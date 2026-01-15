Ilmailumuseoyhdistys lahjoitti 40 000 euroa Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle

Lahjoitus on kohdennettu Uuden Ilmailumuseon toteutukseen, ja varat kohdennetaan erityisesti uuden museon verstastilojen varusteluun. Nykyaikaiset verstastilat luovat edellytykset museokokoelmien asianmukaiselle hoidolle, ilma-alusten sekä esineistön entisöinnille sekä kulttuuriperintötyön jatkuvuudelle.

Ilmailumuseoyhdistys on ollut keskeisessä roolissa suomalaisen ilmailumuseotoiminnan synnyssä ja kehittämisessä, ja se tukee Uusi Ilmailumuseo -hanketta yhtenä Suomen Ilmailumuseosäätiön taustayhteisöistä. Ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtaja Raimo Korpi näkee hankkeen jatkona yhdistyksen pitkäjänteiselle työlle:

”Suomalaisella ilmailulla on pitkät perinteet, jotka eivät kalpene kansainvälisessä vertailussa. Uusi Ilmailumuseo on meille jatkoa yli viiden vuosikymmenen työlle ilmailun kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja esittelemiseksi.”

Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja Pia Illikainen kiittää yhdistystä tuesta:

”Ilmailumuseoyhdistyksen pitkä ja määrätietoinen työ ilmailuhistorian hyväksi näkyy konkreettisesti myös tässä lahjoituksessa. Uusi Ilmailumuseo rakentuu vahvasti yhteisön ja vapaaehtoisten tuella, ja tämä lahjoitus antaa meille erinomaiset edellytykset kehittää toimintaa edelleen.”



Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:

Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.

Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.