Komiat keräsi eniten Iskelmä Gaala -ehdokkuuksia

Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 20. helmikuuta 2026 Tampereen Nokia Arenalla. Tapahtumassa palkitaan Iskelmän vuosiäänestyksen voittajat. Tammikuussa järjestettyyn äänestykseen osallistui yli 20 000 radiokuuntelijaa. Yleisö äänesti voittajat kuudessa kategoriassa: vuoden iskelmä, vuoden albumi, vuoden artisti, vuoden yhtye, vuoden tulokas ja vuoden viihdyttäjä.

Komiat-yhtye keräsi äänestyksen perusteella eniten ehdokkuuksia. Yhtye tavoittelee voittoa viidessä kategoriassa, joita ovat vuoden iskelmä, vuoden albumi, vuoden yhtye, vuoden viihdyttäjä sekä vuoden tulokas. JVG on ehdolla neljässä kategoriassa, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys kolmessa ja Arttu Wiskari kahdessa kategoriassa.

”Kotimaisen musiikin voittokulku jatkuu. Isojen menestyskappaleiden osalta genrerajat alkavat olla historiaa tai toisaalta voi sanoa, että nykyään Suomen suurimmat hitit ovat iskelmää tai ainakin sisältävät iskelmällisiä elementtejä. Hienoa nähdä, miten sekä jo tunnetut suuret artistit sekä nuori tekijäkaarti hyödyntävät rohkeasti suomalaista musiikkiperinnettä”, hehkuttaa Iskelmän ohjelmapäällikkö Ari Ojala.

Yleisön äänestämien palkintojen lisäksi gaalassa jaetaan Teoston vuoden musiikintekijä -palkinto sekä Iskelmän toimituksen raadin valitsema Pro Iskelmä -palkinto. Kaikki ehdokkaat ja kategoriat on listattu täällä.

Tähtiloistoa Tampereella

Iskelmä Gaalassa Nokia Arenan lavalle nousevat Arttu Wiskari, Behm, Bess, Elastinen, Kaija Koo, Nelli Matula, Robin Packalen, Suvi Teräsniska, JVG, Komiat ja Portion Boys. Eventum VIP-ravintolassa esiintyy tulokasehdokas Kaukua. Tapahtuman juontavat Iskelmän Aamuklubin Mikko Siltala ja Timo Virkkula.

Palkintoja jakavat julkisuudesta tutut kasvot, kuten näyttelijä Aku Sipola, juontaja Anniina Valtonen, tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen, juontaja Heikki Paasonen, tanssija Kastanja Rauhala, toimittaja ja kirjailija Keijo Leppänen, urheiluvaikuttaja Maria Huntington, näyttelijä Mikko Töyssy, näyttelijä ja ohjaaja Pihla Viitala sekä Iskelmän juontajat Sara Honkavaara, Rea Tallgren, Jenni Kinnarinen ja Hannu Aholaita.

Iskelmä Gaalan liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Lipuista on tähän mennessä myyty 80 prosenttia. Gaala on järjestetty vuodesta 2006 lähtien, ja Nokia Arenalla tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa.

Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille gaalavieraille, mutta tarjolla on myös rajoitettu määrä kaikille sallittuja paikkoja. Peruslippujen lisäksi myynnissä on erilaisia VIP-lippupaketteja. Tulevan tapahtuman uutuus on KaraokeVIP, joka sisältää mm. aikaisen sisäänpääsyn Nokia Arenan uuteen Ballroom-tilaan laulamaan karaokea ennen ja jälkeen gaalan.

Tapahtuman tuottavat Bauer Media Oy ja Tampere Live. Tampere Live on osa Tampere-talo-konsernia, tytäryhtiö Talo Eventsin aputoiminimi.

Median akkreditointi

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Iskelmä Gaalaan Nokia Arenalle (Kansikatu 3, Tampere) perjantaina 20. helmikuuta 2026 klo 19–21.30. Median on mahdollista haastatella artisteja ja palkinnonjakajia ennen tilaisuuden alkua gaalan Red Carpet -ennakkopressitilaisuudessa klo 17.30–18.30.

Voit hakea akkreditointia Iskelmä Gaalaan tämän linkin kautta. Akkreditointi edellyttää uutisoinnin tai arvion tekemistä tapahtumasta median ennakkotoimeksiannolla.

Iskelmä Gaala 2026

Pe 20.2.2026 klo 19

Nokia Arena, Tampere

Liput 49/59/69/79/89/99/109 €

VIP-liput

KaraokeVIP at Ballroom 149 €

VIP Sky Lounge 189 €

VIP Ruby & Fellas at Arena 209 €

VIP Eventum 225 €

Lisätiedot

Ari Ojala

Ohjelmajohtaja/Iskelmä

Bauer Media Oy

puh. +358 500 750 272

ari.ojala@bauermedia.fi

Antti Oksa

Tuottaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 3 243 4960

antti.oksa@tampere-talo.fi