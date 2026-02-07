Vuoden optikko 2025 Riikka Torvela: “Me viritämme ihmisen tärkeimmän aistin sen parhaaseen potentiaaliin”

Helsingissä 6.–7.2.2026 järjestetyt Näe2026 Optometriapäivät tarjosivat ajankohtaisia näkökulmia optometrian kliiniseen työhön, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä näönhuollon tulevaisuuteen. Koulutuspäivät nostivat esiin myös optometristin roolin osana laajempaa silmäterveydenhuollon kokonaisuutta.

Optometriapäivät huipentuivat cocktail-tilaisuuteen, jonka yhteydessä jaettiin alan arvostettuja tunnustuksia. Illan kohokohtana oli Vuoden optikko -palkinnon julkistaminen.

”Me viritämme ihmisen tärkeimmän aistin sen parhaaseen potentiaaliin”

Vuoden optikoksi 2025 valittiin oululainen Riikka Torvela, optometristi ja Master of Health Care, Clinical Optometry. Hän toimii aktiivisesti alan kehittämisessä, kouluttajana ja Suomen Optometrian Ammattilaiset ry Soan puheenjohtajana.

Torvela kuvaa työtään intohimolla ja syvällä ammattiylpeydellä. Hän korostaa optisen alan merkitystä osana ihmisten arkea ja hyvinvointia.

”Me ollaan niitä ammattilaisia, jotka pystyvät virittämään ihmisen – yhden tärkeimmistä aisteista – sen parhaaseen potentiaaliin. Olen äärimmäisen kiitollinen ja otettu valinnasta. Tämä on yksi urani tärkeimmistä hetkistä.”

Torvelan uran varrelle on mahtunut useita käännekohtia, joista yksi oli kutsu Optometrian Ammattilaiset ry Soan puheenjohtajaksi. Sen jälkeen avautui mahdollisuus siirtyä myymälätyöstä Instrumentariumin näönhuollon toimialapäälliköksi. Yhteys asiakasrajapintaan on silti säilynyt.

”Teen edelleen parin viikon välein myymälävuoroja, koska asiakasrajapinnassa tehtävä työ on aivan äärimmäisen tärkeää.”

Monipuolisen työnkuvansa Torvela kokee voimavarana.

”Parasta tällä hetkellä on se, että työ koostuu niin monesta asiasta, asiakkaat ja silmäterveys ovat kuitenkin kaikessa tekemisessä keskiössä.”

Torvela nostaa esiin myös alan nopean kehityksen ja sukupolvien välisen osaamisen arvon.

”Olen tyytyväinen siihen, että olen opiskellut ja työskennellyt aikana, jolloin olen saanut nähdä tämän alan hurjan kehityskaaren. Meillä on eri aikoihin valmistuneita ammattilaisia, ja jokainen tuo omat vahvuutensa arkeen. Kun kuunnellaan toisiamme ja opitaan toisiltamme, jokainen pääsee loistamaan.”

Alan kehitys, osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen ovat keskeisiä syitä siihen, miksi Torvela nauttii laajaa arvostusta optisella alalla.

”Riikka on optisen alan ammattilainen, joka ymmärtää sekä alan arjen että sen kehittämisen tarpeet. Hänen työnsä heijastaa vahvasti niitä arvoja, joita Vuoden optikko -tunnustuksella halutaan nostaa esiin ajassa, jossa optisen alan rooli osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää vahvistuu”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Optisen alan osaajia palkittiin ansiomerkein

Näe2026 Optometriapäivien yhteydessä Näe ry myönsi myös seitsemän ansiomerkkiä optisen alan ansioituneille osaajille tunnustuksena heidän pitkäjänteisestä työstään alalla.

Kultainen ansiomerkki:

Pasi Anttila , toimitusjohtaja Instru Optiikka Oy, Kaupan liiton ja Erikoiskaupan liitto Etu ry:n pitkäjänteinen hallitustyö, alan yleinen eteenpäin vieminen.

, toimitusjohtaja Instru Optiikka Oy, Kaupan liiton ja Erikoiskaupan liitto Etu ry:n pitkäjänteinen hallitustyö, alan yleinen eteenpäin vieminen. Kimmo Veikkolainen, toimitusjohtaja, Optifin Oy, pitkäaikainen yrittäjyys ja onnistunut sukupolven vaihdos

Hopeinen ansiomerkki: