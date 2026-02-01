Supervahvistus F-liigaan – Aaro Astala palaa Suomeen

Aaro Astala edusti Oilersia kaudesta 2022-23 kauteen 2024-25 saakka ja kuului F-liigan ehdottomaan kärkikaartiin. Hyökkääjän tilastot Oilers-paidassa ovat komeat 116 ottelua ja 128+106=234 tehopistettä. Tällä kaudella Könizissä Astala on nakuttanut 13 otteluun tehot 8+15=23.

Pakilan Visassa salibandyn aloittanut Astala siirtyi aikanaan kasvattajaseurastaan Westend Indiansiin. Hän debytoi liigatasolla kaudella 2014–2015 ja edusti seuraa kahdeksan kauden ajan. Koko liigauralla otteluita on tähän mennessä kasassa 296 tehoin 241+264=505.

Astala oli suuressa roolissa, kun Oilers juhli suomenmestaruutta kausien 2023-24 ja 2024-25 päätteeksi. Kausista ensimmäisellä hän oli pudotuspelien pistepörssin kakkonen ja toisella sen kärkinimi.

Maajoukkueessa Astala on nähty kaksissa MM-kisoissa. 2022 vastuu oli vielä suht pientä ja neljä ottelua sujui ilman tehomerkintöjä. Maailmanmestaruuteen päättyneissä kisoissa 2024 hän sen sijaan kuului Suomen avainpelaajiin ja kirjautti kuuteen otteluun tehomerkinnät 6+2=8. Astala valittiin myös kisojen tähdistökentälliseen. Vuonna 2024 hänet valittiin maailman toiseksi parhaaksi miespelaajaksi ja vuonna 2025 viidenneksi parhaaksi.

- Erittäin hieno päästä takaisin nälkäiseen ympäristöön paiskimaan hommia mahtavien ihmisten kanssa! Nälkä on edelleen suuri etsiä omia rajoja urheilijana, ja uskon, että Oilers on paras paikka tähän hommaan. Sveitsin vuosi on ollut monilta osin aivan viimeisen päälle, mutta halu kilpailla lajin huipulla sai palaamaan takaisin Suomeen. Innolla odotan paluuta Tapiolan Urheiluhallille huikean espoolaisyleisön eteen, Astala sanoo.

-Olemme Astalan paluusta erittäin tyytyväisiä, sillä hän on ollut yksi tärkeimpiä palasia, joka on nostanut tämän joukkueen viimevuosina sille seuraavalle tasolle. Samalla hänestä on kasvanut voittajapersoona. Hänet tunnetaan yhtenä maailman parhaista hyökkäysalueen pelaajista, joka omaa poikkeuksellisen pelikäsityksen sekä ratkaisuvalikoiman, mutta sen lisäksi hänen puolustuspelitaitonsa ovat nousseet maailman huipulle. Aaro tuo omalla persoonallaan ja esimerkillään joukkueeseen vahvaa työkulttuuria sekä sopivaa rentoutta pukuhuoneeseen, kommentoi Oilersin toiminnanjohtaja Henry Arrhenius.