puhuttelivat ihmisiä ruutujen ja chatin äärellä koko viikonlopun kestäneessä yhteisöllisessä lukuhetkessä.

"Me Ylessä haluamme tarjota suomalaisille kulttuuritekoja ja yhteisiä hetkiä. Lukumaraton oli erinomainen esimerkki siitä, mitä kulttuuri saa aikaan. Se tuo ihmiset yhteisten kokemusten ja tunteiden äärelle. Saimme poikkeuksellisen paljon palautetta, joissa korostuivat lämmin ja yhteisöllinen tunnelma sekä ohjelman tuoma ilo ja lohtu", Ylen Kulttuuri ja asia -yksikön vastaava päätoimittaja Johanna Törn-Mangs iloitsee.

Kiitosta katsojilta myös lavastuksesta ja eläytyvistä lukijoista

Muumit-lukumaraton ilahdutti katsojia ja kirvoitti poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta, joka näkyi viikonlopun ajan niin sosiaalisessa mediassa kuin Ylen asiakaspalvelussakin. Katsojat kiittivät live-lähetyksen visuaalista toteutusta ja sitä, että ohjelma toi koko perheen yhteen.



Myös monipuolisten ja eläytyvien lukijoiden onnistuneet lukusuoritukset ilahduttivat maratonin seuraajia. Lukijoina nähtiin iso joukko näyttelijöitä, kirjailijoita, urheilijoita, taiteilijoita, muusikoita, sometähtiä, yrittäjiä ja muita muumien ystäviä. Lukumaratonin alkusanat lausui Tove Janssonin veljentytär Sophia Jansson, jonka jälkeen kuultiin Tove Janssonin omaa ääntä tallenteelta. Livelukijoiden osuuden aloitti tasavallan presidentti Alexander Stubb, puoliso Suzanne Innes-Stubb oli mukana sunnuntaiaamuna. Mukana olivat myös muun muassa näyttelijä-muusikko Johannes Brotherus, laulaja-lauluntekijä Mirella, näyttelijät Leena Uotila ja Antonia Atarah, entinen jääkiekkoilija Marko “Mörkö” Anttila, näyttelijä ja dj Lina Schiffer sekä presidentti Tarja Halonen ja entinen pääministeri, strateginen neuvonantaja Sanna Marin. Ohjelman juonsi Christoffer Strandberg.



Lukumaratonin tunnelmiin ja kaikkiin lukijoihin voi palata vielä Yle Areenassa.



Lähteet: TV-mittaritutkimus, Finnpanel Oy. Luvut edustavat Suomen 3 vuotta täyttänyttä väestöä (tv-katsojaluvut). Ylen datapilvi (muut luvut).



Lue tiedote verkossa.

Kuvia lukumaratonista on ladattavissa Yle Pressistä.