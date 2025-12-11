Eero Uotila Huutjärven koulusta on valittu vuoden opinto-ohjaajaksi

Vuoden opon valitsivat ehdotusten perusteella Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. Valintaraatiin teki vaikutuksen Eero Uotilan aktiivinen, empaattinen ja ammattitaitoinen työskentelytapa. Uotila toimii ainoana opinto-ohjaajana koko Pyhtään kunnassa ja vastaa perusopetuksen päättävien oppilaiden ohjauksesta sekä opettaa vuosiluokkia 7.–9. Huutjärven yhtenäiskoulussa.

”Laajasta vastuualueesta huolimatta Uotila tunnetaan positiivisesta ja innostuneesta asenteesta. Hänen ohjaustyössään korostuu myös vahva tulevaisuussuuntautuneisuus. Opona hän tunnistaa muuttuvan työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeet ja ohjaa nuoria näitä kohti huomioiden kunkin omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet”, kuvailee vuoden 2026 opoa johtaja Sami Suomela Nuorten yrittäjyys ja talous NYT –järjestöstä.

Eero Uotila kertoo, että opinto-ohjaajan työssä motivoivaa on mahdollisuus auttaa nuoria näkemään, että heidän potentiaalinsa on usein suurempi kuin he itse uskaltavat ajatella.

”Erityisen mielekkäitä ovat hetket, jolloin nuori uskaltaa sanoa ääneen: “En mä tiedä.” Se käynnistää keskustelun, jossa ajatukset alkavat vähitellen selkiytyä alun epävarmuudesta huolimatta. Keskustelun myötä nuori alkaa tunnistaa omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja uusia mahdollisuuksia”, Eero Uotila summaa.

”On hienoa, että meillä on ammattilaisia, jotka valmistelevat nuoria työelämään. Varsinaisen työn osaamisen lisäksi nuoret tarvitsevat tietoa ja taitoja työelämässä pärjäämiseen. Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen yhdistettynä hyvään itsetuntemukseen on hieno lähtökohta työelämään siirtymiselle, iloitsee SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen.

Nuorille näkymiä työelämään jo kouluvuosina

Uotila on työskennellyt myös TEPPO-toiminnan parissa, jossa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla ja opetus koululla. Tämä toiminta on tarjonnut monille nuorille väylän löytää oma suuntansa. Uotila rakentaa urapolkuja yhdessä oppilaiden kanssa ja motivoi myötätuntoisesti myös niitä, joille koulunkäynti ja tulevaisuuden suunnittelu ovat haastavia.

”Omien entisten TEPPO-oppilaiden jatko-opinnot ovat lähteneet sujuvasti käyntiin osittain siksi, että heillä on ollut vahva pohja peruskoulun aikaisista työssäoppimisjaksoista. Onkin tärkeää, että nuoret saavat mahdollisimman paljon kokemuksia eri aloista”, Uotila sanoo.

Vuoden opon valintaraati vaikuttui erityisesti Uotilan tavasta rakentaa urapolkuja yhdessä oppilaiden kanssa ja toimia yhdistävänä linkkinä oppilaiden, oppilaitosten ja työelämän välillä. Laadukkaan opinto-ohjaustyön lisäksi Uotila tunnetaan myös työyhteisössään luotettavana, kannustavana ja myönteistä ilmapiiriä rakentavana kollegana.

Vuoden opo valittiin 36. kerran

Vuoden opo valittiin Valtakunnallisilla opopäivillä jo 36. kerran. Palkinnolla halutaan nostaa esille opinto-ohjaajien tärkeää roolia nuorten tukena liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun, jaksamiseen, oman osaamisen tunnistamiseen sekä jatko-opintoja ja ammatinvalintaa koskeviin kysymyksiin. Valintaraadissa olivat mukana Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin edustajat yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajat ry:n kanssa.

