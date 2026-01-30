Suomi ja Japani tiivistävät merkittävästi yhteistyötä kaksoiskäyttöteknologioissa
Japanin ja Suomen viranomaiset, suuryritykset, kasvuyritykset ja rahoittajat vahvistavat kahdenvälistä yhteistyötä kaksoiskäyttö- ja syväteknologioissa. Näitä ovat esimerkiksi avaruusteknologia ja turvallinen digitalisaatio. Helsingissä parhaillaan käynnissä olevaan yritysryhmävierailuun osallistuu noin 60 japanilaista johtajaa ja median edustajaa. Maanantaina 2.2. allekirjoitettiin kolme yhteistyösopimusta.
"Suomella ja Japanilla on pitkä ja toisiaan kunnioittava yhteistyö, jonka arvopohjana on yhteiskuntien turvallisuus, tasa-arvo ja kestävään kehitykseen perustuva toimivuus. Tuottavuuden ja turvallisuuden tarpeet niin teollisuudessa kuin hallinnossakin ovat yhdistäviä tekijöitä aikana, kun kriittisen infrastruktuuriin kohdistuu entistä enemmän uhkia", sanoo tilaisuuden avaava Business Finlandin puolustus- ja digiresilienssiohjelman vetäjä Kirsi Kokko.
"Suomalaiset edistykselliset viestintä- ja kyberturvallisuusratkaisut sekä uusin avaruusteknologia ovat luoneet paljon yhteistyömahdollisuuksia ja niihin on jo tartuttu. Suomalaiset väestönsuojaratkaisut ja puolustusteknologian innovaatiot ovat syventäneet yhteistyötämme viime vuosina.”
Suomen ja Japanin välistä yhteistyötä vahvistetaan seuraavilla alueilla:
Ilmailu- ja drooniteknologia
Japani: ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory), AirKamuy, JMU (Japan Marine United) Defense Systems, Kawasaki Heavy Industries, VFR (VAIO Flying Robotics) jne.
Suomi: Insta Advance, Kelluu, Patria
Avaruusteknologia
Japani: ArkEdge Space, Axelspace, ElevationSpace, Synspective
Suomi: Huld, ICEYE Japan, Kuva Space, NorthBase, ReOrbit
Turvallinen yhteiskunta, informaatio- ja viestintäteknologia sekä kyberturvallisuus
Japani: FFRI Security, Hytec Inter, NTT Data, Toshiba
Suomi: DNV Cyber, KNL, SSH Communications Security, Xiphera
Päivän ohjelmaan sisältyy myös katsaukset japanilaisten valtiollisten rahoitus- ja innovaatio-organisaatioiden (NEDO, NEXI, DBJ) tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) kansainvälisistä asioista vastaava varaministeri Takehiko Matsuo sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto sekä Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen avasivat tilaisuutta yhteistyön merkitystä korostaen.
Kirsi Kokko
Ohjelmajohtaja, Defence and Digital Resilience
kirsi.kokko@businessfinland.fi
+358 50 550 2023
Maria Arruda
Head of Communications, Business Finland
maria.arruda@businessfinland.fi
+358 400 933 913
