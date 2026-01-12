Heittäydy after ski -tunnelmaan Heurekan aikuisten illassa

Heurekan uudistettu planetaario avautuu tapaninpäivänä 26.12.2025 16.12.2025 11:28:28 EET | Tiedote

Heurekan planetaario avautuu yli vuoden kestäneen täydellisen uudistuksen jälkeen tapaninpäivänä 26.12.2025. Planetaario on kokenut historiansa suurimman muodonmuutoksen. Sen sisätilat, projisointikupu ja esitystekniikka on uudistettu vastaamaan nykypäivän odotuksia ja standardeja. Heurekan planetaario on nyt yksi Euroopan kirkkaimmista, värikylläisimmistä ja yksityiskohtaisimmista esitysympäristöistä.