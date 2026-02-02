Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus siirsi yt-neuvottelujen ja konsernijohtajan valintaesityksen käsittelyn jatkokokoukseen 9.2.

2.2.2026

Aluehallitus päätti siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen käsittelyn seuraavan viikon jatkokokoukseen. Aluehallitus jatkaa myös konsernijohtajan valintaa koskevan esityksen käsittelyä 9.2. pidettävässä jatkokokouksessaan.

Aluehallitus käsitteli maanantaina nokialaisen Kahvimyllykodin korvaavaa asumisratkaisua. Kahvimyllykodin nykyinen tila ei sovellu jatkossa enää vammaisten henkilöiden asumiskäyttöön. Investointisuunnitelmaan sisältyy Nokian Pitkäniemeen rakennettava uusi 30-paikkainen kehitysvammaisten asumisen yksikkö, joka korvaa Kahvimyllykodin ja samalla lisää alueelle 16 uutta asumispaikkaa. Uudisrakennus sijoittuu Pirkanmaan hyvinvointialueen omalle tontille, ja sen toteutukseen on varattu kuusi miljoonaa euroa vuosille 2026–2027. Aluehallitus poisti yksimielisesti päätösesityksen kohdan 2, joten muutosta palveluverkkosuunnitelmaan ei tehty.

Aluehallitus nimesi nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2026-2027 kuntien esitysten mukaisesti. Lisäksi nuorisovaltuusto on valinnut kahdeksan vapaavalintaista jäsentä.

Aluehallitus päätti myös vastauksestaan tarkastuslautakunnan väliarviointiin. Sitä käsitellään aluevaltuuston kokouksessa.

Hallitus päätti yksimielisesti jatkaa konsernijohtajan valintaa koskevan esityksen käsittelyä 9.2. pidettävässä jatkokokouksessaan. Konsernijohtaja valitaan aluevaltuustossa.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

pirha.fi

