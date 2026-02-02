Vaasan kaupunki järjestää kulttuuritoimintaa myös ikäihmisille
2.2.2026 13:02:50 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuripalveluissa järjestetään uudenlaista toimintaa ikäihmisille. Kulttuuritorstai 65+ -tapahtumia järjestetään keväällä helmikuusta alkaen kerran kuukaudessa. Ohjelmassa on monipuolista kulttuurisisältöä erilaisilla teemoilla.
Kulttuurinen vanhustyö on toimintaa, jota toteutetaan kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa. Parhaimmillaan se luo edellytykset saumattomalle moniammatilliselle yhteistyölle, jossa eri toimijoiden osaaminen voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti.
Kulttuuritorstai 65+
Kulttuuritorstai 65+ -toimintaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2025. Vaasan kaupungin pääkirjaston Draama-salissa esiintynyt Sussu Hakko (ent. Erkinheimo) veti salin täyteen. Konsertti osoitti selkeästi, että tällaisille tapahtumille on kysyntää.
– Olemme iloisia, että voimme tarjota ikäihmisille mahdollisuuden kokea monipuolisia kulttuurielämyksiä. Toivomme että mahdollisimman moni löytää tarjonnastamme jotakin, joka innostaa lähtemään rohkeasti mukaan, kertoo kulttuuriohjaaja Johanna Rapo.
Toiminnan tavoitteena on avata kulttuurinen vanhustyö kaikille avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi toiminnaksi, johon voi osallistua myös yksittäisiin tilaisuuksiin. Tapahtumiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista, ja ne ovat osallistujille maksuttomia.
Kevään tapahtumat
Helmikuussa toiminta käynnistyy ystävänpäivädiscolla, jolloin Hippi Hovi tulee soittamaan levyjä, ja tanssikoulu Matti ja Sannu tanssittavat osallistujia matalalla kynnyksellä. Kevään aikana on luvassa monipuolinen kattaus tapahtumia aina taika-show’sta ympäristötaiteeseen.
Kevään ohjelma:
12.2. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Hippi Hovi - Ystävänpäivädisko
12.3. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Taika-show
16.4. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Paula Blåfield - Taidetta
14.5. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Kuorofestivaali
11.6. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Ympäristötaidetta
Kevään ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteesta: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/
Yhteyshenkilöt
Jenni NiemiKulturchefPuh:+358406289347jenni.niemi@vaasa.fi
