S-Etukortilla kaksi yhden hinnalla Jukurit – Kiekko-Espoo –otteluun 13.2.
2.2.2026 16:05:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen kaksi lippua yhden hinnalla ystävänpäivän aattona pelattavaan Jukurit – Kiekko-Espoo –liigaotteluun. Huippujääkiekosta pääsee nauttimaan kaverin kanssa edullisemmin S-Etukortilla 13.2. Mikkelin Let’s Go Areenalla.
Osana laajaa yhteistyötä Mikkelin Jukureiden kanssa, Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asiakasomistajilleen tilaisuuden päästä nauttimaan huippujääkiekosta edullisemmin kaverin kanssa perjantaina 13.2.2026 klo 18.30 alkaen Let’s Go Areenalle (Raviradantie 24A, 50100 Mikkeli). Ystävänpäivän aaton S-Etuhintaiset liput kaksi yhden hinnalla voi hankkia S-Etukortilla Jukurit – Kiekko-Espoo –ottelun 1- ja 2-kategorioiden istumapaikkalippuihin erillisellä linkillä S-mobiilista.
Asiakasomistajat, joilla ei ole S-mobiilia, voivat ostaa liput S-Etukorttia näyttämällä Jukurit Shopista Kauppakeskus Stellasta. S-Etukortti tarkastetaan otteluun saapuessa sisäänkäynnin yhteydessä. Mikäli asiakkaalla ei ole lipuntarkastuksen yhteydessä S-Etukorttia, peritään häneltä normaali lipun hinta.
Vastuullisena eteläsavolaisena toimijana Osuuskauppa Suur-Savo tukee monipuolisesti oman toimialueensa kulttuuria, urheilua sekä yhdistys- ja seuratoimintaa. Paikallisista kumppanuuksista hyötyvät myös Suur-Savon asiakasomistajat esimerkiksi erilaisten lippuetujen kautta. S-Etuhintaiset liput ystävänpäivän etkoina 13.2. järjestettävään liigaotteluun ovat osa Mikkelin Jukureiden ja Osuuskauppa Suur-Savon kumppanuustoimintaa.
Erilaisten kumppanuuksien lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo tukee Etelä-Savon lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-ohjelman kautta. Suur-Savon 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kannustajien kautta jaettava tukisumma on tänä vuonna ennätykselliset 110 000 euroa, joka jaetaan loppuvuodesta 2025 erillisen Kannustajat-haun kautta valituille 50 paikalliselle toimijalle.
Lisätietoja:
Ville Hyvärinen, myyntipäällikkö Jukurit
ville.hyvarinen@jukurit.fi p. 040 669 5011
Janne Larinen, ryhmä- ja kehityspäällikkö Osuuskauppa Suur-Savo
janne.larinen@sok.fi p. 010 764 0020
Leena Vironen, asiakkuuspäällikkö Osuuskauppa Suur-Savo
leena.vironen@sok.fi p. 010 764 0023
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne LarinenmyyntipäällikköOsuuskauppa Suur-Savo / S-BusinessPuh:040 770 4352janne.larinen@sok.fi
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:050 330 6613leena.vironen@sok.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Osuuskauppa Suur-Savo tuo 23 uutta ABC-latauspistettä 5-tien varteen23.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Sähköautoilijoiden matka 5-tiellä helpottuu entisestään, kun Osuuskauppa Suur-Savo vastaa kasvavaan lataustarpeeseen lisäämällä suurteholatauspisteitä Kuortin, Pitkäjärven ja Juvan ABC-liikenneasemille. Uudet latausasemat palvelevat asiakkaita jo tammikuun lopussa.
Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon kahdeksan myymälää aloittavat Mikkelissä 13.1. ja Savonlinnassa 14.1. ruokaostosten tunnin toimitukset. Toimitukset tilataan osoitteesta S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa.
Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa29.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Kesätyöhaku on käynnistynyt Osuuskauppa Suur-Savossa ja tarjolla on jälleen monenlaisia töitä Etelä-Savon vilkkaassa kesäsesongissa. Suur-Savolla huikeat henkilöstöedut, kivat työkaverit ja sopivasti haastavat hommat ovat perusjuttuja ja töitä tehdään hyvällä fiiliksellä yhdessä ihminen edellä.
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 202618.12.2025 12:21:24 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.
Joulumieltä yhdessä – Osuuskauppa Suur-Savon lahjoitus tuo apua perheille15.12.2025 07:20:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo lahjoittaa tänä vuonna joulukortteihin ja sidosryhmämuistamisiin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Henkilöstön äänestyksen perusteella joulun lahjoituskohteeksi valikoitui vähävaraiset lapsiperheet Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry Mikkelin kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme