Tytti Tuppurainen jatkaa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana
3.2.2026 10:57:44 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyi kokouksessaan 3.2.2026. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Tytti Tuppurainen.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Piritta Rantanen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Eskelinen.
Ryhmän työvaliokuntaan valittiin Elisa Gebhard, Riitta Kaarisalo, Mika Kari, Saku Nikkanen ja Pinja Perholehto.
Ehdokas eduskunnan toiseksi puhemieheksi on Tarja Filatov.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:0401696828tiina.rytky@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Jani Kokko: Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava3.2.2026 09:02:36 EET | Tiedote
– Viime kuukausien aikana mediassa on kerrottu ikäihmisten jopa kuolemaan johtaneista tilanteista hoivakodeissa. Erityisen järkyttäviä ovat olleet tapaukset, joissa iäkkäät asiakkaat ovat menehtyneet hoivakodissa turvattomissa olosuhteissa yksin ollessaan. Yhteisenä nimittäjänä tapauksissa on tuotu esille osassa iäkkäiden hoivakoteja vallitseva hoitajien tarpeeseen nähden liian vähäinen määrä. Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava, vaatii kansanedustaja Jani Kokko (sd.).
SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen tempoileva veropolitiikka tulee Suomelle kalliiksi2.2.2026 12:54:35 EET | Tiedote
-Hallituksen tempoileva veropolitiikka ei tue talouden kasvua, mutta tulee julkiselle taloudelle kalliiksi. Omille eturyhmille tehdyt kalliit veronalennukset tarkoittavat jälleen lisäleikkauksia yhteiskunnan heikoimmilta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Paula Werning: Sähkön hirmuhinnat paljastavat Orpon hallituksen varautumisen puutteet2.2.2026 12:27:49 EET | Tiedote
Suomalaiset kärvistelevät pakkasessa ja maksavat siitä kovan hinnan. Pörssisähkön hinta on noussut jopa 55 senttiin kilowattitunnilta, ja se näkyy suoraan kodeissa: lämmitystä joudutaan rajoittamaan, kodinkoneiden käyttöä siirtämään ja arkea sovittamaan hintapiikkien mukaan. Suomen hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että Suomi on varautunut tilanteisiin, joissa tuotanto ei vastaa kysyntää ja hinnat karkaavat käsistä. Orpon hallituksen aikana tämä varautuminen on ollut riittämätöntä, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.
SDP:n Pia Hiltunen: On jo aikakin hallituksen herätä ja ryhtyä virvoittamaan asuntomarkkinoita1.2.2026 14:15:50 EET | Tiedote
Hallituspuolueiden riveistä ehdotetaan asuntokauppoihin liittyvän varainsiirtoveron väliaikaista poistamista tai puolittamista. Hienoa, että hallituksen riveistä löytyy vihdoin kiinnostusta toimelle, jota SDP on pitänyt esillä jo usean vuoden ajan, kansanedustaja Pia Hiltunen huomauttaa.
SDP:n Aki Lindén: Miksei ministeri Juuso ota vastuuta vanhustenhoivan ongelmista?1.2.2026 10:48:15 EET | Tiedote
Viime päivinä olemme saaneet kuulla järkyttäviä uutisia vanhustenhuollosta. Huomiota herättää hallituksen hiljaisuus ja vastuuministeri Juuson toimettomuus, sanoo SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme