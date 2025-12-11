Eero Uotila Huutjärven koulusta on valittu vuoden opinto-ohjaajaksi
6.2.2026 10:00:00 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Pyhtäällä toimivan Huutjärven koulun opinto-ohjaaja Eero Uotila on valittu vuoden opinto-ohjaajaksi. Vuoden opo -palkinto jaettiin Valtakunnallisilla opopäivillä Espoossa 6.2.2026. Uotila tunnetaan lämpimästä ja innostuneesta asenteesta sekä tavasta olla oppilaille tuki ja turva. Uotilan työskentelyssä korostuu vaikuttava ohjaustyö, johon liittyy nuorten yksilöllinen kohtaaminen, tulevaisuuden uskon vahvistaminen ja sujuvien koulutuspolkujen rakentaminen.
Vuoden opon valitsivat ehdotusten perusteella Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. Valintaraatiin teki vaikutuksen Eero Uotilan aktiivinen, empaattinen ja ammattitaitoinen työskentelytapa. Uotila toimii ainoana opinto-ohjaajana koko Pyhtään kunnassa ja vastaa perusopetuksen päättävien oppilaiden ohjauksesta sekä opettaa vuosiluokkia 7.–9. Huutjärven yhtenäiskoulussa.
”Laajasta vastuualueesta huolimatta Uotila tunnetaan positiivisesta ja innostuneesta asenteesta. Hänen ohjaustyössään korostuu myös vahva tulevaisuussuuntautuneisuus. Opona hän tunnistaa muuttuvan työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeet ja ohjaa nuoria näitä kohti huomioiden kunkin omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet”, kuvailee vuoden 2026 opoa johtaja Sami Suomela Nuorten yrittäjyys ja talous NYT –järjestöstä.
Eero Uotila kertoo, että opinto-ohjaajan työssä motivoivaa on mahdollisuus auttaa nuoria näkemään, että heidän potentiaalinsa on usein suurempi kuin he itse uskaltavat ajatella.
”Erityisen mielekkäitä ovat hetket, jolloin nuori uskaltaa sanoa ääneen: “En mä tiedä.” Se käynnistää keskustelun, jossa ajatukset alkavat vähitellen selkiytyä alun epävarmuudesta huolimatta. Keskustelun myötä nuori alkaa tunnistaa omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja uusia mahdollisuuksia”, Eero Uotila summaa.
”On hienoa, että meillä on ammattilaisia, jotka valmistelevat nuoria työelämään. Varsinaisen työn osaamisen lisäksi nuoret tarvitsevat tietoa ja taitoja työelämässä pärjäämiseen. Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen yhdistettynä hyvään itsetuntemukseen on hieno lähtökohta työelämään siirtymiselle, iloitsee SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen.
Nuorille näkymiä työelämään jo kouluvuosina
Uotila on työskennellyt myös TEPPO-toiminnan parissa, jossa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla ja opetus koululla. Tämä toiminta on tarjonnut monille nuorille väylän löytää oma suuntansa. Uotila rakentaa urapolkuja yhdessä oppilaiden kanssa ja motivoi myötätuntoisesti myös niitä, joille koulunkäynti ja tulevaisuuden suunnittelu ovat haastavia.
”Omien entisten TEPPO-oppilaiden jatko-opinnot ovat lähteneet sujuvasti käyntiin osittain siksi, että heillä on ollut vahva pohja peruskoulun aikaisista työssäoppimisjaksoista. Onkin tärkeää, että nuoret saavat mahdollisimman paljon kokemuksia eri aloista”, Uotila sanoo.
Vuoden opon valintaraati vaikuttui erityisesti Uotilan tavasta rakentaa urapolkuja yhdessä oppilaiden kanssa ja toimia yhdistävänä linkkinä oppilaiden, oppilaitosten ja työelämän välillä. Laadukkaan opinto-ohjaustyön lisäksi Uotila tunnetaan myös työyhteisössään luotettavana, kannustavana ja myönteistä ilmapiiriä rakentavana kollegana.
Vuoden opo valittiin 36. kerran
Vuoden opo valittiin Valtakunnallisilla opopäivillä jo 36. kerran. Palkinnolla halutaan nostaa esille opinto-ohjaajien tärkeää roolia nuorten tukena liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun, jaksamiseen, oman osaamisen tunnistamiseen sekä jatko-opintoja ja ammatinvalintaa koskeviin kysymyksiin. Valintaraadissa olivat mukana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin edustajat yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajat ry:n kanssa.
