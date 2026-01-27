Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa Marjaniementielle (mt 816) Hailuotoon

4.2.2026 10:57:08 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa maantielle 816 Hailuotoon. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hailuodon kunnan kanssa.

Kartta, jossa vihreä viiva osoittaa suunnittelualueen.
Suunnittelualue

Tiesuunnitelmassa maantie 816 suunnitellaan levennettäväksi noin 0,75–1,0 metriä tien molemmin puolin välillä Sauvola - Marjaniemi. Lisäksi suunnitellaan pohjavesisuojaukset tien varteen noin 400 metrin matkalle Marjaniemen päähän sekä jalankulku- ja pyörätie välille Kengänperäntie - Marjaniemen satama.

Hankkeen tavoitteena maantien 816 liikenneturvallisuuden parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.

Tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2026. Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle laaditaan erillinen rakentamissuunnitelma, joka valmistuu lokakuussa 2026. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Avainsanat

tiesuunnitelmatiehankehailuotoliikenneturvallisuusjalankulku- ja pyöräilyväylä

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja hankkeesta:

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus:
Jouni Heikkilä, puh. 0295 038 150, jouni.heikkila@elinvoimakeskus.fi

Hailuodon kunta:
Hannu Saunaluoma, puh. 040 512 9716, hannu.saunaluoma@hailuoto.fi

Ramboll Finland Oy:
Sanna Kaikkonen, puh. 040 595 7160, sanna.kaikkonen@ramboll.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Pohjanmaalla yli 26 000 työtöntä työnhakijaa vuoden 2025 lopussa27.1.2026 08:10:02 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 26 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 700 henkeä (+7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 2 900 (+12 %) henkilöllä. Työttömien määrä kasvaa loppuvuonna kausivaihtelun mukaisesti, kun moni opinnoista valmistunut ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja useilla työmailla tehtävät vähenevät talvikuukausiksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye