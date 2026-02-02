Vihreiden Bella Forsgrén: Sosiaaliturvan heikentäminen nykyisessä työllisyystilanteessa on vain köyhyyden syventämistä
2.2.2026 13:02:39 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus kiristää toimeentulotuen ehtoja ja heikentää sen tasoa tilanteessa, jossa työttömyys lähestyy lama-ajan huippulukemia ja sosiaaliturvasta on jo tehty aiemmin merkittäviä heikennyksiä. Osa leikkauksista astui voimaan juuri nyt helmikuun alusta. Vihreiden kansanedustajan Forsgrén mukaan päätökset osuvat ihmisiin, joilla ei ole realistista mahdollisuutta parantaa asemaansa työn kautta, ja näin ollen leikkaukset syventävät köyhyyttä sen sijaan, että lisäisivät työllisyyttä.
Hallituksen tekemien muutosten myötä toimeentulotuen ehdollisuus kiristyy ja Kelan harkintavalta kasvaa. Tuki voi pienentyä tai jäädä saamatta, jos tuen saaja ei täytä sille asetettuja velvoitteita. Muutokset kohdistuvat ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi taloudellisesti ahtaalla.
— Sosiaaliturvan heikentäminen nykyisessä työllisyystilanteessa on järjettömyyden huippu, joka tulee vain syventämään köyhyyttä. Hallitus kiristää toimeentuloa ihmisiltä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta parantaa asemaansa työllä, Bella Forsgrén sanoo.
Suomen työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin heikko. Eurostatin tuoreimpien lukujen mukaan Suomella on nyt EU-maiden korkein työttömyysaste, eikä työpaikkoja ole tarjolla kaikille halukkaille. Forsgrénin mukaan tässä tilanteessa toimeentulotuen kiristäminen ei ratkaise työttömyyttä, vaan siirtää vastuun heikosta työmarkkinatilanteesta yksilöille.
— Asiantuntijat nostivat laajasti kritiikkiä esille hallituksen toimeentulotuen leikkausten vaikutuksista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta hallitus ei tästä huolimatta peruuttanut esitystään. Tämä kertoo valitettavasti siitä, kuinka hallitus ei välitä esityksensä vaikutuksista köyhyyden lisääntymiseen, Bella Forsgrén toteaa.
Forsgrén kritisoi myös aiemmin tehtyjä suojaosien leikkauksia, jotka ovat heikentäneet mahdollisuuksia ottaa vastaan lyhyitä tai osa-aikaisia töitä.
— Suojaosien poistaminen on ollut typerä ratkaisu, jos tavoitteena on ollut työhön kannustaminen. Vihreiden vaihtoehto on perustulo, joka turvaa toimeentulon ja kannustaa työn tekemiseen ilman byrokratiaa ja pelkoa tukien menettämisestä, Forsgrén sanoo.
Vihreiden mukaan sosiaaliturvan tehtävä on turvata ihmisarvoinen elämä myös silloin, kun työmarkkinat eivät vedä. Nykyinen linja on hallituksen poliittinen arvovalinta, jonka seuraukset näkyvät kasvavana köyhyytenä ja epävarmuutena.
