Komiat keräsi eniten Iskelmä Gaala -ehdokkuuksia
2.2.2026 13:00:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Yli 20 000 ihmistä antoi äänensä Iskelmän vuosiäänestyksessä. Äänestyksen perusteella palkitaan vuoden parhaat esiintyjät, kappaleet ja albumit Iskelmä Gaalassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Gaalassa esiintyvä Komiat-yhtye on ehdolla viidessä kategoriassa. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia saivat JVG, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys. Median akkreditointi tapahtumaan on avoinna.
Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 20. helmikuuta 2026 Tampereen Nokia Arenalla. Tapahtumassa palkitaan Iskelmän vuosiäänestyksen voittajat. Tammikuussa järjestettyyn äänestykseen osallistui yli 20 000 radiokuuntelijaa. Yleisö äänesti voittajat kuudessa kategoriassa: vuoden iskelmä, vuoden albumi, vuoden artisti, vuoden yhtye, vuoden tulokas ja vuoden viihdyttäjä.
Komiat-yhtye keräsi äänestyksen perusteella eniten ehdokkuuksia. Yhtye tavoittelee voittoa viidessä kategoriassa, joita ovat vuoden iskelmä, vuoden albumi, vuoden yhtye, vuoden viihdyttäjä sekä vuoden tulokas. JVG on ehdolla neljässä kategoriassa, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys kolmessa ja Arttu Wiskari kahdessa kategoriassa.
”Kotimaisen musiikin voittokulku jatkuu. Isojen menestyskappaleiden osalta genrerajat alkavat olla historiaa tai toisaalta voi sanoa, että nykyään Suomen suurimmat hitit ovat iskelmää tai ainakin sisältävät iskelmällisiä elementtejä. Hienoa nähdä, miten sekä jo tunnetut suuret artistit sekä nuori tekijäkaarti hyödyntävät rohkeasti suomalaista musiikkiperinnettä”, hehkuttaa Iskelmän ohjelmapäällikkö Ari Ojala.
Yleisön äänestämien palkintojen lisäksi gaalassa jaetaan Teoston vuoden musiikintekijä -palkinto sekä Iskelmän toimituksen raadin valitsema Pro Iskelmä -palkinto. Kaikki ehdokkaat ja kategoriat on listattu täällä.
Tähtiloistoa Tampereella
Iskelmä Gaalassa Nokia Arenan lavalle nousevat Arttu Wiskari, Behm, Bess, Elastinen, Kaija Koo, Nelli Matula, Robin Packalen, Suvi Teräsniska, JVG, Komiat ja Portion Boys. Eventum VIP-ravintolassa esiintyy tulokasehdokas Kaukua. Tapahtuman juontavat Iskelmän Aamuklubin Mikko Siltala ja Timo Virkkula.
Palkintoja jakavat julkisuudesta tutut kasvot, kuten näyttelijä Aku Sipola, juontaja Anniina Valtonen, tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen, juontaja Heikki Paasonen, tanssija Kastanja Rauhala, toimittaja ja kirjailija Keijo Leppänen, urheiluvaikuttaja Maria Huntington, näyttelijä Mikko Töyssy, näyttelijä ja ohjaaja Pihla Viitala sekä Iskelmän juontajat Sara Honkavaara, Rea Tallgren, Jenni Kinnarinen ja Hannu Aholaita.
Iskelmä Gaalan liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Lipuista on tähän mennessä myyty 80 prosenttia. Gaala on järjestetty vuodesta 2006 lähtien, ja Nokia Arenalla tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa.
Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille gaalavieraille, mutta tarjolla on myös rajoitettu määrä kaikille sallittuja paikkoja. Peruslippujen lisäksi myynnissä on erilaisia VIP-lippupaketteja. Tulevan tapahtuman uutuus on KaraokeVIP, joka sisältää mm. aikaisen sisäänpääsyn Nokia Arenan uuteen Ballroom-tilaan laulamaan karaokea ennen ja jälkeen gaalan.
Tapahtuman tuottavat Bauer Media Oy ja Tampere Live. Tampere Live on osa Tampere-talo-konsernia, tytäryhtiö Talo Eventsin aputoiminimi.
Median akkreditointi
Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Iskelmä Gaalaan Nokia Arenalle (Kansikatu 3, Tampere) perjantaina 20. helmikuuta 2026 klo 19–21.30. Median on mahdollista haastatella artisteja ja palkinnonjakajia ennen tilaisuuden alkua gaalan Red Carpet -ennakkopressitilaisuudessa klo 17.30–18.30.
Voit hakea akkreditointia Iskelmä Gaalaan tämän linkin kautta. Akkreditointi edellyttää uutisoinnin tai arvion tekemistä tapahtumasta median ennakkotoimeksiannolla.
Iskelmä Gaala 2026
Pe 20.2.2026 klo 19
Nokia Arena, Tampere
Liput 49/59/69/79/89/99/109 €
VIP-liput
KaraokeVIP at Ballroom 149 €
VIP Sky Lounge 189 €
VIP Ruby & Fellas at Arena 209 €
VIP Eventum 225 €
Lisätiedot
Ari Ojala
Ohjelmajohtaja/Iskelmä
Bauer Media Oy
puh. +358 500 750 272
ari.ojala@bauermedia.fi
Antti Oksa
Tuottaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4960
antti.oksa@tampere-talo.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
