Nordic Bites Group kasvoi yli 30 prosenttia viime vuonna – yhtiö vahvistaa johtoaan ja tähtää avaamaan 250 uutta Subway-ravintolaa Pohjoismaissa

Kasvun vauhdittamiseksi NBG on nimittänyt uudeksi COO:ksi Santtu Hellströmin, joka tuo mukanaan vahvan kokemuksen operatiivisen tehokkuuden ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Hellström vastaa pohjoismaisesta operatiivisesta johdosta ja hänen johdollaan NBG tähtää entistä tehokkaampaan ravintolaverkoston laajentamiseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen kaikilla markkinoilla.

”Olen innoissani, että pääsen mukaan Nordic Bites Groupin pohjoismaiseen kasvuun ja liiketoimintojemme vahvistamiseen yhdessä kasvuhakuisen ja osaavan tiimin kanssa. Vuonna 2026 tavoitteemme on ottaa kaikilla markkinoilla merkittäviä kehitysloikkia, jotka näkyvät asiakkaille aiempaakin joustavampana ja parempana asiakaskokemuksena”, Hellström sanoo.

Toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki korostaa, että master franchise -liiketoiminnan kehittäminen on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti.

”Avasimme ensimmäisten kuukausien aikana useita uusia ravintoloita ja liikevaihtomme kasvu oli voimakasta. Syksyn ja alkuvuoden aikana olemme tehneet myös yhtiölle tärkeitä rekrytointeja avainhenkilöihin sekä yhtiön johdossa että markkinointitiimissämme. Vuonna 2026 jatkamme merkittävien kehityshankkeiden, toiminnallisen erinomaisuutemme ja uusien ravintola-avausten eteenpäin viemistä”, Lehtimäki toteaa.

Johtoryhmän ja hallituksen vahvistukset tukevat kasvua: Pohjoismaiden markkinointijohtajaksi (CMO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Elina Jollman, joka aloitti tehtävässä ensin konsulttina keväällä 2025 ja siirtyi marraskuussa vakituiseen rooliin. Elinalla on vahva tausta kuluttajabrändeistä. Lisäksi hallitukseen on kutsuttu pikaruoka- ja kahvila-alan konkari Mats Hörnell, joka tuo hallitukseen kansainvälistä osaamista ja tukee yhtiön kasvutavoitteita.

Faktat:

Nordic Bites Groupin liikevaihto kasvoi 32 % vuonna 2025

Tavoitteena 250 uutta Subway-ravintolaa Pohjoismaissa vuoteen 2032 mennessä

Uudet avainhenkilöt: COO Santtu Hellström, CMO Elina Jollman, hallituksen jäsen Mats Hörnell (Ruotsi)





Lisätietoja:

Nordic Bites Group Oy

Petteri Lehtimäki, toimitusjohtaja, petteri.lehtimaki@nordicbites.fi

Elina Jollman, CMO, elina.jollman@nordicbites.fi