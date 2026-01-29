Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön tilahankinta keskeytetään

2.2.2026 12:18:34 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt keskeyttää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön vuokratilan hankintamenettelyn sopimusvalmistelun aikana ilmenneiden ristiriitojen vuoksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue käynnisti vuonna 2024 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön vuokratilan hankintaa koskevan kilpailutuksen. Tarkoituksena oli toteuttaa ja vuokrata mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhteisöllisen asumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumiseen soveltuva rakennus. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus valitsi vuokranantajaksi Pallas Rakennus Päijät-Häme Oy:n. 

Hankintamenettely keskeytetään yhteisymmärryksessä 

Sopimusvalmistelun aikana osapuolet kävivät useita selonottoneuvotteluja, joissa tarkennettiin tarjouksen riidatonta tulkintaa hankkeen edistämiseksi. Käytyjen neuvottelujen tuloksena osapuolet ovat yhteisesti todenneet, ettei kohdetta voida toteuttaa annetun tarjouksen mukaisesti ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoituksenmukaista. 

Tarve hankinnan kohteesta ei ole muuttunut 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus päätti, että hankintayksikkö käynnistää uuden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön vuokratilan hankintamenettelyn, jonka valmistelussa huomioidaan aiemmin havaitut riskit.  

Hankintayksikkö tarkastelee ja tarvittaessa täsmentää aikaisempaa tarjouspyyntömateriaalia. Uuden hankintakierroksen ja varsinaisen tarjouspyynnön julkaisemisen aikataulu on vielä avoin, toteaa toimitilajohtaja Johanna Aitamurto

Uusi hankintamenettely tullaan valmistelemaan jo keväällä 2025 tehdyn käynnistyspäätöksen perusteella. Palvelutarpeisiin vastataan tarvittaessa ostopalvelujen avulla. 

Suunnitelmana on edelleen oman toiminnan käynnistäminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen osalta eli itse suunnitelmiin ei tule muutosta, vain viivästys, perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg kertoo. 

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye