THL:n tilastot: Kymenlaaksossa Suomen lyhyimmät jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon
2.2.2026 12:09:47 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Yhteensä kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli 180 vuorokautta odottaneita henkilöitä oli maakunnassa 31.12.2025 kirjatun tilaston mukaan 53.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimman tilaston mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueella vain 1,6 prosenttia erikoissairaanhoidon potilaista eli 53 henkilöä joutui odottamaan kiireettömään hoitoon pääsyä yli 180 vuorokautta eli hoitotakuun enimmäisajan.
Prosenttiluku on vertailtaessa Suomen pienin. Toiseksi pienin osuus on Etelä-Karjalan hyvinvointialueella (2,6 prosenttia). THL:n tuorein tilasto perustuu 31.12.2025 kirjattuihin tietoihin.
Virstanpylväänä Kymenlaakson erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn parantamiseksi voi pitää elokuuta 2024, jolloin järjestelmälliset kehitystoimet alkoivat. Siitä lähtien odotusajat ovat laskeneet tasaisesti. Vuoden 2024 elokuussa kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odotti 16 prosenttia potilaista. Vajaa puolessatoista vuodessa määrä on romahtanut.
Johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi kertoo pienen prosenttiluvun tarkoittavan käytännössä potilaille nopeampaa hoitoa ja parempaa hoidon ennakoitavuutta. Keinot tilanteen parantamiseksi ovat olleet monet.
– Keskeisiä keinojamme ovat olleet päivittäisen leikkaustoiminnan kehittäminen, lisäsalien käyttöön ottaminen ja hyvä yhteistyö naapurihyvinvointialueiden kanssa, johtajaylilääkäri Rajaniemi sanoo.
– Lisäksi jonotietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
Entistä parempaa tiedolla johtamista
Tietojohtamiseen satsaaminen on ollut myös kehityspäällikkö Mervi Ihantolan mukaan keskeisessä roolissa. Tiedot hoitoonpääsyn tilanteesta ovat Kymenlaaksossa tänä päivänä luotettavampia ja myös paremmin hyödynnettävissä.
– Tiedon laatuun on kiinnitetty Kymenlaakson hyvinvointialueella erityistä huomiota viimeisen puolentoista vuoden ajan. Samalla olemme saaneet toiminnan muutoksilla ja datan korjauksilla luotettavan tilaston alueemme osalta. Olemme myös kehittäneet tiedon hyödyntämisen tapoja.
THL:n kehittämispäällikkö Pia Paaselan mukaan yli puoli vuotta odottaneiden määrä on pysynyt kansallisella tasolla tasaisena, vaikka odottajien kokonaismäärässä on ollut vaihteluita viimeisen vuoden aikana.
– Joillakin hyvinvointialueilla on ollut haasteita hoitoonpääsytietojen toimittamisessa kuluneen vuoden aikana. Kymenlaakson hyvinvointialueen tietojen toimittaminen on sujunut moitteetta. Kymenlaakso otti vuonna 2024 ensimmäisten hyvinvointialueiden joukossa käyttöönsä THL:n tiedontoimituspalvelun, joka on helpottanut tiedonsiirtoa sote-alan toimijoiden ja THL:n välillä.
Jononpurkuun on osallistunut laaja joukko erikoissairaanhoidon henkilöstöä. Ylihoitaja Maarit Kolehmainen toteaa tulosten kertovan, että kova työ on kannattanut.
– Kiitos siitä kuuluu kaikille mukana olleille ammattilaisille.
THL raportoi säännöllisesti erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumisesta Suomessa. Tilastot ovat nähtävillä verkossa. Seuraava tilastoraportti julkaistaan kesäkuussa 2026.
Yhteyshenkilöt
Tuula RajaniemijohtajaylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 674 9064tuula.rajaniemi@kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
