SDP:n Paula Werning: Sähkön hirmuhinnat paljastavat Orpon hallituksen varautumisen puutteet

2.2.2026 12:27:49 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Suomalaiset kärvistelevät pakkasessa ja maksavat siitä kovan hinnan. Pörssisähkön hinta on noussut jopa 55 senttiin kilowattitunnilta, ja se näkyy suoraan kodeissa: lämmitystä joudutaan rajoittamaan, kodinkoneiden käyttöä siirtämään ja arkea sovittamaan hintapiikkien mukaan. Suomen hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että Suomi on varautunut tilanteisiin, joissa tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä. Orpon hallituksen aikana tämä varautuminen on ollut riittämätöntä, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Pakkasjaksojen nostaessa kulutusta ja tuulivoiman tuotannon takkuillessa lapojen jäätyessä paljastuu karulla tavalla, ettei sähköjärjestelmän varautuminen ole ollut riittävää. Kyse ei ole vain sääolosuhteista, vaan poliittisista valinnoista. Orpon hallitus ei ole huolehtinut riittävästä säätökykyisestä tuotannosta eikä kuluttajien suojasta poikkeustilanteissa. Tilannetta pahentavat entisestään Energiaviraston suunnittelemat tehomaksut.

– Yksikin lyhyt, päivittäinen vartin mittainen kulutuspiikki, esimerkiksi ruoanlaitto, pyykinpesu tai saunominen, voi nostaa koko kuukauden sähkölaskun kestämättömälle tasolle. Tämä lisää epävarmuutta ja vaikeuttaa arjen suunnittelua. Sähkö ei ole luksusta, vaan arjen perusasia. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että järjestelmä on rakennettu kestämään. Orpon hallitus ei ole tässä vastuussaan onnistunut, toteaa Werning.

Sähkön hirmuhinnat osuvat erityisen kovaa pienituloisiin, lapsiperheisiin, ikäihmisiin ja omakotitaloissa asuviin. Monella ei ole mahdollisuutta joustaa kulutuksessaan loputtomasti tai siirtää arkea yöaikaan. On kohtuutonta, että ihmiset joutuvat jopa luopumaan kodistaan, kun rahat eivät riitä pitämään lämpöjä yllä.

– Tavallisella suomalaisella on oikeus luottaa siihen, että perusasiat toimivat myös pakkasella. Tämä tarkoittaa ennakoivaa energiapolitiikkaa, riittävää tuotantoa ja toimivaa sähköjärjestelmää, ei jälkikäteen esitettyjä selityksiä, Werning painottaa.

