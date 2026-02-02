SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen tempoileva veropolitiikka tulee Suomelle kalliiksi
2.2.2026 12:54:35 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Hallituksen tempoileva veropolitiikka ei tue talouden kasvua, mutta tulee julkiselle taloudelle kalliiksi. Omille eturyhmille tehdyt kalliit veronalennukset tarkoittavat jälleen lisäleikkauksia yhteiskunnan heikoimmilta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Talouspolitiikan arviointineuvosto antoi tänään vuosittaisen raporttinsa, jossa se moitti hallituksen tempoilevaa veropolitiikkaa. Neuvosto katsoo, että veronkevennykset eivät ole johdonmukaisia työllisyyden ja investoinen kannalta, vaikka hallitus niin puhuukin.
Tuoreessa muistissa on myös viime kevään heppoiset perustelut yhteisöveron alennukset kasvuvaikutuksista.
-Neuvosto myös aivan oikein varoittaa, että hallituksen politiikka tekee merkittävän aukon julkiseen talouteen samalla, kun esimerkiksi komission vaatimukset julkisen talouden vahvistamiseksi edellyttävät vakaata veropohjaa. Viimeistään nyt suunnitelmissa oleva yhteisöveron alennus tulisi ehdottomasti perua, Viitanen jatkaa.
Arviointineuvosto myös viisaasti suosittaa verotuksen vahvistamista esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen uudistamisella sekä tehottomia yritystukia karsimalla.
-Näitä teemoja myös SDP on jo pitkään pitänyt yllä omissa vaihtoehtobudjeteissa ja toivottavasti hallituksella löytyy nyt nöyryyttää kuulla asiantuntijoiden suosituksia ja ryhtyä toimeen, Viitanen päättää.
