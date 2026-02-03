SDP EDUSKUNTA

Tytti Tuppurainen jatkaa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana

3.2.2026 10:57:44 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyi kokouksessaan 3.2.2026. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen.

Ryhmän työvaliokuntaan valittiin Elisa GebhardRiitta Kaarisalo, Mika Kari, Saku Nikkanen ja Pinja Perholehto.

Ehdokas eduskunnan toiseksi puhemieheksi on Tarja Filatov.

Yhteyshenkilöt

Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

Puh:09 432 3186

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Jani Kokko: Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava3.2.2026 09:02:36 EET | Tiedote

– Viime kuukausien aikana mediassa on kerrottu ikäihmisten jopa kuolemaan johtaneista tilanteista hoivakodeissa. Erityisen järkyttäviä ovat olleet tapaukset, joissa iäkkäät asiakkaat ovat menehtyneet hoivakodissa turvattomissa olosuhteissa yksin ollessaan. Yhteisenä nimittäjänä tapauksissa on tuotu esille osassa iäkkäiden hoivakoteja vallitseva hoitajien tarpeeseen nähden liian vähäinen määrä. Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava, vaatii kansanedustaja Jani Kokko (sd.).

SDP:n Paula Werning: Sähkön hirmuhinnat paljastavat Orpon hallituksen varautumisen puutteet2.2.2026 12:27:49 EET | Tiedote

Suomalaiset kärvistelevät pakkasessa ja maksavat siitä kovan hinnan. Pörssisähkön hinta on noussut jopa 55 senttiin kilowattitunnilta, ja se näkyy suoraan kodeissa: lämmitystä joudutaan rajoittamaan, kodinkoneiden käyttöä siirtämään ja arkea sovittamaan hintapiikkien mukaan. Suomen hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että Suomi on varautunut tilanteisiin, joissa tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä. Orpon hallituksen aikana tämä varautuminen on ollut riittämätöntä, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye