Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tekonivelleikkaukseen valmistautuva valitsee itselleen sopivan fysioterapian ennakko-ohjauksen
3.2.2026 08:49:19 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen tuleva valitsee itselleen sopivan leikkaukseen valmistavan fysioterapian ennakko-ohjauksen. Leikkaukseen tuleva saa näin itselleen aiempaa isomman roolin toimenpiteeseen valmistautumisesta jo aivan alusta pitäen.
Keskeinen osa esimerkiksi polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen valmistautumista on fysioterapeutin ohjauksella ennen leikkausta. Jatkossa asiakas valitsee itselleen parhaiten sopivan tavan ennakko-ohjaukselle.
- Leikkaukseen tuleva voi valita joko fysioterapeutin ohjauksen paikan päällä sote-keskuksessa tai hän voi katsoa saman sisällön videolta itsenäisesti kotona. Ohjaustilaisuudet sote-keskuksissa ovat pääsääntöisesti ryhmäohjauksia. Asiakas osallistuu näin omaan hoitoonsa jo ennen leikkausta ja huolehtii ennakkovalmistautumisestaan itse ottaen siitä vastuun, kertoo vastaava fysioterapeutti Suvi Viljanen.
Ennakkovalmistautumisella on kauaskantoinen merkitys leikkauksen onnistumisessa ja toipumisessa
- Ohjauksessa asiakas saa tärkeää tietoa tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta, liikkumisesta, apuvälineistä ja leikkauksen jälkeisestä toipumisesta. Ohjaus edistää turvallista ja sujuvaa leikkausprosessia, tähdentää Viljanen.
Kun kirurgi on tehnyt tekonivelleikkauspäätöksen, hoitaja kertoo asiakkaalle poliklinikkakäynnillä, että ennen leikkausta asiakkaan on tarpeen valita jompikumpi tapa perehtyä ohjaukseen. Tämän jälkeen asiakas varaa itse ryhmäohjauksen sote-keskuksesta soittamalla kuntoutuksen keskitettyyn puhelinpalveluun numeroon 044 482 3215 tai käy läpi ohjauksen videon avulla kotona. Havainnollinen video kestää noin 18 minuuttia.
- Videon voi katsoa ajasta riippumatta juuri silloin, kun se itselle sopii ja tarvittaessa vaikka useamman kerran. Videon voi katsoa myös yhdessä omaisen kanssa ja pohtia yhdessä leikkaukseen valmistautumista.
Paikan päällä tapahtuva ohjaus kestää noin tunnin. Ohjauksia järjestetään kaikissa alueen sote-keskuksissa. Suositus on, että asiakas osallistuu ohjaukseen tai katsoo videon kotona kahdesta kolmeen kuukautta ennen leikkausta.
Jos asiakkaan kotikunta on Sysmä tai hyvinvointialueen ulkopuolinen kunta, eikä hän ole siirtänyt perusterveydenhuollon palvelujaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle, asiakas voi valmistautua leikkaukseen joko katsomalla ohjausvideon tai varaamalla ohjausajan oman kotikuntansa sote-keskuksesta.
Lisäksi tekonivelleikkaukseen tuleva voi varata ajan apuvälineiden arvioon Päijät-Sote –sovelluksesta jo ennen leikkausta.
Ohjausvideo on katsottavissa hyvinvointialueen sivuilla osoitteessa
paijatha.fi/asiointiopas/tulossa-hoitoon-tai-leikkaukseen/
Yhteyshenkilöt
Veli-Pekka HakanentulosaluejohtajaPuh:044 780 2367
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön tilahankinta keskeytetään2.2.2026 12:18:34 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt keskeyttää mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikön vuokratilan hankintamenettelyn sopimusvalmistelun aikana ilmenneiden ristiriitojen vuoksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suonensisäisiä huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Jelppi muuttaa29.1.2026 12:53:55 EET | Tiedote
Suonensisäisiä huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Jelppi muuttaa Launeelta lähemmäs Lahden keskustaa. Maanantaista 2. helmikuuta alkaen terveysneuvontapisteen palvelut löytyvät osoitteesta Vesijärvenkatu 34 C.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme sai uuden verkkopalvelun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen28.1.2026 12:03:36 EET | Tiedote
Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkopalvelu, joka tulee hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteiseen käyttöön. Palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa ammattilaiset eri organisaatioista yhteisen työvälineen äärelle.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Menestys nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä osoittaa, että sote-keskuksemme ovat erinomaisia oppimisympäristöjä22.1.2026 14:31:48 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-keskukset menestyivät erinomaisesti Nuorten lääkärien yhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton valtakunnallisessa koulutuspaikkakyselyssä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sote-keskusten yhteisen palvelunumeron käyttöönotto on sujunut mallikkaasti16.1.2026 13:26:08 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue otti runsas viikko sitten käyttöön yhteisen palvelunumeron sote-keskusten hoitajien, lääkäreiden ja terveydenhoidon ammattilaisten tavoittamiseen. Yhteisen palvelunumeron alkutaipale on sujunut mallikkaasti: asukkaat ovat löytäneet yhteisen palvelunumeron (03) 410 89 420.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme