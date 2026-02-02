SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen tempoileva veropolitiikka tulee Suomelle kalliiksi

SDP:n Paula Werning: Sähkön hirmuhinnat paljastavat Orpon hallituksen varautumisen puutteet 2.2.2026 12:27:49 EET | Tiedote

Suomalaiset kärvistelevät pakkasessa ja maksavat siitä kovan hinnan. Pörssisähkön hinta on noussut jopa 55 senttiin kilowattitunnilta, ja se näkyy suoraan kodeissa: lämmitystä joudutaan rajoittamaan, kodinkoneiden käyttöä siirtämään ja arkea sovittamaan hintapiikkien mukaan. Suomen hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että Suomi on varautunut tilanteisiin, joissa tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä. Orpon hallituksen aikana tämä varautuminen on ollut riittämätöntä, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.