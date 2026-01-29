Otto Andersson:Varainsiirtoverosta luovuttava määräajaksi asuntomarkkinoiden ja kasvun vauhdittamiseksi
RKP:n eduskuntaryhmä on tänään yksimielisesti valinnut kansanedustaja Otto Anderssonin jatkamaan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Ryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Mats Löfström ja Anders Norrback.
Anderssonin mukaan eduskunnan kevätkauden keskeisiä kysymyksiä ovat toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi ja kasvun edistämiseksi.
– Suomi on ollut vailla kunnollista talouskasvua noin 18 vuoden ajan. Nyt meidän tulisi ennen kaikkea keskittyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotka voivat edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Suomea ei nosteta pelkästään leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Siitä huolimatta julkinen keskustelu keskittyy edelleen hyvin paljon sopeutukseen, sanoo Otto Andersson.
Andersson katsoo, että väliaikaisilla ja hyvin kohdennetuilla verotoimilla voi olla keskeinen osa talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisessa. Siksi Andersson ehdottaa varainsiirtoveron väliaikaista, määräaikaista poistamista.
– Tilapäinen, esimerkiksi vuoden mittainen varainsiirtoveron poistaminen vauhdittaisi asuntomarkkinoita ja edistäisi samalla vaikeuksissa ollutta rakennusalaa. Tämä taas loisi työpaikkoja ja auttaisi talouskasvua. sanoo Andersson.
Otto AnderssonRKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 363 3112otto.andersson@riksdagen.fi
