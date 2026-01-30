Aluevaltuusto hyväksyi tietohallinto-ohjelman ja digikehittämisen tiekartan vuosille 2026–2030

Aluevaltuuston kokouksessa tiedoksi merkitty tietohallinto-ohjelma määrittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian pohjalta tietohallinnon strategisen suunnan, periaatteet ja toiminnan reunaehdot. Digikehittämisen tiekartta täydentää ohjelmaa ja kertoo käytännössä, millaisia kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita hyvinvointialueella tullaan toteuttamaan tulevina vuosina.

Tiekartassa tunnistettuja keskeisiä kehitettäviä asioita ovat muun muassa hyvinvointialueella tehtävät tekoälykokeilut, asiakas- ja potilastietojärjestelmän tekoälykyvykkyydet sekä tekoälypuheentunnistuksella tehtävät kirjaustyöt. Asiakastyössä tulkkauksen osana käytettynä tekoäly voi tuoda myös kustannussäästöjä tulevaisuudessa.

“Teknologian kehittyminen voi tuoda meille mahdollisuuksia keskittää kallisarvoista työntekijäresurssia niihin asioihin, joihin hyvinvointialuetta eniten tarvitaan eli potilastyöhön ja ihmisten kohtaamiseen. Samalla on tärkeää, erityisesti tekoälyn suhteen, että teemme kaiken kehitystyön maltillisesti ja vastuullisesti sekä pidämme kaikissa vaiheissa huolta asiakkaidemme tietoturvasta”, aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi työttömien terveystarkastusten lisäämistä koskevan valtuustoaloitteen, jonka vastauksessa painotettiin, että työttömien terveyden ja työkyvyn edistäminen ja tukeminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue jatkaa hyvää yhteistyötä alueen kuntien kanssa.

Lisäksi hyvinvointialue tukee työttömien ja osatyökykyisten työkykyä monin eri keinoin organisaation eri tasoilla. Erityisesti uuden moniammatillisen työkyvyn tuen tiimin sekä työttömien terveystarkastuksiin liittyvien hyte-kehittämistoimien odotetaan osaltaan parantavan työttömien terveyttä ja työkykyä.

Tämän lisäksi aluevaltuusto käsitteli myös aloitteet, jotka koskivat vammaisten ihmisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista hyvinvointialueella, selviämishoitoyksikön perustamisen kiirehtimistä sekä kevytterveyspalveluratkaisua Hakunilan keskusta-alueelle.

