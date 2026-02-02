Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo tukee työnantajia – uudet rekrytointituet haettavissa 3.2.2026

3.2.2026 10:17:46 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoo avaa haettavaksi kaksi uutta taloudellista tukea rekrytoiville työnantajille.

Uusien tukien tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja edistää nuorten ja vieraskielisten työllistymistä.

Espoon rekrytointituki

Espoon rekrytointituki on kertaluonteinen 5 000 euron tuki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille, jotka palkkaavat espoolaisen alle 30-vuotiaan tai vieraskielisen työttömän työnhakijan. Tuen tavoitteena on helpottaa rekrytointia ja edistää nuorten ja vieraskielisten espoolaisten työllistymistä. Tukea voi hakea 3.2.2026 alkaen. Tukimuodolla tavoitellaan noin 300 työsuhteen syntymistä.

Nuorten rekrytointituki

Nuorten rekrytointituki on tarkoitettu yksityisen sektorin ja taloudellista toimintaa harjoittavien kolmannen sektorin työnantajille, jotka palkkaavat alle 30-vuotiaan espoolaisen tai kauniaislaisen työttömän työnhakijan. Tuki kattaa 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudessa ja yhteensä enintään 9 000 euroa. Kyseessä on valtion rahoittama nuorten työllistymisseteli nuorisotyöttömyyden pitkittymisen torjuntaan. Tukea voi hakea 3.2.2026 alkaen. Tukimuodolla tavoitellaan noin 200 työsuhteen syntymistä.

Muut työllistämisen tuet

Espoossa on käytössä myös perinteiset työllistämisen tuet: palkkatuki, työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille sekä työolosuhteiden järjestelytuki

Lisäksi Espoo tukee 350 euron arvoisella kesäsetelillä työnantajia, jotka palkkaavat vuonna 2007–2011 syntyneen espoolaisen nuoren kesätöihin. Nuori hakee itse kesäsetelin ja setelin jakelusta vastaa Espoon nuorisopalvelut.

