Mikael Hakkarainen Solitan IT-johtajaksi
3.2.2026 08:30:00 EET | Solita | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita on nimittänyt Mikael Hakkaraisen konsernin IT-johtajaksi. Hakkarainen vastaa jatkossa Solita-konsernin IT-toiminnoista kaikissa toimintamaissa ja johtaa henkilöstön arjen sujuvuutta, liiketoimintaa sekä yhtiön kansainvälistä kasvua tukevien IT-palvelujen kehittämistä.
Uudessa roolissaan Hakkarainen vastaa Solitan konsernitason IT-strategiasta ja -toiminnoista. Hänen työnsä painopisteitä ovat liiketoiminnan ja IT:n välisen yhteistyön vahvistaminen sekä skaalautuvien, turvallisten ja käyttäjäystävällisten IT-palveluiden kehittäminen. Näiden tavoitteena on tukea solitalaisten sujuvaa arkea, rajat ylittävää yhteistyötä sekä Solitan kansainvälistä kasvua.
Tampereelta kotoisin olevalla, nykyisin Tukholmassa asuvalla Mikael Hakkaraisella on vahva käytännön kokemus yritystason IT:stä, kyberturvallisuudesta ja laajamittaisista muutoshankkeista kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Ennen Solitaa hän on johtanut IT-transformaatiota kasvavassa ruotsalaisessa vähittäiskauppayhtiössä Rustassa sekä työskennellyt kyberturvayhtiö Nixulla, jossa hänen vastuualueisiinsa kuuluivat tietoturvan hallintapalvelut ja kyberturvallisuuden vaatimustenmukaisuus.
“Tänne minua veti erityisesti Solitan vahva teknologiaosaaminen – mukaanlukien tekoäly - sekä yhtiön inhimillinen toimintakulttuuri”, kertoo Mikael Hakkarainen, Solitan IT-johtaja. “Sisäisellä IT:llä on merkittävä rooli sekä työntekijäkokemuksen rakentamisessa että maiden välisen yhteistyön tiivistämisessä. On hienoa päästä yhdessä kehittämään ratkaisuja, jotka aidosti tukevat ihmisten työtä sekä vastaavat samalla kasvavan yrityksen tarpeisiin.”
Jatkuvaa kasvua tukemassa
Hakkaraisen nimitys vahvistaa Solitan kykyä skaalata toimintaansa uusille markkinoille säilyttäen toiminnan tietoturvallisuus, luotettavuus ja tehokkuus.
“Solitan kasvaessa vahvan ja hyvin toimivan talotasoisen IT:n merkitys korostuu entisestään. Mikael tuo mukanaan arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä käytännönläheisen ja ihmislähtöisen otteen IT-johtamiseen, ja hänen roolinsa on tärkeä varmistaessamme, että Solitan sisäiset kyvykkyydet tukevat strategiaamme sekä osaajiemme ja asiakkaidemme arkea eri puolilla maailmaa”, sanoo Solitan operatiivinen johtaja Simo Paasi.
Mikael Hakkarainen aloitti tehtävässään 7. tammikuuta 2026.
Solita
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
