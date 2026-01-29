SuPer: Lakot uhkaavat, koska naisvaltaisen yksityisen hoiva-alan työehdot ja palkat eivät pysy muiden kyydissä

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut kariutuivat keskiviikkoiltana 28.1., kun ratkaisevia edistysaskelia ei löytynyt pitkistä keskusteluista huolimatta. Torstaina SuPer yhdessä muiden työntekijäliittojen kanssa ilmoitti työtaistelutoimien käynnistämisestä sekä jätti lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta helmikuussa.

SuPerin sopimusneuvottelijan Jukka Parkkolan mukaan neuvotteluiden katkeamisen taustalla on kriisiytynyt kokonaistilanne yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Tilannetta haastaa entisestään suunnitellut lainsäädännön muutokset, jotka heikentäisivät määräaikaisessa työssä olevien asemaa. – Lähes kaikki työmarkkinatoimet huonontavat voimakkaasti naisten asemaa ja vahvistavat naisvaltaisen sektorin epätasa-arvoa, Parkkola lisää.

Määräaikaisia työsuhteita koskevat lainsäädäntömuutokset, joilla on tarkoitus keventää rajoituksia määräaikaisuuksien käytössä, tulevat vaikeuttamaan alan tilannetta entisestään. – Kehityskulkua on korjattava ja lainmuutoksia sopimuskäytäntöihin on välttämätöntä kompensoida työehtosopimuksessa, sanoo SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.

Kiista siirtyy valtakunnansovittelijan ratkottavaksi





Edellinen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyi vuodenvaihteessa, mutta neuvotteluja jatkettiin koko tammikuu sopimuksettomassa tilassa. Nyt neuvotteluiden katkettua tilannetta lähtee ratkaisemaan valtakunnansovittelija Anu Sajavaara.

SuPerin pitkäaikainen tavoite on ollut, että palkkaero yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee kaventaa, eikä tätä eroa pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankorotuksia.

– Suomessa tulee perusteellisesti arvioida, milloin ns. yleisestä linjasta poikkeaminen on välttämätöntä palkkatasa-arvon toteuttamiseksi, toteaa puheenjohtaja Päivi Inberg. – Palkkatasa-arvon edistäminen on maan hallituksen ääneen sanottu tavoite, mutta tarve on myös konkreettinen ja akuutti. Tosiasia on, että tulevina vuosina alalla nähdään taas työvoimapula. Päätökset, joilla alan houkuttelevuus ja palvelujen saatavuus turvataan tulevaisuuteen, tehdään nyt. – On tärkeä huomata, että monissa yrityksissä yksityisellä sosiaalipalvelualla kannattavuus nousee ja toisaalta reilut palkankorotukset vaikuttaisivat positiivisesti kulutukseen ja sitä kautta talouden kasvuun, Inberg lisää.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Työehtosopimuksesta neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

Lisätietoja

Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115

Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710

Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042

