Suomi ja Japani tiivistävät merkittävästi yhteistyötä kaksoiskäyttöteknologioissa

"Suomella ja Japanilla on pitkä ja toisiaan kunnioittava yhteistyö, jonka arvopohjana on yhteiskuntien turvallisuus, tasa-arvo ja kestävään kehitykseen perustuva toimivuus. Tuottavuuden ja turvallisuuden tarpeet niin teollisuudessa kuin hallinnossakin ovat yhdistäviä tekijöitä aikana, kun kriittisen infrastruktuuriin kohdistuu entistä enemmän uhkia", sanoo tilaisuuden avaava Business Finlandin puolustus- ja digiresilienssiohjelman vetäjä Kirsi Kokko.

"Suomalaiset edistykselliset viestintä- ja kyberturvallisuusratkaisut sekä uusin avaruusteknologia ovat luoneet paljon yhteistyömahdollisuuksia ja niihin on jo tartuttu. Suomalaiset väestönsuojaratkaisut ja puolustusteknologian innovaatiot ovat syventäneet yhteistyötämme viime vuosina.”

Suomen ja Japanin välistä yhteistyötä vahvistetaan seuraavilla alueilla:

Ilmailu- ja drooniteknologia

Japani: ACSL (Autonomous Control Systems Laboratory), AirKamuy, JMU (Japan Marine United) Defense Systems, Kawasaki Heavy Industries, VFR (VAIO Flying Robotics) jne.

Suomi: Insta Advance, Kelluu, Patria

Avaruusteknologia

Japani: ArkEdge Space, Axelspace, ElevationSpace, Synspective

Suomi: Huld, ICEYE Japan, Kuva Space, NorthBase, ReOrbit

Turvallinen yhteiskunta, informaatio- ja viestintäteknologia sekä kyberturvallisuus

Japani: FFRI Security, Hytec Inter, NTT Data, Toshiba

Suomi: DNV Cyber, KNL, SSH Communications Security, Xiphera

Päivän ohjelmaan sisältyy myös katsaukset japanilaisten valtiollisten rahoitus- ja innovaatio-organisaatioiden (NEDO, NEXI, DBJ) tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) kansainvälisistä asioista vastaava varaministeri Takehiko Matsuo sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto sekä Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen avasivat tilaisuutta yhteistyön merkitystä korostaen.