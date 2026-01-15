Ilmailumuseoyhdistys lahjoitti 40 000 euroa Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle
3.2.2026 11:38:38 EET | Suomen Ilmailumuseo | Uutinen
Ilmailumuseoyhdistys ry (IMY) on tilittänyt Suomen Ilmailumuseolle 40 000 euroa Uusi Ilmailumuseo -hankkeen tukemiseksi. Summa kertyi Ilmailumuseoyhdistyksen vuosina 2018–2020 järjestämästä rahankeräyksestä.
Lahjoitus on kohdennettu Uuden Ilmailumuseon toteutukseen, ja varat kohdennetaan erityisesti uuden museon verstastilojen varusteluun. Nykyaikaiset verstastilat luovat edellytykset museokokoelmien asianmukaiselle hoidolle, ilma-alusten sekä esineistön entisöinnille sekä kulttuuriperintötyön jatkuvuudelle.
Ilmailumuseoyhdistys on ollut keskeisessä roolissa suomalaisen ilmailumuseotoiminnan synnyssä ja kehittämisessä, ja se tukee Uusi Ilmailumuseo -hanketta yhtenä Suomen Ilmailumuseosäätiön taustayhteisöistä. Ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtaja Raimo Korpi näkee hankkeen jatkona yhdistyksen pitkäjänteiselle työlle:
”Suomalaisella ilmailulla on pitkät perinteet, jotka eivät kalpene kansainvälisessä vertailussa. Uusi Ilmailumuseo on meille jatkoa yli viiden vuosikymmenen työlle ilmailun kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja esittelemiseksi.”
Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja Pia Illikainen kiittää yhdistystä tuesta:
”Ilmailumuseoyhdistyksen pitkä ja määrätietoinen työ ilmailuhistorian hyväksi näkyy konkreettisesti myös tässä lahjoituksessa. Uusi Ilmailumuseo rakentuu vahvasti yhteisön ja vapaaehtoisten tuella, ja tämä lahjoitus antaa meille erinomaiset edellytykset kehittää toimintaa edelleen.”
Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:
Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.
Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raimo KorpiPuheenjohtajaIlmailumuseoyhdistys ryPuh:+358400491719
Pia IllikainenHankejohtaja, Uusi IlmailumuseoSuomen Ilmailumuseo
Uusi Ilmailumuseo -hankkeen hankejohtaja sekä Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja.
Kuvat
Linkit
Ilmailumuseoyhdistys ry (IMY)
Ilmailumuseoyhdistys ry (IMY) on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka tukee suomalaista ilmailuhistorian harrastamista. Ilmailumuseoyhdistys on yksi Suomen Ilmailumuseosäätiö sr:n taustayhteisöistä. Yhdistys julkaisee mm. ilmailuhistoriallista Feeniks-aikakauslehteä. Lisäksi Ilmailumuseoyhdistys järjestää jäsenilleen tapahtumia ja matkoja sekä avustaa suomalaisia ilmailumuseoita muun muassa vapaaehtoistyön ja entisöintiprojektien avulla. https://www.ilmailumuseoyhdistys.fi/
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Museon toimintaa ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024–2027) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo. https://ilmailumuseo.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ilmailumuseo
Uuteen Ilmailumuseoon tulee suomalaista avaruustoimintaa esittelevä näyttely15.1.2026 15:07:41 EET | Tiedote
Suomen Ilmailumuseo käynnisti Uuden Ilmailumuseon avaruusavauksen keskiviikkona 14.1.2026 järjestetyssä avaruusteemaisessa kutsuvierastilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja suomalaisen avaruustoiminnan historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta alan johtavilta asiantuntijoilta.
Good Kombo Oy on valittu Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyn suunnittelijaksi17.12.2025 14:09:40 EET | Tiedote
Uuden Ilmailumuseon näyttelysuunnittelijan kilpailutus on saatu päätökseen. Kilpailutukseen osallistui alan kotimaisia huippunimiä sekä useita kansainvälisiä toimijoita. Museon ydinnäyttelyn suunnittelu- ja toteutuskumppaniksi on valittu näyttelysuunnitteluun erikoistunut Good Kombo Oy. Uuden museon ydinnäyttely suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä museon asiantuntijatiimin kanssa.
Suomen Ilmailuliiton arkisto siirtynyt Tahtoon22.10.2025 10:00:00 EEST | Uutinen
Suomen Ilmailuliiton arkisto on siirtynyt urheilu- ja liikuntahistorian sekä kulttuurin elämyskeskus TAHTOON, jossa sitä säilytetään osana Urheiluarkistoa. Vuonna 2024 siirtynyt aineisto on nyt kokonaisuudessaan järjestetty, ja se kattaa liiton toiminnan vuodet 1950–2019. Elokuussa 2025 arkisto täydentyi uudella, Suomen Ilmailumuseolta siirretyllä aineistolla. Tämä noin 30 hyllymetriä käsittävä kokonaisuus sisältää erityisesti liiton alkuvuosien asiakirjoja ja täydentää merkittävästi aiempaa arkistoa. Suomen Ilmailuliitto isännöi tänään alkavaa kansainvälisen ilmailuyhteisön FAI:n yleiskokousta. FAI:n 119. yleiskonferenssi järjestetään 22.–24. lokakuuta 2025 Vantaalla.
Finavia, Finnair ja Patria Uuden Ilmailumuseon lanseerauskumppaneiksi10.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Finavia, Finnair ja Patria liittyvät Uuden Ilmailumuseon ensimmäisiksi lanseerauskumppaneiksi. Tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa.
Tältä näyttää Uusi Ilmailumuseo – kumppaneiksi valittu Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit9.10.2025 11:55:00 EEST | Tiedote
Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu kumppaniksi Vantaan Aviapolikseen nousevan Uuden Ilmailumuseon toteutukseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Rakennusliike Lapti allekirjoittivat torstaina 9.10.2025 kehitysvaiheen sopimuksen, minkä myötä hankkeen suunnitelmia jalostetaan kohti rakennuslupaa ja keväällä 2026 koittavaa rakentamisen aloitusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme