Nordic Bites Group kasvoi yli 30 prosenttia viime vuonna – yhtiö vahvistaa johtoaan ja tähtää avaamaan 250 uutta Subway-ravintolaa Pohjoismaissa
12.2.2026 09:15:00 EET | Nordic Bites Group Oy | Tiedote
Nordic Bites Group (NBG) jatkaa vahvaa kasvuaan Subwayn master franchise -kumppanina Pohjoismaissa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi 32 prosenttia, ja tavoitteena on avata jopa 250 uutta Subway®-ravintolaa vuoteen 2032 mennessä.
Kasvun vauhdittamiseksi NBG on nimittänyt uudeksi COO:ksi Santtu Hellströmin, joka tuo mukanaan vahvan kokemuksen operatiivisen tehokkuuden ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Hellström vastaa pohjoismaisesta operatiivisesta johdosta ja hänen johdollaan NBG tähtää entistä tehokkaampaan ravintolaverkoston laajentamiseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen kaikilla markkinoilla.
”Olen innoissani, että pääsen mukaan Nordic Bites Groupin pohjoismaiseen kasvuun ja liiketoimintojemme vahvistamiseen yhdessä kasvuhakuisen ja osaavan tiimin kanssa. Vuonna 2026 tavoitteemme on ottaa kaikilla markkinoilla merkittäviä kehitysloikkia, jotka näkyvät asiakkaille aiempaakin joustavampana ja parempana asiakaskokemuksena”, Hellström sanoo.
Toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki korostaa, että master franchise -liiketoiminnan kehittäminen on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti.
”Avasimme ensimmäisten kuukausien aikana useita uusia ravintoloita ja liikevaihtomme kasvu oli voimakasta. Syksyn ja alkuvuoden aikana olemme tehneet myös yhtiölle tärkeitä rekrytointeja avainhenkilöihin sekä yhtiön johdossa että markkinointitiimissämme. Vuonna 2026 jatkamme merkittävien kehityshankkeiden, toiminnallisen erinomaisuutemme ja uusien ravintola-avausten eteenpäin viemistä”, Lehtimäki toteaa.
Johtoryhmän ja hallituksen vahvistukset tukevat kasvua: Pohjoismaiden markkinointijohtajaksi (CMO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Elina Jollman, joka aloitti tehtävässä ensin konsulttina keväällä 2025 ja siirtyi marraskuussa vakituiseen rooliin. Elinalla on vahva tausta kuluttajabrändeistä. Lisäksi hallitukseen on kutsuttu pikaruoka- ja kahvila-alan konkari Mats Hörnell, joka tuo hallitukseen kansainvälistä osaamista ja tukee yhtiön kasvutavoitteita.
Faktat:
- Nordic Bites Groupin liikevaihto kasvoi 32 % vuonna 2025
- Tavoitteena 250 uutta Subway-ravintolaa Pohjoismaissa vuoteen 2032 mennessä
- Uudet avainhenkilöt: COO Santtu Hellström, CMO Elina Jollman, hallituksen jäsen Mats Hörnell (Ruotsi)
Lisätietoja:
Nordic Bites Group Oy
Petteri Lehtimäki, toimitusjohtaja, petteri.lehtimaki@nordicbites.fi
Elina Jollman, CMO, elina.jollman@nordicbites.fi
Nordic Bites Group Oy
Nordic Bites Group Oy (NBG) on Subwayn® master franchise -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Master franchising -sopimuksen perusteella NBG:llä on yksinoikeus hallinnoida lähes 400 Subway®-ravintolaa Pohjoismaissa. NBG:n tytäryhtiöt Subcom Oy, Subcom Sweden AB ja Subcom Denmark Abs omistavat ja operoivat yli 90 Subway®-ravintolaa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