Lisätiedot
- Eero Uotilan yhteystietoja voi tiedustella: viestintäjohtaja Kaisa Huikuri, 045 773 493 47, kaisa.huikuri@nuortennyt.fi
- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Taina Salomäki, järjestöasiantuntija, 041 730 9537, taina.salomaki@sak.fi
- Nuorten NYT -järjestö, Sami Suomela, johtaja, 044 7778 970, sami.suomela@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
The Future Founder-stipendier stärker företagsamheten i gymnasierna i Finland – målet är att bevilja ett stipendium på 1 000 euro i varje gymnasium11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknikentreprenören Zach Shelby och Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf lanserar ett nytt stipendiesystem för gymnasier. Syftet är att inspirera nya generationer av företagare och att öka användningen av programmet Ett år som företagare i gymnasierna. Bakom stipendierna står en fond som grundats av Shelby och av Peter Sarlins Foundation PS, som långsiktigt stödjer utbildning och forskning för att stärka Finlands och Europas teknologiforskning och konkurrenskraft. Fonden får dessutom stöd av de europeiska teknikföretagarnas Illusian Founder Office.
The Future Founder -stipendit vahvistamaan yrittäjyyttä Suomen lukioissa – tavoitteena myöntää 1 000 euron stipendi jokaiseen lukioon11.12.2025 00:00:00 EET | Tiedote
Teknologiayrittäjä Zach Shelby ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT käynnistävät uuden stipendijärjestelmän lukioille. Stipendien tavoitteena on inspiroida uusia yrittäjäsukupolvia ja lisätä Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöä lukioissa. Stipendien taustalla on rahasto, jonka perustaja on Shelbyn lisäksi myös Peter Sarlinin perustama Foundation PS, joka tukee pitkäjänteisesti koulutusta ja tutkimusta vahvistaakseen Suomen ja Euroopan teknologiatutkimusta ja kilpailukykyä. Rahastoa tukee lisäksi eurooppalaisten teknologiayrittäjien Illusian Founder Office.
Nuorten usko työelämään vahvistunut – tuhansia nuoria osallistuu Maailman suurimpaan etäTETiin marraskuussa29.10.2025 15:00:38 EET | Tiedote
Mitä kaikkea tarjoaa yksi viikko työelämässä parinkymmenen eri työnantajan hommissa? Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestön Maailman suurin etäTET kokoaa tuhannet nuoret yhteiselle, ainutkertaiselle TET-jaksolle 3.–7. marraskuuta. Maanlaajuinen TET tarjoaa monipuoliset tutustumismahdollisuudet työelämään myös pienten paikkakuntien nuorille. Ovensa tettiläisille avaavat elintarvike-, kunta- ja hyvinvointi-, metsä-, finanssi- ja kaupan alan toimijat.
Undersökning: Unga har rekordpositiva attityder till företagande – hälften överväger att bli företagare5.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Ung företagsamhet och ekonomi NYT Finlands Näringsliv EK EMBARGO: fre 5.9 kl. 00 Finlands Näringsliv (EK), som är huvudarrangör av Företagardagen den 5 september, vänder uppmärksamheten mot den nästa generationens företagare. Ungas attityder till företagande har utvecklats i en lovande riktning i Finland. Det är positivt med tanke på ägarbyten att unga är särskilt intresserade av att bli företagare i ett existerande företag. Intresset för att starta nya företag är störst bland unga från invandrarfamiljer.
Jättesuccé för Finland i ungas företagsamhetstävling i Aten – tre pallplaceringar till de finländska teamen4.7.2025 16:53:47 EEST | Pressmeddelande
Finland representerade framgångsrikt i den internationella Gen-E-tävlingen. BioAnglers NYT, ett företag grundat av två gymnasiestuderande, vann FedEx Access Award och placerade sig på tredje plats i sin innovationskategori. TarjousMatch NYT utsågs till näst bästa företaget på högskolenivå. Finland tog därmed hem fler pallplaceringar än något annat land i tävlingen. Under evenemanget delades också utmärkelsen ut till Europas bästa skolor inom entreprenörskapsutbildning – bland dessa fanns Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme