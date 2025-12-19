Gettogymi tarjoaa vaikuttavan vastavoiman nuorten väkivallalle ja jengielämälle

Gettogymi on osa Aggredi Primo -toimintaa, jossa nuoret pääsevät osaksi yhteisöä ja saavat tukea matalla kynnyksellä. Toiminta rakentuu kamppailulajiharjoittelun ympärille. Nuoret saavat tarvittaessa yksilöllistä psykososiaalista tukea sekä oppimis- ja työelämävalmennusta. Työskentely tukee nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja väkivallan vähentämistä ja ennaltaehkäisyä.

Gettogymi on toiminut Vantaan Myyrmäessä keväästä 2024 alkaen. Tänä aikana lähiösalilla on käyty yli 5 000 kertaa, ja toimintaan on osallistunut arviolta 700–1 000 nuorta. Osallistujien keski-ikä on ollut noin 16 vuotta, mutta nuorimmat ovat olleet 10-vuotiaita ja vanhimmat 29-vuotiaita, mikä osoittaa toiminnan joustavuuden ja soveltuvuuden hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin.

Gettogymi on kuntouttava ja osallisuutta vahvistava toimintaympäristö, jota voidaan hyödyntää myös rikosseuraamusten yhteydessä sekä työelämään tutustumisen paikkana TET-harjoittelijoille, työkokeilijoille ja vapaaehtoisille.

Nuorten itsearviot osoittavat merkittävää muutosta

Nuoret ovat arvioineet Gettogymin vaikutuksia vastaamalla vapaaehtoiseen palautekyselyyn. Nuorten itsearvioiden mukaan:

88 prosenttia vastaajista kokee Gettogymin toiminnan vähentäneen yksinäisyyden tunnetta

93 prosenttia arvioi toiminnan vähentävän väkivaltaista käyttäytymistä

94 prosenttia kokee kiinnostuksensa rikollista toimintaa kohtaan vähentyneen

95 prosenttia kertoo oman tappelemisensa vähentyneen Gettogymin aloittamisen jälkeen

Tulokset perustuvat nuorten omiin kokemuksiin siitä, miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut heidän käyttäytymiseensä, ajatteluunsa ja arkeensa sekä lisännyt turvallisuuden tunnetta ja vähentänyt kokemusta heihin kohdistuvasta väkivallasta.

– Olemme havainneet, että nuorten suomen kielen taito on vahvistunut selvästi, vuorovaikutus on sujuvampaa, sanavarasto laajempaa ja puhetapa aiempaa kunnioittavampaa ja kohteliaampaa. sanoo HelsinkiMission nuorten väkivaltatyön päällikkö Charlotte Pettersson.

Läheisten ja sidosryhmien havainnot tukevat nuorten kokemuksia

Nuorten läheiset ja sidosryhmien edustajat ovat arvioineet, että nuorten väkivaltaisen käyttäytyminen ja rikosmyönteisyys vähenivät. Arvoissa korostuvat havainnot nuorten rauhoittumisesta, impulsiivisuuden vähenemisestä ja arjenhallinnan paranemisesta.

Vanhemmat ja ammattilaiset kuvaavat erityisesti unirytmin ja syömisen säännöllistymistä, koulunkäynnin helpottumista sekä itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistumista.

– Palautteessa nousee esiin myös ohjaajien merkitys turvallisina ja luotettavina aikuisina. Nuorten koetaan tulevan nähdyiksi ja kuulluiksi, ja Gettogymin kuvataan tarjoavan konkreettisen vaihtoehdon väkivaltaisille ja rikollisille toimintamalleille, sanoo Pettersson.

Gettogymi

Aggredi Primo -väkivaltatyötä toteutetaan Vantaalla Lähiösali Gettogymillä. Gettogymi ehkäisee ja vähentää 13–29-vuotiaiden nuorten väkivaltaista käyttäytymistä sekä tukee irtautumista rikollisista verkostoista, kuten jengirikollisuudesta.

Toimintaa toteuttaa HelsinkiMissio. Toiminta käynnistettiin projektina yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Projektia rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksella sekä Urlus-säätiö. Oppimis- ja työelämävalmennusta toteutetaan Terveyden edistämisen määrärahalla vuosina 2025–2027.

Aggredi

Aggredi Primo on kehitetty Aggredi-menetelmästä vastaamaan nuorten tarpeita yhdistämällä yhteisöllisyys, yksilöllinen tuki ja toiminnallisuus. Aggredi auttaa kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöitä irti väkivallasta. Tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi on kehitetty HelsinkiMissiossa, ja se on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen. Toiminnan täyttäessä 20 vuotta vuonna 2026 sitä toteutetaan kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea yhdessä useiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.