Harmaan talouden vastainen työryhmä haastaa: Reilun rakentamisen verkosto myös Suomeen
2.2.2026 12:37:06 EET | Rakennusliitto ry | Tiedote
Ruotsissa 18 rakennusalan yritystä on perustanut alan toimijoiden yhteisen verkoston harmaan talouden torjuntaan. Mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat torjumaan vilppiä ja harmaata taloutta rakennusalalla mm. rajoittamalla alihankintaketjuja ja kannustamalla alan työntekijöitä liittymään ammattiliittoon. Verkosto tavoittelee terveempää kilpailua rakennusurakoista. Ruotsin rakennusalan ammattiliitto Byggnads on tervehtinyt ilolla uuden verkoston syntymistä.
Rakennusliiton harmaan talouden vastainen työryhmä pitää naapurimaan päänavausta lupaavana askeleena alan oman kontrollin lisäämisessä. Ongelmat Ruotsissa ja Suomessa ovat hyvin samankaltaisia, vaikka erojakin on. Eritasoinen alipalkkaus ja muu työntekijöiden hyväksikäyttö, veronkierto ja mm. eläkemaksujen kiertäminen ovat tyypillisiä ilmiöitä myös Suomessa.
Rakennusliiton työryhmä haastaa suomalaisia rakennusyrityksiä perustamaan vastaavan verkoston Suomeen. Rehellisin keinoin kilpailevien yritysten olisi aika Suomessakin tehdä selkeä pesäero rakennusalaa leimaaviin harmaan talouden toimijoihin.
Ruotsalainen verkosto, Nätverk för seriösa byggare, on luonut 13 kohtaisen ohjelman, johon yritykset sitoutuvat. Eroa suomalaiseen työmarkkinamalliin on sikäli, että Suomessa on käytössä työehtosopimusten yleissitovuus, mikä antaa myös viranomaisille oikeuden mm. palkkojen tarkistamiseen. Ruotsalaisessa mallissa vain ammattiliitto eli Byggnads valvoo palkkatasoja. Yhteistä Suomen kanssa on kuitenkin enemmän kuin eroavaisuuksia.
Erityisen tarpeellisia toimia myös Suomessa olisi lisätä pääurakoitsijan vastuuta koko urakointiketjusta ja karsia aliurakointiketjuihin piilotettu ns. kevytyrittäjyys rakentamisessa. Myös sitoumus edistää rakentajien palkkaamista suoraan rakennusyrityksen palvelukseen sekä harjoittelu- ja opintomahdollisuuksien tarjoaminen ovat erinomaisia tavoitteita.
Rakennusalan toimijoiden vastuullisuus Suomessa on liian usein ylätason ohjelmajulistuksia, samaan aikaan kun työmailla rehottaa vastuuton meno. Kun yritykset keskenään sitoutuvat alipalkkauksen lopettamiseen ja harmaan talouden ilmiöiden karsimiseen, on tällaista kehitystä pidettävä positiivisena askeleena reilumman rakennusalan puolesta.
Yhteyshenkilöt
Janne GrenRakennusliiton harmaan talouden vastaisen työryhmän puheenjohtajaPuh:050 411 6240
Linkit
Rakennusliitto
Rakennusliitto on noin 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliitto ry
Kouvolan uimahallin työmaalla alipalkkausta28.10.2025 11:25:18 EET | Tiedote
Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30 työntekijää. Niin ikään eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on tehty mm. kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.
Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen: Hallitus hautaa kotimaisen rakentamisen31.8.2025 09:24:54 EEST | Tiedote
– Hallitus lapioi jo multaa suomalaisen rakentamisen haudalle, synkistelee Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen hallitusriihen alla julki vuotaneita tietoja massiivisesta leikkauksesta korkotukilainojen takauksiin.
Rakennusliiton hallitus: Ryhtiliike ammattiopetukseen ja yritykset kantamaan vastuu harjoittelupaikoista6.6.2025 13:30:26 EEST | Tiedote
Toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikoulu, on ollut vuosikymmeniä jatkuneen myllerryksen kohteena. Ratkaisevaa vahinkoa koulutukselle tuotti Sipilän hallituksen ammattikoulureformi vuonna 2018 satojen miljoonien eurojen leikkauksineen. Väitöskirjatutkija Penni Pietilä on kuvannut reformia suorasanaisesti: koulutuksesta poistettiin kaikki, mistä ei ole hyötyä työelämässä. Käytännössä leikattiin yleissivistävien aineiden, kuten äidinkielen ja matematiikan, opetusta. Samalla oppimistavoitteita laskettiin ennen näkemättömällä tavalla. Opettajat ovat kuvanneet tilannetta niin, että opiskelijoilta ei saa edes vaatia mitään. Vaatimustason lasku ei koske vain yleissivistäviä aineita, vaan myös ammatillisissa aineissa rima laskettiin lattian tasolle. Reformin myötä oppilaiden – rakennusalan opinnoissa usein 16-vuotiaiden nuorten miesten ja naisten – itseohjautuvuutta lisättiin, lukujärjestykset poistettiin ja etäopetusta lisättiin. Käytännön työtä opettavaa työpajaopetusta vastaavasti v
Rakennusliiton valtuusto: potkulaki on peruttava17.5.2025 15:53:16 EEST | Tiedote
Hallitusohjelmaan pohjautuva henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on etenemässä eduskuntaan. Hallitusohjelman mukaan “henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy”. Laista ollaan siis poistamassa nykyinen edellytys “painavasta syystä”. Lakia valmisteleva työryhmä on ylittänyt toimeksiantonsa ja lakiesitykseen sisältyy useita räikeitä, työntekijää alistavia yksityiskohtia painavan syyn poistamisen ohella. Työntekijäkeskusjärjestö SAK on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota useisiin lakiesityksen työntekijää syrjiviin seikkoihin. Näistä esimerkkeinä se, että työnantajan ja työntekijän olosuhteiden kannalta olennaisia tekijöitä ei tulisi enää ottaa irtisanomiskynnystä harkittaessa huomioon sekä työnantajan irtisanomista edeltävän varoitusvelvollisuuden heikentäminen. Työntekijän alisuoriutuminen on tietyin edellytyksin hyväksyttävä irtisanomisperuste jo nykyisessä laissa. Lakiesityksessä alisuo
Rakennusliitto valvoo myös kansainvälisiä jättihankkeita Suomessa – Palonen: saatavuusharkinta kireälle8.5.2025 11:16:21 EEST | Tiedote
Yle uutisoi tänään 8.5. näyttävästi, että Kotkaan rakennettavan akkumateriaalitehtaan rakentajiksi olisi tulossa satoja kiinalaisia. Tehtaan omistaa kiinalais-suomalainen Easpring Finland New Materials, josta kiinalaiset omistavat 70 prosenttia ja suomalainen valtio-omisteinen Finnish Minerals Group 30 prosenttia. Tehtaan rakennusvaiheen pääurakoitsija on kiinalainen CHEC.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme