Pirkanmaan sosiaalihuolto siirtyy yhteen yhteiseen asiakastietojärjestelmään

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollossa on ollut käytössä useita kymmeniä eri asiakastietojärjestelmiä, sillä ennen hyvinvointialueen muodostumista kunnilla ja kuntayhtymillä oli omat ratkaisunsa. Tämä on tehnyt kokonaisuudesta monimutkaisen ja ylläpidoltaan raskaan. Uusi asiakastietojärjestelmä, Saga Sosiaalihuolto, korvaa aiemmat järjestelmät ja keventää hyvinvointialueen ICT-ympäristön ylläpitoa. Asiakastietojärjestelmän toimittaa Mediconsult.

– Kun käytössä on yksi yhteinen asiakastietojärjestelmä, tiedonkäsittely selkeytyy ja tekninen ympäristö kevenee. Tämä vähentää ylläpidon tarvetta ja tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. Ennen kaikkea kokonaisuutta on helpompi kehittää, kun hajanaisten ratkaisujen sijasta keskitymme yhteen koko alueen yhteiseen järjestelmään, ICT-palvelujohtaja Rami Nurmi sanoo.

Toukokuussa sosiaalihuollon ikäihmisten palvelujen loput yksiköt siirtyvät käyttämään Sagaa. Samassa yhteydessä näissä yksiköissä otetaan käyttöön myös kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka, jonka toimittaa myneva Finland.

Yhteinen järjestelmä tukee asiakastyötä ja päätöksentekoa

Järjestelmäuudistus mahdollistaa entistä paremman tiedon hyödyntämisen sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Yhtenäinen, vertailukelpoinen tietopohja mahdollistaa palvelujen tarpeen seuraamisen, palvelujen kantokyvyn arvioinnin ja ennaltaehkäisevien toimien tunnistamisen. Tämä tukee resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista ja auttaa kehittämään palveluja pitkäjänteisesti koko Pirkanmaan hyvinvointialueella.



Saga Sosiaalihuolto tarjoaa ammattilaisille ajantasaisen ja selkeän näkymän asiakkaan tilanteeseen sekä helpottaa tiedonkulkua ja sujuvoittaa yhteistyötä eri sosiaalipalvelujen yksiköiden ja palveluntuottajien välillä.

– Kuten aina uusien järjestelmien käyttöönotossa, myös tässä alkuvaiheessa työskentely voi hetkellisesti hidastua. Kun asiakkaan tilanteen kokonaiskuva alkaa hahmottua aiempaa nopeammin ja helpommin, aikaa jää enemmän asiakastyölle ja ihmisen kohtaamiselle, sosiaalihuollon vastaava johtaja Minna Kuusela sanoo.

Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös OmaKannassa, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja vahvistaa asiakkaiden oikeuksia. Sosiaalihuollon asiakirjat, kuten päätökset, hakemukset ja arviot, näkyvät OmaKannassa heti, kun tiedot on kirjattu uuteen asiakastieto-järjestelmään, ellei niiden näkymistä OmaKannassa ole viivästetty tai estetty. Tapaamisiin liittyvät merkinnät näkyvät OmaKannassa syyskuusta 2026 alkaen. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, ja asiakastietojen käsittely jatkuu keskeytyksettä.

Uuden järjestelmän käyttöönotto voi alkuvaiheessa hidastaa työskentelyä, kunnes järjestelmän käyttö vakiintuu osaksi arkea. Pirkanmaan hyvinvointialue kiittää asiakkaita jo etukäteen ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä käyttöönoton alkuvaiheessa.

helmikuusta alkaen

Lisätiedot

Rami Nurmi, ICT-palvelujohtaja, puh. 050 67148, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Minna Kuusela, vastaava sosiaalihuollon johtaja, 050 359 4001, etunimi.sukunimi@pirha.fi