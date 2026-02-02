Oras Tynkkynen jatkaa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana – varapuheenjohtajina jatkavat Saara Hyrkkö ja Inka Hopsu.
3.2.2026 11:52:23 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreä eduskuntaryhmä valitsi järjestäytymiskokouksessaan eduskuntaryhmälle puheenjohtajiston. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Oras Tynkkynen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Saara Hyrkkö ja toisena varapuheenjohtajana Inka Hopsu.
– On ilo ja kunnia päästä jatkamaan vihreän ryhmän luotsaamista. Orpon hallitus on yksiselitteisesti epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan, ja tarve vihreälle vaihtoehdolle on polttava - on sitten kyse ratkaisuista massatyöttömyyteen, ilmasto- ja luontokriisiin tai talouden syvään kuoppaan, Tynkkynen sanoo.
Ryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkavan Saara Hyrkön mukaan vihreä eduskuntaryhmä jatkaa hallituksen politiikan haastamista.
– Suomalaiset ovat lopen kyllästyneitä Orpon hallituksen bluffiin, jossa ankaraa leikkauspolitiikkaa, lapsiperheköyhyyden syventämistä ja luonnon sivuuttamista perustellaan ”vastuullisuudella”. Hallituksen talouspolitiikka on kaukana vastuullisesta. Tätä bluffia aiomme haastaa voimakkaasti, Hyrkkö toteaa.
Toisena varapuheenjohtajan jatkavan Inka Hopsun mukaan eduskunnan pitää olla paikka, jonne halutaan päättäjiksi ja eduskuntaryhmissä tehdään pohja tälle työlle.
– Meidän kansanedustajien ja eduskuntaryhmien on lunastettava takaisin kansalaisten luottamus päättäjiin. Keskinäinen riitely ei ole se viesti, jota eduskunnasta nyt halutaan kuulla. Tarvitaan yhteistyötä ja ratkaisukeskeistä otetta ongelmiin, demokratian ja eduskuntatyön kunnianpalautusta, Hopsu sanoo.
