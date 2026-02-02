SPV ratkaisi paikallisottelun kolmannessa erässä
2.2.2026 21:36:44 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan maanantain pääottelu oli lakeuden derby, jossa SPV kaatoi Nurmon Jymyn sen kotikaukalossa maalein 6-4. Illan toisessa ottelussa Classic murjoi kotonaan sarjajumbo FBC Turun 12-3.
Kymmenentenä oleva haastaja Jymy ja nelossijalta peliin lähtenyt SPV tahkosivat vielä toisen erän viimeisellä minuutilla tasalukemissa 2-2, mutta sitten Peliveljet alkoi tehdä eroa. Joona Kajaala iski illan toisella osumallaan pukukoppimaalin, ja päätöserän puolivälissä laukoi ensin Miika Latvala kakkospallosta 4-2 ja vielä Peter Kotilainen ylivoimalla tilanteeksi jo 5-2. Jymy ylsi vielä Kalle Vaaralan kavennukseen, mutta heti seuraavassa vaihdossa Eemeli Karjanlahti kasvatti taas eroa hienolla ohjauksella. Isäntien lohdutusosuman ja loppunumerot laukoi pelin viimeisellä minuutilla Oskari Tenho. SPV:n tuttu tehomies Riku Hakanen syötti joukkueensa maaleista neljä. Jymyn ilonaiheisiin kuului Miko Saarelan komea kauden avausmaali.
Classic pudotti Lempäälään vain 12 kenttäpelaajan voimin saapuneen FBC Turun kyydistään jo avauserässä, jossa se takoi taululle tennisnumerot 6-0. Toisessa Classic tyytyi kahteen maaliin Jesper Hakolan avatessa puolestaan vieraiden maalitilin, mutta kolmannessa erässä räpsyi taas kunnolla Classicin maalatessa neljästi ja vieraidenkin kahdesti. Classicista löytyi tänään peräti kymmenen eri maalintekijää. Ville Hietaranta merkkautti tehot 1+3 Vilho Helinin (2+1), Ville Lastikan (1+2) ja Teemu Karppasen (0+3) viettäessä kolmen pisteen iltaa.
Classic nousi voitollaan sarjakärkeen ohi samoissa pisteissä olevan Oilersin. Peräti 20. perättäisen tappionsa kokenut FBC Turku jatkaa suoran putoajan jumbosijalla.
Loppuviikosta on ohjelmassa miesten maajoukkueleiri sekä nuorten maajoukkueiden otteluita, ja F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona 11.2. ottelulla Nokian KrP–Hawks.
