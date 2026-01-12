Heittäydy after ski -tunnelmaan Heurekan aikuisten illassa
2.2.2026 13:08:59 EET | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Lauantaina 14.2.2026 klo 19–24 Heurekassa vietetään suosittua aikuisten iltaa after ski -tunnelmissa. Tapahtumassa pääsee luistelemaan tekojäällä sisätiloissa, osallistumaan työpajoihin ja kiertelemään näyttelyissä aikuisten kesken.
Vain aikuisille suunnatussa H18: After ski -iltatapahtumassa on luvassa hauskaa ja mielenkiintoista erikoisohjelmaa after ski -teemalla. Heurekan näyttelyt ovat avoinna koko illan ajan.
Tapahtumassa pääsee luistelemaan Heurekan sisätiloihin rakennetulla tekojäällä, kuvauttamaan itsensä hiihtohississä ja tanssimaan tunnettujen hittien tahtiin bilebändin säestäessä. Tekojäällä järjestetään myös perinteistä rusettiluistelua. Luistelua varten on tuotava mukanaan omat luistimet.
Työpajoissa voi tehdä Snowman-energiajuomasta sorbettia nestetypellä ja pika-avaruusjäätelöä mikrossa. Illan aikana pääsee myös rauhoittumaan suklaameditaation äärelle ja testaamaan omia valmiuksiaan humalasuunnistuksessa kovan humalatilan 2.6–3.5 promillen simulaatiolasien avulla.
Asiantuntijapuheenvuoroissa biletohtori Antti Maunu pohtii, miksi hauskanpito on hauskaa ja urheilufysiologi Esa Hynynen luennoi fyysisestä suorituskyvystä kylmissä olosuhteissa. Pelastuskoiraliiton luennolla ja näytöksessä pääsee todistamaan pelastuskoirien osaamista ja kysymään mieltä askarruttavia kysymyksiä pelastuskoiratoiminnasta.
Uudistetussa planetaariossa katsotaan visionäärisen fraktaalitaiteilijan Julius Horsthuisin uusin fulldome-mestariteos Recombination. Kyseessä on meditatiivinen taide-elämys, jossa uppoudutaan äärettömiin fraktaalimaisemiin ja kuullaan maailmanluokan artistien säveltämiä ääniraitoja.
Aikuisten iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa erikoishintaan 18 €/lippu. Lippuja myydään ovelta hintaan 20 €/lippu, jos niitä on jäljellä.
Museokortti, Heureka Club -vuosikortti, Kaikukortti, pressikortti tai Heurekan vapaaliput eivät käy maksuvälineenä tapahtumaan. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Tiederavintola ja näyttelyalueella olevat anniskelupisteet palvelevat koko illan ajan.
Lisätietoja tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:
Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/h18-after-ski
tai tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.
Linkit
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon lähes 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin. Lisätietoja: www.heureka.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tiedekeskus Heureka
Suuren suosion saavuttanut Suomen uteliain luokka -kilpailu järjestetään jälleen12.1.2026 09:23:36 EET | Tiedote
Tiedekeskus Heureka järjestää toistamiseen kilpailun, jossa oivaltavimmat kysymykset esittänyt koululuokka palkitaan Suomen uteliain luokka -arvonimellä ja ikimuistoisella kevätretkellä Heurekaan. Kilpailu on avoin kaikille peruskoulujen luokille Suomessa.
Heurekan kävijämäärä kasvoi reilusti – nyt yli 380 000 kävijää7.1.2026 12:37:44 EET | Tiedote
Heurekan kävijämäärä kasvoi vuonna 2025 aiempiin vuosiin verrattuna selvästi. Vuosi 2025 oli kaikkien aikojen viidenneksi vilkkain Heurekan 36-vuotisessa historiassa. Kävijöitä oli vuoden aikana yli 380 000, joka ylittää pitkän ajan keskiarvon yli 100 000:lla.
Heurekan uudistettu planetaario avautuu tapaninpäivänä 26.12.202516.12.2025 11:28:28 EET | Tiedote
Heurekan planetaario avautuu yli vuoden kestäneen täydellisen uudistuksen jälkeen tapaninpäivänä 26.12.2025. Planetaario on kokenut historiansa suurimman muodonmuutoksen. Sen sisätilat, projisointikupu ja esitystekniikka on uudistettu vastaamaan nykypäivän odotuksia ja standardeja. Heurekan planetaario on nyt yksi Euroopan kirkkaimmista, värikylläisimmistä ja yksityiskohtaisimmista esitysympäristöistä.
Heurekan uudistettu planetaario avautuu joulun välipäiviksi2.12.2025 11:35:12 EET | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan ennakkoon uudistettuun planetaarioon tiistaina 16.12.2025 klo 8.30–10.00. Ilmoittautuminen 12.12. mennessä os. media@heureka.fi Heurekan planetaario avautuu yli vuoden kestäneen täydellisen uudistuksen jälkeen tapaninpäivänä 26.12.2025. Planetaario on kokenut historiansa suurimman muodonmuutoksen. Sen sisätilat, projisointikupu ja esitystekniikka on uudistettu vastaamaan nykypäivän odotuksia ja standardeja. Heurekan planetaario on nyt yksi Euroopan kirkkaimmista, värikylläisimmistä ja yksityiskohtaisimmista esitysympäristöistä.
Avaruusfaneille mieluisaa ohjelmaa Heurekan perhetapahtumassa18.11.2025 07:26:05 EET | Tiedote
Heurekassa järjestetään Huikea avaruus! -perhetapahtuma lauantaina 29.11. kello 10–18. Tapahtumassa opitaan avaruudesta innostavien ohjelmien ja työpajojen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme