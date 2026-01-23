​​S-Etukortilla kaksi yhden hinnalla Jukurit – Kiekko-Espoo –otteluun 13.2.​

Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa 29.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote

Kesätyöhaku on käynnistynyt Osuuskauppa Suur-Savossa ja tarjolla on jälleen monenlaisia töitä Etelä-Savon vilkkaassa kesäsesongissa. Suur-Savolla huikeat henkilöstöedut, kivat työkaverit ja sopivasti haastavat hommat ovat perusjuttuja ja töitä tehdään hyvällä fiiliksellä yhdessä ihminen edellä.