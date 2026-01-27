Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa Marjaniementielle (mt 816) Hailuotoon
4.2.2026 10:57:08 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa maantielle 816 Hailuotoon. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hailuodon kunnan kanssa.
Tiesuunnitelmassa maantie 816 suunnitellaan levennettäväksi noin 0,75–1,0 metriä tien molemmin puolin välillä Sauvola - Marjaniemi. Lisäksi suunnitellaan pohjavesisuojaukset tien varteen noin 400 metrin matkalle Marjaniemen päähän sekä jalankulku- ja pyörätie välille Kengänperäntie - Marjaniemen satama.
Hankkeen tavoitteena maantien 816 liikenneturvallisuuden parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen.
Tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2026. Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle laaditaan erillinen rakentamissuunnitelma, joka valmistuu lokakuussa 2026. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.
Lisätietoja hankkeesta:
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus:
Jouni Heikkilä, puh. 0295 038 150, jouni.heikkila@elinvoimakeskus.fi
Hailuodon kunta:
Hannu Saunaluoma, puh. 040 512 9716, hannu.saunaluoma@hailuoto.fi
Ramboll Finland Oy:
Sanna Kaikkonen, puh. 040 595 7160, sanna.kaikkonen@ramboll.fi
