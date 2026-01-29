Lehdistölounas näyttelijä Penn Badgleyn ja tri Nura Mowzoonin kanssa

Penn Badgley keskustelee parisuhdetutkija, tohtori Nura Mowzoonin kanssa dialogin tärkeydestä ensimmäisenä askeleena kohti konkreettista toimintaa. Kuinka voimme keskustelemalla oppia tekemään yhteistyötä myös eri mieltä olevien kanssa? Ohjelmaan kuuluu kysymys- ja vastausosio yleisön kanssa.

”Penn Badgley on tietysti erittäin kuuluisa näyttelijä, mutta hänet tunnetaan ehkä vähemmän sitoutumisestaan keskustelun ja vuoropuhelun merkitystä koskeviin kysymyksiin nyky-yhteiskunnassamme. Täällä Hanaholmenissa hän keskustelee näistä aiheista parisuhdetutkija Nura Mowzoonin, sekä suomalaisten asiantuntijoiden ja etenkin yleisön kanssa, mikä on jännittävä lisä”, kertoo tiimipäällikkö Janne Wikström, joka järjestää keskustelun Hanaholmen Akademi -korkeakouluohjelman puitteissa.

Seminaari järjestetään yhteistössä Helsingin yliopiston kanssa ja se on jatkoa Hanaholmenin Keskusteluja tulevaisuuksistamme -sarjalle, jossa tutkitaan Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön kannalta tärkeitä ideoita ja teemoja.

Median edustajilla on mahdollisuus ottaa kuvia klo 10.45, jonka jälkeen Penn Badgley ja Nura Mowzoon antavat myös haastatteluja. Klo 11.30 järjestetään lehdistölounas Pennin ja Nuran kanssa. Lehdistölounaalla kuvaaminen ei ole sallittua. Rajattu määrä paikkoja.

Ohjelma 9.2.2026

Klo 10.45–11.30. Valokuvaus- ja haastattelumahdollisuus Hanaholmenin aulassa.

Valokuvaus- ja haastattelumahdollisuus Hanaholmenin aulassa. Klo 11.30–12.45 . Lehdistölounas Penn Badgleyn ja Nura Mowzoonin kanssa ravintola Platsin Solvatten-kabinetissa.

. Lehdistölounas Penn Badgleyn ja Nura Mowzoonin kanssa ravintola Platsin Solvatten-kabinetissa. Klo 13.00-16.30. Dialogue in action, how to lead and support wellbeing and constructive participation.

Tervetuloa Hanaholmeniin, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo.

Lue lisää seminaarista: hanaholmen.fi/en/events/dialogue-in-action-

Can we talk, Nura Mowzoon ja Penn Badgley: www.canwetalkseries.com/

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373