Vaasan uimahalli on suljettu 7.–8.2.
2.2.2026 14:53:11 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaista sunnuntaihin 7.-8.2.2026.
Hallissa järjestetään viikonloppuna 7.–8.2. Winter Games –uimakilpailu. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.
Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Simhallen i Vasa är stängd 7–8.22.2.2026 14:56:21 EET | Pressmeddelande
Simhallen i Vasa är stängd för allmänheten på grund av simtävlingar lördag och söndag 7–8.2.2026.
Vasa stad ordnar kulturverksamhet också för seniorer2.2.2026 13:03:31 EET | Pressmeddelande
Vasa stads kulturtjänster ordnar en ny slags verksamhet för seniorer. Evenemangen Kulturtorsdag 65+ ordnas under våren med start i februari, en gång i månaden. Programmet består av mångsidigt kulturinnehåll med olika teman.
Vaasan kaupunki järjestää kulttuuritoimintaa myös ikäihmisille2.2.2026 13:02:50 EET | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuripalveluissa järjestetään uudenlaista toimintaa ikäihmisille. Kulttuuritorstai 65+ -tapahtumia järjestetään keväällä helmikuusta alkaen kerran kuukaudessa. Ohjelmassa on monipuolista kulttuurisisältöä erilaisilla teemoilla.
Skolan och daghemmet i Tervajoki firar 10-årsdag2.2.2026 09:01:00 EET | Pressmeddelande
Skolan och daghemmet i Tervajoki fyllde 10 år i januari. Födelsedagen firas med gemensamt öppet hus 12.2.
Tervajoen koulu ja päiväkoti juhlivat 10-vuotissyntymäpäiviä2.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Tervajoen koulu ja päiväkoti täyttivät tammikuussa 10 vuotta. Syntymäpäiviä juhlitaan yhteisten avoimien ovien merkeissä 12.2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme