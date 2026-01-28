Rakennetun ympäristön digitalisaatio -hanke mullistaa alan toimintatapoja ja nostaa tuottavuutta

Alkuvuodesta 2026 käynnistyvä usean vuoden mittainen Rakennetun ympäristön digitalisaatio (RYD) -hanke yhdistää koko rakentamisen arvoketjun aina suunnittelusta tuotantoon, työmaihin ja elinkaaren aikaiseen ylläpitoon. Rakennusteollisuus RT koordinoi Rakennetun ympäristön digitalisaatio -hanketta yhdessä Rakennustieto Oy:n ja Rakennustietomalli Oy:n kanssa.

”Kiinteistö- ja rakentamisalalla on jo tehty digitalisaation edistämiseksi pitkäjänteistä työtä ja toteutettu monia yksittäisiä digihankkeita. Digitalisaation koko potentiaalia ei ole kuitenkaan vielä pystytty hyödyntämään. Nyt käynnistyvä hanke on koko rakennetun ympäristön yhteinen kehityshanke, joka luo perustan rakennetun ympäristön digitalisoitumiselle Suomessa. Kyseessä on myös rakennusteollisuuden tähän asti laajin ja kunnianhimoisin digitalisaatiohanke”, kertoo Rakennusteollisuus RT:n kehitysjohtaja Antti Aaltonen.

”Rakennustieto haluaa hankkeella vauhdittaa alan toimitusketjujen digitalisoitumista ja toimintakulttuurin muutosta. Tuotetieto-palvelukokonaisuutemme tarjoaa jo tänä päivänä vakiotuotteista valtavasti koneluettavaa tietoa asiakkaidemme tarpeisiin rakennetun ympäristön elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. RYD-hankkeessa keskitymme etenkin tilauksesta suunniteltujen projektituotteiden tiedon virtauttamiseen. Nykyisessä taloustilanteessa tämä ei ole vain kehityshanke muiden joukossa, vaan edellytys toimialamme uudistamiselle ja tuottavuuden parantamiselle”, toteaa Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo.

Rakennetun ympäristön digitalisaatio -hanke vastaa rakennusalan keskeisiin digitalisaation haasteisiin: hajanaisiin tietojärjestelmiin ja -rakenteisiin, manuaaliseen tiedonsiirtoon ja heikkoon tiedon yhteentoimivuuteen.

”Hankkeen käynnistäminen on ratkaiseva askel koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteentoimivuuden ja tuottavuuden parantamisessa. Rakennustietomalli on tässä kehityksessä avainroolissa: se vakioi suunnittelun tietoperustan ja mahdollistaa suunnittelutiedon kytkemisen rakennusteollisuuteen, tuoteteollisuuteen ja kiinteistönomistamiseen. Vakiointityön avulla digitaaliset rakennustuotteiden tilaaminen, rakennuksen suunnittelun tietosisällöt sekä rakennuksen digitaalinen luovutusmateriaali saadaan osaksi yhtenäistä ja koneluettavaa tiedontuotantoa”, Rakennustietomalli Oy:n operatiivinen johtaja Tommi Arola sanoo.

Keskeisiä kehityskohteiksi ovat nousseet rakennustuotteiden digitaalinen toimitusketjun hallinta, digitaalinen ja standardoitu tuotetiedon hallinta, suunnittelutiedon vakiointi ja tehokas hyödyntäminen sekä EU-vaatimuksiin, kuten digitaaliseen tuotepassiin, varautuminen.

Hankkeessa kehitetään avoimiin standardeihin perustuvia, koneluettavia ja yhteentoimivia tiedonhallintaratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon sujuvan, turvallisen ja virheettömän liikkumisen eri toimijoiden ja järjestelmien välillä.

”Hankkeen vaikutukset ulottuvat koko toimitusketjuun: yhteentoimiva ja rakenteinen tieto vähentää manuaalista työtä, parantaa toimitusvarmuutta ja lisää läpinäkyvyyttä koko toimitusketjussa. Hanke

luo edellytyksiä kiertotaloudelle sekä vastuullisuusraportoinnin ja EU-sääntelyn tehokkaalle toimeenpanolle”, sanoo Antti Aaltonen.

Tulokset ja toimintamallit tulevat olemaan koko toimialan hyödynnettävissä.

Rakennetun ympäristön digitalisaatio -hankkeessa on laaja joukko kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä, asiantuntijoita, viranomaisia, yliopistoja ja muita sidosryhmiä. Hankkeen rahoittajat ovat tällä hetkellä: Rakennusteollisuus RT, Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betoniteollisuus, INFRA, Rakennustietosäätiö RTS, Väylävirasto, Senaatti, SKOL, Rakennusmestarien säätiö, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö ja TT-säätiö. Hankkeeseen on mahdollista osallistua rahoittajaksi myös projektin edetessä.



Lisätietoja:

Antti Aaltonen, johtaja, rakentamisen kehittäminen, Rakennusteollisuus RT, antti.aaltonen@rt.fi tai puh. 040 514 3626

Laura Apilo, toimitusjohtaja, Rakennustieto Oy, laura.apilo@rakennustieto.fi tai puh. 040 551 8216

Tommi Arola, operatiivinen johtaja, Rakennustietomalli Oy, tommi.arola@rts.fi tai puh. 040 829 9789