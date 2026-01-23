Osuuskauppa Suur-Savo

​​S-Etukortilla kaksi yhden hinnalla Jukurit – Kiekko-Espoo –otteluun 13.2.​

2.2.2026 16:05:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen kaksi lippua yhden hinnalla ystävänpäivän aattona pelattavaan Jukurit – Kiekko-Espoo –liigaotteluun. Huippujääkiekosta pääsee nauttimaan kaverin kanssa edullisemmin S-Etukortilla 13.2. Mikkelin Let’s Go Areenalla.

Osana laajaa yhteistyötä Mikkelin Jukureiden kanssa, Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asiakasomistajilleen tilaisuuden päästä nauttimaan huippujääkiekosta edullisemmin kaverin kanssa perjantaina 13.2.2026 klo 18.30 alkaen Let’s Go Areenalle (Raviradantie 24A, 50100 Mikkeli). Ystävänpäivän aaton S-Etuhintaiset liput kaksi yhden hinnalla voi hankkia S-Etukortilla Jukurit – Kiekko-Espoo –ottelun 1- ja 2-kategorioiden istumapaikkalippuihin erillisellä linkillä S-mobiilista

Asiakasomistajat, joilla ei ole S-mobiilia, voivat ostaa liput S-Etukorttia näyttämällä Jukurit Shopista Kauppakeskus Stellasta. S-Etukortti tarkastetaan otteluun saapuessa sisäänkäynnin yhteydessä. Mikäli asiakkaalla ei ole lipuntarkastuksen yhteydessä S-Etukorttia, peritään häneltä normaali lipun hinta. 

Vastuullisena eteläsavolaisena toimijana Osuuskauppa Suur-Savo tukee monipuolisesti oman toimialueensa kulttuuria, urheilua sekä yhdistys- ja seuratoimintaa. Paikallisista kumppanuuksista hyötyvät myös Suur-Savon asiakasomistajat esimerkiksi erilaisten lippuetujen kautta. S-Etuhintaiset liput ystävänpäivän etkoina 13.2. järjestettävään liigaotteluun ovat osa Mikkelin Jukureiden ja Osuuskauppa Suur-Savon kumppanuustoimintaa.  

Erilaisten kumppanuuksien lisäksi Osuuskauppa Suur-Savo tukee Etelä-Savon lasten ja nuorten harrastustoimintaa Kannustajat-ohjelman kautta. Suur-Savon 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kannustajien kautta jaettava tukisumma on tänä vuonna ennätykselliset 110 000 euroa, joka jaetaan loppuvuodesta 2025 erillisen Kannustajat-haun kautta valituille 50 paikalliselle toimijalle. 

Lisätietoja:

Ville Hyvärinen, myyntipäällikkö Jukurit 
ville.hyvarinen@jukurit.fi p. 040 669 5011 

Janne Larinen, ryhmä- ja kehityspäällikkö Osuuskauppa Suur-Savo 
janne.larinen@sok.fi p. 010 764 0020 

Leena Vironen, asiakkuuspäällikkö Osuuskauppa Suur-Savo 
leena.vironen@sok.fi p. 010 764 0023 

