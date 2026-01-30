HUS

Synnytysten määrä kasvoi Uudellamaalla

3.2.2026

Synnytystoiminnan odotetaan jatkuvan vilkkaana myös tulevana keväänä.

Vuosi 2025 oli vilkas synnytysten osalta Uudellamaalla. Synnytyksiä oli HUSin synnytyssairaaloissa 16 163, eli 4,1 % enemmän, ja lapsia syntyi 16 397, eli 4,3 % enemmän verrattuna vuoteen 2024. Sikiöseulontojen käyntimäärien perusteella synnytystoiminta jatkuu vilkkaana myös tulevana keväänä.

Vuonna 2025 synnytysten määrä kasvoi kaikissa HUSin synnytyssairaaloissa. Suurinta kasvu oli Naistenklinikalla, 11,2 %. Espoon sairaalassa synnytyksiä oli 7,9 % ja Hyvinkään sairaalassa 6,5 % enemmän verrattuna vuoteen 2024. Naistenklinikalla synnytyksiä oli viime vuonna 9079, Espoon sairaalassa 4771 ja Hyvinkään sairaalassa 2314.

Jorvin sairaalan uudisrakennukseen on tulossa uudet tilat synnytyksille. Synnytystoiminta muuttaa syksyllä 2026 Espoon sairaalasta Jorvin sairaalan uuteen osastorakennukseen.

Kaikkiin HUSin synnytyssairaaloihin hakeudutaan soittamalla synnyttäjien puhelinpalveluun, p. 09 471 71500.

