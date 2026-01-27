SDP:n Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä: Keusoten tulevaisuus rakennetaan nyt

Keski-Uudenmaan Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseen Järvenpäässä tammikuun lopussa. Ryhmä keskusteli muun muassa kuluvan vuoden päätöksentekoon tulevista asioista.

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa aluevaltuuston järvenpääläinen puheenjohtaja Pirja Vitikka. Nurmijärveläinen Harri Lepolahti jatkaa ryhmän puheenjohtajistossa toimien tänä vuonna 1. varapuheenjohtajana. Uutena valtuustoryhmän puheenjohtajistoon tulevat ensimmäisen kauden aluevaltuutetut Kim Kiuru Tuusulasta ja Tarja Kuikka Hyvinkäältä. Kiuru toimii valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajana ja Kuikka 3. varapuheenjohtajana.

“Demariryhmä on ahkera ja vaikuttava poliittinen päättäjäryhmä. On kunnia johtaa tätä ryhmää. Teemme vastuullisia päätöksiä ja turvaamme Keusoten alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämistä ja alueen mahdollisuuksia kehittyä ja katsoa tulevaisuuteen.” Toteaa jatkokaudelle valittu aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pirja Vitikka.

Harri Lepolahti puolestaan nostaa keskiöön yhteistyön ja hoitoon pääsyn edistämisen. “Haluamme yhteistyössä huolehtia siitä, että asukaidemme arki on turvallista ja avunsaanti hätätilanteissa viivytyksetöntä. Taoitteemme on, että hyvinvointialueen palvelut ovat saatavissa helposti, oikea-aikaisesti ja riittävinä.”

Myös uutena puheenjohtajistoon nouseva Kim Kiuru on samalla linjalla. "Tavoitteenamme on taata talous- ja henkilöstötoimilla paras mahdollinen hoiva ja turva alueemme asukkaille. Hyvinvointialueemme autonomia ja toimintakyky on säilytettävä alijäämäisestä budjetista huolimatta.". Tarja Kuikka muistuttaa myös, että hyvinvointialueen palveluverkon tulee toimia asukkaiden hyväksi.“Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote toimii kuuden kunnan alueella. On tärkeää varmistaa jatkossakin, että perusterveydenhuollon palveluverkko palvelee asukkaita tasapuolisesti.” Kuikka päättää.

SDP:n Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä koostuu 18 varsinaisesta ja 18 varavaltuutetusta ja on alueen toiseksi suurin poliittinenryhmä.