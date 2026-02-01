Supervahvistus F-liigaan – Aaro Astala palaa Suomeen
2.2.2026 14:04:11 EET | Fliiga | Tiedote
Esport Oilers saa ensi kaudella mieluisen huippuvahvistuksen, kun Aaro Astala, 29, palaa Öljymiehiin kaksivuotisella, kaudet 2026-27 ja 2027-28 kattavalla sopimuksella. Tällä kaudella Astala edustaa Sveitsin pääsarjajoukkue Floorball Köniziä.
Aaro Astala edusti Oilersia kaudesta 2022-23 kauteen 2024-25 saakka ja kuului F-liigan ehdottomaan kärkikaartiin. Hyökkääjän tilastot Oilers-paidassa ovat komeat 116 ottelua ja 128+106=234 tehopistettä. Tällä kaudella Könizissä Astala on nakuttanut 13 otteluun tehot 8+15=23.
Pakilan Visassa salibandyn aloittanut Astala siirtyi aikanaan kasvattajaseurastaan Westend Indiansiin. Hän debytoi liigatasolla kaudella 2014–2015 ja edusti seuraa kahdeksan kauden ajan. Koko liigauralla otteluita on tähän mennessä kasassa 296 tehoin 241+264=505.
Astala oli suuressa roolissa, kun Oilers juhli suomenmestaruutta kausien 2023-24 ja 2024-25 päätteeksi. Kausista ensimmäisellä hän oli pudotuspelien pistepörssin kakkonen ja toisella sen kärkinimi.
Maajoukkueessa Astala on nähty kaksissa MM-kisoissa. 2022 vastuu oli vielä suht pientä ja neljä ottelua sujui ilman tehomerkintöjä. Maailmanmestaruuteen päättyneissä kisoissa 2024 hän sen sijaan kuului Suomen avainpelaajiin ja kirjautti kuuteen otteluun tehomerkinnät 6+2=8. Astala valittiin myös kisojen tähdistökentälliseen. Vuonna 2024 hänet valittiin maailman toiseksi parhaaksi miespelaajaksi ja vuonna 2025 viidenneksi parhaaksi.
- Erittäin hieno päästä takaisin nälkäiseen ympäristöön paiskimaan hommia mahtavien ihmisten kanssa! Nälkä on edelleen suuri etsiä omia rajoja urheilijana, ja uskon, että Oilers on paras paikka tähän hommaan. Sveitsin vuosi on ollut monilta osin aivan viimeisen päälle, mutta halu kilpailla lajin huipulla sai palaamaan takaisin Suomeen. Innolla odotan paluuta Tapiolan Urheiluhallille huikean espoolaisyleisön eteen, Astala sanoo.
-Olemme Astalan paluusta erittäin tyytyväisiä, sillä hän on ollut yksi tärkeimpiä palasia, joka on nostanut tämän joukkueen viimevuosina sille seuraavalle tasolle. Samalla hänestä on kasvanut voittajapersoona. Hänet tunnetaan yhtenä maailman parhaista hyökkäysalueen pelaajista, joka omaa poikkeuksellisen pelikäsityksen sekä ratkaisuvalikoiman, mutta sen lisäksi hänen puolustuspelitaitonsa ovat nousseet maailman huipulle. Aaro tuo omalla persoonallaan ja esimerkillään joukkueeseen vahvaa työkulttuuria sekä sopivaa rentoutta pukuhuoneeseen, kommentoi Oilersin toiminnanjohtaja Henry Arrhenius.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
EräViikingit iski lopussa – OLS:lle kauden toinen kotitappio1.2.2026 20:50:01 EET | Tiedote
F-liigan sunnuntain trilleri miteltiin Oulussa, jossa EräViikingit kykeni toisena joukkueena tällä kaudella kaatamaan OLS:n sen kotikaukalossa. Lukemat olivat vieraille lopulta 6-5 OLS:n noustua ensin kolmen maalin takaa rinnalle.
OLS karkasi SPV:ltä kolmannessa erässä31.1.2026 21:15:38 EET | Tiedote
Vahvaa kautta pelaava OLS nappasi hattuunsa taas uuden sulan, kun se kaatoi kotonaan 16 pistettä edellään olleen SPV:n komeasti 4-1. Lauantain muut voittajat olivat Hawks ja TPS.
EräViikingit yllätti mestarit Lempäälässä31.1.2026 20:53:43 EET | Tiedote
Keskiviikkona TPS:n vieraana hävinnyt mestari Classic koki jo toisen perättäisen tappionsa taipuessaan kotonaan EräViikingeille rangaistuslaukauskisan päätteeksi 3-4. Pisteen Classicille pelasti Suvi Hämäläisen 10 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä sivaltama tasoitus.
Classic Pirkanmaan päällikkö, Juho Koskinen johti TPS:n yllätykseen30.1.2026 21:33:30 EET | Tiedote
Classic nousi vuorostaan F-liigan kärkeen kaatamalla Pirkanmaan paikallisottelussa Nokian KrP:n 4-1. Juho Koskinen puolestaan laukoi kolme maalia ja syötti yhden, kun TPS yllätti Espoossa Westend Indiansin 5–2-voitolla.
Oilers-vahti Markus Laakso torjui kaikkien aikojen tilastokärkeen29.1.2026 20:56:57 EET | Tiedote
Esport Oilersin Markus Laaksosta tuli tänään kaikkien aikojen eniten F-liigan otteluita pelannut maalivahti, kun hän vartioi joukkueensa maalia vierasottelussa FBC Turkua vastaan. Oilers juhlisti iltaa kaatamalla isännät 15-7 ja siirtymällä sarjataulukon kärkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme