Eläkeläiset ry:n viesti talouspolitiikan arviointineuvostolle: Katsokaa eläkejärjestelmäämme nenää pidemmälle

Talouspolitiikan arviointineuvosto ja sen puheenjohtaja Niku Määttänen ovat kummastelleet tuoreessa raportissa eläkkeiden jättämistä valtiontalouden tasapainotuksen ulkopuolelle.

Erityisesti kiinnitetään huomio niin sanottujen palkattomien jaksojen eläkekertymiin ja esitetään niiden leikkaamista. Tällaisia ovat työttömyyden, vanhempainvapaiden ja opiskelun ajalta kertyvät eläkkeet. Nyt voimaan tulevassa uudessa eläkeratkaisussa näiden eläkekertymiä ei leikattu.

Eläkeläiset ry puolustaa tehtyä eläkeratkaisua.

"Emme kummeksu tätä asiaa lainkaan vaan kiitämme sitä. Palkattomien jaksojen eläkekertymien säilyttäminen oli eläkesopua neuvotelleilta työmarkkinaosapuolilta harkittu, viisas ja pitkälle tulevaisuuteen kantava linjaus", toteaa Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies.

"Palkattomien jaksojen eläkekertymillä on merkittävä eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuutta lisäävä rooli. Vanhempainvapaiden aikainen eläkekertymä pienentää sukupuolten eläke-eroja ja osaltaan kannustaa perheen perustamiseen. Työttömyyden ja opiskelun aikainen kertymä puolestaan parantaa katkonaisen työuran omaavien ihmisten asemaa."

"Työelämän muuttuessa palkattomien jaksojen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Kertymien poistaminen voi vaarantaa nuorten sukupolvien uskon eläkejärjestelmään ja kääntää eläkeläisköyhyyden kasvuun."

"Arviointineuvoston kannattaisi nostaa kamreerin lasit hetkeksi ja katsoa eläkejärjestelmää myös nenää pidemmälle" , toteaa Eläkeläiset ry:n Koskimies.