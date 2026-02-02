Vaasan kaupunki järjestää kulttuuritoimintaa myös ikäihmisille

Kulttuurinen vanhustyö on toimintaa, jota toteutetaan kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden rajapinnassa. Parhaimmillaan se luo edellytykset saumattomalle moniammatilliselle yhteistyölle, jossa eri toimijoiden osaaminen voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti.

Kulttuuritorstai 65+

Kulttuuritorstai 65+ -toimintaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2025. Vaasan kaupungin pääkirjaston Draama-salissa esiintynyt Sussu Hakko (ent. Erkinheimo) veti salin täyteen. Konsertti osoitti selkeästi, että tällaisille tapahtumille on kysyntää.

– Olemme iloisia, että voimme tarjota ikäihmisille mahdollisuuden kokea monipuolisia kulttuurielämyksiä. Toivomme että mahdollisimman moni löytää tarjonnastamme jotakin, joka innostaa lähtemään rohkeasti mukaan, kertoo kulttuuriohjaaja Johanna Rapo.

Toiminnan tavoitteena on avata kulttuurinen vanhustyö kaikille avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi toiminnaksi, johon voi osallistua myös yksittäisiin tilaisuuksiin. Tapahtumiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista, ja ne ovat osallistujille maksuttomia.

Kevään tapahtumat

Helmikuussa toiminta käynnistyy ystävänpäivädiscolla, jolloin Hippi Hovi tulee soittamaan levyjä, ja tanssikoulu Matti ja Sannu tanssittavat osallistujia matalalla kynnyksellä. Kevään aikana on luvassa monipuolinen kattaus tapahtumia aina taika-show’sta ympäristötaiteeseen.

Kevään ohjelma:

12.2. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Hippi Hovi - Ystävänpäivädisko

12.3. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Taika-show

16.4. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Paula Blåfield - Taidetta

14.5. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Kuorofestivaali

11.6. klo 13, Pääkirjasto, Draama-sali: Ympäristötaidetta

Kevään ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteesta: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/