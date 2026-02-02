Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutusharjoituksia Alastarolla, Paraisilla ja Paimiossa – aiheuttaa savunmuodostusta

3.2.2026 14:00:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutus- ja pelastustoiminnan harjoituksia Alastarolla torstaina 5.2. osoitteessa Päänsaarentie 157 sekä Paraisilla perjantaina 6.2. osoitteessa Gropaksentie 108. Lisäksi Paimion VPK järjestää harjoituksen lauantaina 7.2. osoitteessa Munkkilantie 156, Paimio. Harjoitukset toteutetaan purkukuntoisten rakennusten alueella.

Harjoitukset alkavat kaikkina edellä mainittuina päivänä noin klo 10.00. Harjoituspäivien päätteeksi harjoituskohteena olevat rakennukset poltetaan hallitusti.

Harjoituksiin osallistuu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vakituista henkilöstöä sekä sopimuspalokuntalaisia eri paloasemilta. Harjoitusten tavoitteena on kehittää sammutustoiminnan osaamista sekä harjoitella uusia taktiikoita ja toimintamalleja entistä turvallisemman ja tehokkaamman pelastustoiminnan varmistamiseksi.

Harjoituksen aikana:

  • toteutetaan savusukeltajien osaamista vahvistavia harjoitteita
  • harjoitellaan rakennuksen ulkopuolelta tapahtuvaa tehokasta sammutustoimintaa
  • testataan ja sovelletaan uusia sammutustekniikoita käytännössä

Alueella voi harjoituksen aikana esiintyä savunmuodostusta sekä pelastusajoneuvojen liikennettä. Harjoitus ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille. Hätäkeskusta tiedotetaan harjoituksesta erikseen.

Turvallisuuden varmistamiseksi harjoitusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelu ilman lupaa on kielletty. Pyydämme asukkaita ja ohikulkijoita noudattamaan pelastushenkilöstön ohjeita.

Taustatietoa

Pelastuslaitosten savusukellustoimintaa ohjaavien määräysten mukaan kuumassa työskentelyn osaaminen on osoitettava aidon kaltaisissa, savusukellusta simuloivissa olosuhteissa. Tämä velvoite koskee sekä pelastuslaitosten päätoimisia työntekijöitä että sopimuspalokuntien savusukeltajia. Harjoitukset ovat osa kyseisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhavarsinais-suomen pelastuslaitos

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

