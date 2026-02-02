Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan uimahalli on suljettu 7.–8.2.

2.2.2026 14:53:11 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaista sunnuntaihin 7.-8.2.2026.

Hallissa järjestetään viikonloppuna 7.–8.2. Winter Games –uimakilpailu. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.

Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura.

Uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

