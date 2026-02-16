Mikko Nenosen toinen runokokoelma on täynnä vimmaa, kysymyksiä ja yllättäviä rinnastuksia
16.2.2026 09:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Mikko Nenosen runokokoelma Hengittävä eläin on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Teoksen keskiössä ovat luonto ja kaupunki, hyvä ja paha, moraali, pakoton oleminen, uskonto sekä nujertavan poliittisen ajattelun kritiikki. Pääskyset, puut ja haltijat hengittävät Nenosen aistillisissa säkeissä, joiden äärellä lähes kaikki asettuu kyseenalaiseksi.
Mikko Nenonen (s. 1981) on Tampereella asuva, haminalaislähtöinen runoilija ja kirjastovirkailija. Nenonen debytoi runoilijana vuonna 2021 Pyhä iho -kokoelmalla. Hän toimii myös muusikkona, muun muassa Raptus-yhtyeessä, jossa hän soittaa kitaraa ja laulaa.
NENONEN, MIKKO : Hengittävä eläin
70 sivua
ISBN 9789523814431
Ilmestymisaika: Helmikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
